Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Специальная экономическая зона создается в Актюбинской области

Акимат Актюбинской области, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 26.11.2024 15:13 Фото: primeminister.kz
Подготовлено постановление правительства "О создании специальной экономической зоны "Актобе", сообщает Zakon.kz.

"Создать специальную экономическую зону "Актобе" на период до 31 декабря 2049 года", — говорится в документе.

Также разработано Положение о СЭЗ "Актобе" и Целевые индикаторы СЭЗ.

Специальная экономическая зона "Актобе" расположена в Актюбинской области, вдоль объездной трассы "Южной обход" в южной части города Актобе вблизи международного аэропорта Актобе им. А.Молдагуловой.

Территория СЭЗ является неотъемлемой частью территории республики и составляет 858 гектаров.

СЭЗ создается в целях:

  • создания благоприятного инвестиционного климата для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, что будет способствовать развитию промышленности и созданию дополнительных рабочих мест; в различных регионах;
  • увеличения доли обрабатывающей промышленности и сокращение производства в зависимости от импорта, что способствует развитию соответствующих отраслей и повышению эффективности производства товаров, производимых на конкурентной территории Актюбинской области;
  • использования выгодного географического положения для эффективного налаживания производственных и логистических процессов, включая близость к российской границе для экономичной доставки компонентов и узлов, а также доступ к международному транспортному коридору Западная Европа – Западный Китай, что позволит эффективно реализовывать продукцию на рынках Казахстана, Центральной Азии и России.

Оговаривается, если международным договором, ратифицированным РК, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве о специальных экономических зонах, применяются правила международного договора.

На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 декабря.

Читайте также

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование
В Казахстане изменится перечень иностранцев, которые могут работать вне квоты и без разрешений
Пожилые люди, пенсионеры, пенсия, пенсионный возраст
Как получить разрешение на распоряжение имуществом или снятие пенсий недееспособных лиц
Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы
В Казахстане расширили перечень государственных водохозяйственных сооружений
Лариса Черненко
Министерство промышленности и строительства Правительство РК Актобе Актюбинская область Казахстан 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
Зачем Владимир Путин прилетит в Казахстан 27 ноября
землетрясение близ Алматы
Жители нескольких городов почувствовали землетрясение, произошедшее в Жетысуской области
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
"Шоу закончилось, нет никаких обид": Али Окапов и Мади Рымбаев записали видеообращение
Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение
Телевидение и радио отключат по всему Казахстану
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: