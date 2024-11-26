Специальная экономическая зона создается в Актюбинской области

Подготовлено постановление правительства "О создании специальной экономической зоны "Актобе", сообщает Zakon.kz.

"Создать специальную экономическую зону "Актобе" на период до 31 декабря 2049 года", — говорится в документе.

Также разработано Положение о СЭЗ "Актобе" и Целевые индикаторы СЭЗ.

Специальная экономическая зона "Актобе" расположена в Актюбинской области, вдоль объездной трассы "Южной обход" в южной части города Актобе вблизи международного аэропорта Актобе им. А.Молдагуловой.

Территория СЭЗ является неотъемлемой частью территории республики и составляет 858 гектаров.

СЭЗ создается в целях:

создания благоприятного инвестиционного климата для привлечения отечественных и зарубежных инвестиций, что будет способствовать развитию промышленности и созданию дополнительных рабочих мест; в различных регионах;

увеличения доли обрабатывающей промышленности и сокращение производства в зависимости от импорта, что способствует развитию соответствующих отраслей и повышению эффективности производства товаров, производимых на конкурентной территории Актюбинской области;

использования выгодного географического положения для эффективного налаживания производственных и логистических процессов, включая близость к российской границе для экономичной доставки компонентов и узлов, а также доступ к международному транспортному коридору Западная Европа – Западный Китай, что позволит эффективно реализовывать продукцию на рынках Казахстана, Центральной Азии и России.

Оговаривается, если международным договором, ратифицированным РК, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в законодательстве о специальных экономических зонах, применяются правила международного договора.

На территории СЭЗ устанавливается специальный правовой режим.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 10 декабря.