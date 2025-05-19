В Кызылорде создана специальная экономическая зона "Коркыт Ата"

Принято постановление правительства от 14 мая 2025 года о создании специальной экономической зоны "Коркыт Ата", сообщает Zakon.kz.

"Создать специальную экономическую зону "Коркыт Ата" на период до 31 декабря 2049 года", – говорится в документе.

СЭЗ расположена в юго-восточной части города Кызылорды, вблизи международного транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай" и объездной дороги международного аэропорта "Коркыт Ата".

СЭЗ является портовой специальной экономической зоной.

Территория СЭЗ составляет 550 гектаров и является неотъемлемой частью территории РК.

СЭЗ создается в целях:

ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и региона, а также повышения занятости населения;

повышения туристского потенциала региона и развития высокоэффективной, конкурентоспособной туристской инфраструктуры, способной обеспечить и удовлетворить потребности прибывающих казахстанских и зарубежных туристов;

использования выгодного географического положения для развития мультимодальных хабов, транспорта и логистики, эффективного налаживания производственных и торгово-логистических процессов, включая близость железнодорожных и автомобильных магистралей, которые связывают её с крупнейшими экономическими центрами Казахстана для экономичной доставки компонентов и узлов, а также доступ к международному транспортному коридору "Западная Европа – Западный Китай", что позволит эффективно реализовывать продукцию на рынках Казахстана, Центральной Азии и Российской Федерации.

План границ специальной экономической зоны "Коркыт Ата"

Фото: скриншот документа

Как ожидается, доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ к 2036 году составит 50%, к 2049 году – 90%. Обзщий объем инвестиций составит 156,49 млрд тенге.

На территории СЭЗ или ее части действует таможенная процедура свободной таможенной зоны. Также на территории СЭЗ действует порядок въезда, выезда, транзита и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также их транспортных средств.

Кроме того, портовой специальной экономической зоной также признаны следующие СЭЗ: "Оңтүстік", "Астана-Технополис", "Сарыарқа", "Alatau", "Актобе".