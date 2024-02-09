Токаев назначил нового секретаря Высшего судебного совета

Назначен новый секретарь Высшего судебного совета РК – руководитель аппарата. Им стал Даурен Муратбеков, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение 9 февраля 2024 года подписал президент Касым-Жомарт Токаев.

"Распоряжением главы государства Муратбеков Даурен Булатович назначен секретарем Высшего Судебного Совета Республики Казахстан – руководителем аппарата", – говорится в документе.

С декабря 2015 года по январь 2024 года эту должность занимал Анвар Сабиров.

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Ранее сообщалось, что постановлением правительства РК Аскар Жакенов назначен первым замруководителя аппарата правительства.