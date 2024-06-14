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Законодательство РК

В Казахстане установят ограничения для передвижения грузовиков по автодорогам

Фуры, грузовая машина, грузовик, трасса , фото - Новости Zakon.kz от 14.06.2024 10:29 Фото: unsplash
Комитет автомобильных дорог подготовил поправки в Правила прекращения или временного ограничения движения транспортных средств по дорогам, сообщает Zakon.kz.

В правила добавлен новый пункт, предусматривающий, что организация движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения осуществляется согласно перечню, наименованию и индексам автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения, в том числе перечня автомобильных дорог оборонного пользования.

"При организации движения в дневное и вечернее время летнего периода вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн, согласно срокам ежегодного действия временных ограничений движений, указанным в приложении 1 к организации движения", - говорится в дополнении.

Согласно этому приложению ограничения вводятся с 1 июня по 15 августа соответствующего года, с 11:00 до 21:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:

  • Область Абай
  • Акмолинская область
  • Актюбинская область
  • Восточно-Казахстанская область
  • Западно-Казахстанская область
  • Карагандинская область
  • Костанайская область
  • Павлодарская область
  • Северо-Казахстанская область

Также ограничения вводятся с 1 июня по 31 августа соответствующего года с 10:00 до 22:00 при температуре воздуха выше 25°С, в следующих областях:

  • Алматинская область
  • Атырауская область
  • Жамбылская область
  • Область Жетісу
  • Кызылординская область
  • Мангистауская область
  • Туркестанская область
  • Область Ұлытау.

При этом в дневное время летнего периода при температуре воздуха выше 25°С на участке автомобильной дороги общего пользования республиканского значения с щебеночно-мастичным асфальтобетонным покрытием вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 9 тонн.

В дневное время летнего периода ограничения не распространяются на автотранспортные средства:

  • осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
  • осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
  • осуществляющие перевозку скоропортящихся продуктов питания;
  • осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
  • осуществляющие перевозку опасных грузов;
  • осуществляющие дорожно-строительных работы, на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
  • вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющих воинские перевозки.

Также говорится, что максимальные суммы осевых масс автотранспортных средств, допустимых при проезде по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в период временного ограничения движения не должны превышать значения согласно приложению 3 к организации движения.

При организации движения в весенний период вводится ограничение движения автотранспортных средств с нагрузкой на одиночную ось свыше 8 тонн.

В весенний период ограничения не распространяются на автотранспортные средства:

  • осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров в соответствии с международными соглашениями;
  • осуществляющие мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
  • осуществляющие гуманитарную помощь пострадавшим;
  • осуществляющие перевозку пищевой продукции;
  • осуществляющие перевозку пассажиров и багажа;
  • осуществляющие перевозку медикаментов;
  • осуществляющие дорожно-строительных работы на участках, переданных подрядным организациям для проведения работ по реконструкции;
  • вооруженных сил, других войск и воинских формирований, а также осуществляющих воинские перевозки.

При этом максимальные суммы осевых масс автотранспортных средств, допустимых при проезде по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения в период временного ограничения движения не должны превышать значения согласно приложению 5.

Так, ограничения вводятся с 23 марта по 1 мая соответствующего года в следующих областях:

  • Область Абай
  • Акмолинская область
  • Актюбинская область
  • Восточно-Казахстанская область
  • Западно-Казахстанская область
  • Карагандинская область
  • Костанайская область
  • Павлодарская область
  • Северо-Казахстанская область.

Также ограничения вводятся с 1 марта по 1 апреля соответствующего года в следующих областях:

  • Алматинская область
  • Атырауская область
  • Жамбылская область
  • Область Жетісу
  • Кызылординская область
  • Мангистауская область
  • Туркестанская область
  • Область Ұлытау.

Как пояснили в Министерстве транспорта, принятие проекта позволит дорожным органам совместно с уполномоченным органом по обеспечению безопасности дорожного движения и уполномоченным органом по чрезвычайным ситуациям обеспечивать организацию движения автотранспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования республиканского значения, а также дает право на ограничение или закрытие движения транспортных средств в экстремальных условиях (неблагоприятные погодно-климатические условия, стихийные бедствия, пожар, потеря несущей способности автомобильных дорог). 

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 26 июня.

Ранее сообщалось, что большегрузам на месяц ограничат движение по восьми регионам Казахстана.

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