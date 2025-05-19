#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
509.51
570.6
6.3
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
509.51
570.6
6.3
Право

В Кызылорде создана специальная экономическая зона "Коркыт Ата"

Кызылорда, город Кызылорда, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 10:21 Фото: пресс-служба акимата Кызылорды
Принято постановление правительства от 14 мая 2025 года о создании специальной экономической зоны "Коркыт Ата", сообщает Zakon.kz.

"Создать специальную экономическую зону "Коркыт Ата" на период до 31 декабря 2049 года", – говорится в документе.

СЭЗ расположена в юго-восточной части города Кызылорды, вблизи международного транспортного коридора "Западная Европа – Западный Китай" и объездной дороги международного аэропорта "Коркыт Ата".

СЭЗ является портовой специальной экономической зоной.

Территория СЭЗ составляет 550 гектаров и является неотъемлемой частью территории РК.

СЭЗ создается в целях:

  • ускоренного развития современных высокопроизводительных, конкурентоспособных производств, формирования качественно нового уровня предоставления услуг, привлечения инвестиций, внедрения новых технологий в отрасли экономики и региона, а также повышения занятости населения;
  • повышения туристского потенциала региона и развития высокоэффективной, конкурентоспособной туристской инфраструктуры, способной обеспечить и удовлетворить потребности прибывающих казахстанских и зарубежных туристов;
  • использования выгодного географического положения для развития мультимодальных хабов, транспорта и логистики, эффективного налаживания производственных и торгово-логистических процессов, включая близость железнодорожных и автомобильных магистралей, которые связывают её с крупнейшими экономическими центрами Казахстана для экономичной доставки компонентов и узлов, а также доступ к международному транспортному коридору "Западная Европа – Западный Китай", что позволит эффективно реализовывать продукцию на рынках Казахстана, Центральной Азии и Российской Федерации.

План границ специальной экономической зоны "Коркыт Ата"

карта СЭЕ "Коркыт Ата", фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 10:21

Фото: скриншот документа

Как ожидается, доля казахстанского содержания в общем объеме производства на территории СЭЗ к 2036 году составит 50%, к 2049 году – 90%. Обзщий объем инвестиций составит 156,49 млрд тенге.

На территории СЭЗ или ее части действует таможенная процедура свободной таможенной зоны. Также на территории СЭЗ действует порядок въезда, выезда, транзита и пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства, а также их транспортных средств.

Кроме того, портовой специальной экономической зоной также признаны следующие СЭЗ: "Оңтүстік", "Астана-Технополис", "Сарыарқа", "Alatau", "Актобе".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Утверждены правила проведения военно-врачебной экспертизы военных резервистов
Право
09:51, Сегодня
Утверждены правила проведения военно-врачебной экспертизы военных резервистов
Министерству цифрового развития добавили несколько новых функций
Право
09:18, Сегодня
Министерству цифрового развития добавили несколько новых функций
Как без отрыва от дома и работы отслужить в армии, да ещё с прибавкой к зарплате – служба в резерве
Право
14:02, 18 мая 2025
Как без отрыва от дома и работы отслужить в армии, да ещё с прибавкой к зарплате – служба в резерве
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: