Разработан регламент личного приема граждан должностными лицами Высшего Судебного Совета

Разработан Регламент личного приема физических лиц и представителей юридических лиц должностными лицами Высшего Судебного Совета РК, сообщает Zakon.kz.

Регламент определяет порядок личного приема физических лиц и представителей юридических лиц должностными лицами Совета.

Личный прием физических лиц и представителей юридических лиц осуществляется по адресу: город Астана, проспект Мәңгілік Ел, дом 8, подъезд 1В, административное здание "Дом Министерств", следующими должностными лицами:

председателем и постоянными членами Совета;

председателем Судебного жюри при Совете;

секретарем Совета – руководителем аппарата.

Прием физических лиц и представителей юридических лиц осуществляется по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

Запись на прием ведут ответственные сотрудники аппарата Совета, в чью компетенцию входит вопрос записи на прием, ежедневно в рабочие дни в рабочее время с перерывом на обед, на основании электронного документа с веб-портала "электронное правительство" либо информационной аналитической системы "Электронные обращения", обращений в бумажном формате, в том числе поступающих нарочно либо в устной форме, изложенной ответственному работнику.

Обращение с просьбой о личном приеме, в котором не изложена суть вопроса, оставляется без рассмотрения с сообщением об этом заявителю.

Отказ в приеме обращения не допускается.

В случае, если обращение с просьбой о личном приеме не соответствует требованиям, установленным статьей 63 Административного процедурно-процессуального кодекса РК, сотрудник аппарата Совета, непосредственно рассматривающий данное обращение, указывает заявителю и устанавливает разумный срок (не более двух рабочих дней) для его приведения в соответствие с требованиями Кодекса.

Обращение с просьбой о личном приеме, которое в установленный срок не приведено в соответствие с требованиями Кодекса, подлежит возврату.

Прием указанными выше лицами проводится по предварительной записи в рабочее время с понедельника по пятницу включительно, за исключением выходных и праздничных дней, согласно утвержденному графику.

График приема с указанием фамилии, имени и отчества должностного лица, дней приема вывешивается в помещении Совета на государственном и русском языках, в доступных для общего обозрения месте, а также размещается на официальном интернет-ресурсе Совета.

Прием постоянными членами Совета, председателем Судебного жюри, Секретарем Совета – руководителем аппарата может осуществляться вне утвержденного графика по соответствующему поручению председателя Совета, с указанием даты проведения приема.

Перед началом приема физическое лицо или представитель юридического лица предъявляет документ, удостоверяющий его личность, а при обращении от имени других лиц – документы, подтверждающие полномочия представлять их интересы.

Прием иностранцев и лиц без гражданства проводится в соответствии с требованиями по обеспечению режима секретности в РК и иными нормативными правовыми актами республики, регулирующими отношения в области защиты государственных секретов.

Обращения иностранцев и лиц без гражданства, поданные на приеме, рассматриваются в порядке, установленном законодательством РК, если международными договорами, ратифицированными Казахстаном, не предусмотрены иные правила их рассмотрения.

Прием проводится в порядке очередности обращения. Ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, приравненные по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий на территории других государств, ветераны труда, лица с инвалидностью, беременные женщины, лица, награжденные орденами "Алтын Қыран", "Халық қаһарманы", "Қазақстанның Еңбек Ері", принимаются вне очереди.

В случае, если заявитель обращается из другого населенного пункта, о дате и времени проведения личного приема сообщается не позднее, чем за три рабочих дня до даты проведения личного приема.

С согласия заявителя прием должностными лицами Совета может осуществляться посредством видеоконференцсвязи.

В случаях введения ограничительных мер, связанных с пандемией, или других обстоятельств, связанных с обеспечением безопасности физических лиц и представителей юридических лиц, прием осуществляется исключительно посредством видеоконференцсвязи.

Не осуществляется запись на прием:

по вопросам, не входящим в компетенцию Совета;

когда имеется решение Совета, должностного лица Совета по административному делу в отношении участника административной процедуры о том же предмете и по тем же основаниям, которые указаны в обращении;

когда имеется вступивший в законную силу судебный акт, вынесенный в отношении того же лица, о том же предмете и по тем же основаниям;

если Советом, должностным лицом Совета возвращено обращение;

если Советом, должностным лицом Совета принят отзыв обращения от заявителя.

В случаях невозможности проведения приема по причине временной нетрудоспособности, служебной командировки и другим причинам принимающее лицо оповещает ответственного сотрудника аппарата Совета не позднее чем за два рабочих дня.

При проведении приема ответственные сотрудники аппарата Совета, непосредственно рассматривающие обращение заявителя, обеспечивают участие представителей других заинтересованных органов, если поднимаемый вопрос затрагивает их компетенцию.

Ответственный сотрудник аппарата Совета, непосредственно рассматривающий обращение заявителя, после отправки запроса на участие в приеме представителей других заинтересованных органов, информирует заявителя в течение двух рабочих дней о направлении запроса и при необходимости продлении рассмотрения обращения о записи на прием.

Прием осуществляется на государственном и русском языках по желанию заявителя.

Результаты приема протоколируются ответственным сотрудником аппарата Совета с отражением принятого в ходе приема решения по обращению либо поручения, с указанием конкретных сроков их исполнения. Протокольные поручения прикрепляются к обращениям.

Все поступившие обращения о записи на прием регистрируются сотрудником отдела организационного обеспечения и международного сотрудничества в информационной аналитической системе "Электронные обращения" в день их поступления.

Ответственные сотрудники аппарата Совета, непосредственно рассматривающие обращение заявителя, за пять рабочих дней до начала приема, после сбора и анализа материалов готовят справочную информацию на имя председателя Совета с предложением о назначении даты приема или отказе.

Ответственный сотрудник отдела организационного обеспечения и международного сотрудничества распределяет списки в утвержденный график приема в порядке очередности.

В срок не позднее 15 рабочих дней с момента регистрации обращения ответственный сотрудник аппарата Совета, непосредственно рассматривающий обращение заявителя, направляет ответ заявителю с указанием даты и времени приема.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 декабря.