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Законодательство РК

Казахстанские женщины будут проходить трехкратное обследование, чтобы избежать патологий плода

Новорожденный, младенец, ребенок, врач, фото - Новости Zakon.kz от 29.11.2024 17:06 Фото: primeminister.kz
Министерство здравоохранения подготовило изменения в Стандарт организации оказания акушерско-гинекологической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В частности, в стандарте добавлено понятие "репродуктивный возраст" – это период в жизни женщины, в течение которого она способна к зачатию, вынашиванию и рождению ребенка (15-49 лет).

Ранее понятие "репродуктивный возраст" женщины ввела Всемирная организация здравоохранения. Кроме того, ВОЗ определяет репродуктивный возраст женщины до 49 лет, так как именно после него во многих странах пациенткам перестают помогать с помощью вспомогательных репродуктивных технологий.

Также устанавливает требования, согласно которым беременные женщины обследуются трехкратно методом реакции пассивной гемагглютинации Treponema pallidum при постановке на учет в сроке беременности 28-30 недель и 34-36 недель.

Кроме того, для снижения заболеваемости, инвалидности и смертности детей, предупреждения рождения детей с наследственными генетическими патологиями (спинальная мышечная атрофия) вносятся изменения в Правила организации скрининга, которые предусматривают внедрение добровольного скрининга на носительство спинально-мышечной атрофии среди девушек-подростков (16-17 лет).

Скрининг проводится только после проведения информированного согласия их родителей или законных представителей.

Вместе с тем в проекте Стандарта организации проведения пренатального ультразвукового скрининга в РК предусматривается снижение порогового значения толщины воротникового пространства (ТВП) с 3,5 мм до 2,5 мм.

Как поясняется, согласно международным рекомендациям, утолщение ТВП более 2,5 мм рассматривается как грозный признак, свидетельствующий о повышенной вероятности хромосомных аномалий, таких как синдромы Дауна, Патау, Эдвардса и Тернера.

Увеличение ТВП связано с нарушением сердечной деятельности, оттока лимфы и аномалиями развития скелета у плода. Это особенно важно для раннего выявления группы риска, так как даже при ТВП от 2,5 до 3,4 мм наблюдается значительное увеличение риска хромосомных аномалий (30-40%), а также врожденных пороков сердца и других структурных аномалий.

"Таким образом, пересмотр порогового значения ТВП до 2,5 мм способствует повышению эффективности пренатального скрининга и раннему выявлению аномалий развития у плода", – отметили в Минздраве.

Помимо этого, в правила проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности" вносится поправка, предусматривающая такой диагноз, как "осложненные роды", при которых продлевается больничный лист на дополнительные 14 календарных дней  или справка о временной нетрудоспособности. 

Также в правила дополняется, что при родах при сроке от 22-х до 30-ти недель беременности и рождения ребенка с массой тела 500 грамм и более, независимо от осложнений родов и произведенных операции женщине выдается лист или справка о нетрудоспособности по факту родов на 70 календарных дней после родов.

Вместе с тем предусматривается, что в случае родов вне медицинской организации, в том числе и на дому, медицинское свидетельство о рождении оформляется в соответствии с документами, удостоверяющими личность матери, ответственным медицинским работником организации родовспоможения, куда она обратилась после родов.

В случае отсутствия документов, удостоверяющих личность родителей, в момент государственной регистрации рождения ребенка сведения о родителях ребенка заполняются согласно сведениям информационной системы актов гражданского состояния.

В случаях рождения ребенка в медицинской организации и отсутствия документов, удостоверяющих личность матери, в момент государственной регистрации факта рождения фамилия, имя, отчество матери заполняются согласно медицинскому свидетельству о рождении, в котором имеется отметка о том, что сведения о матери записаны с ее слов.

В случаях рождения ребенка вне медицинской организации, в том числе и на дому, и отсутствия документов, удостоверяющих личность матери, в момент государственной регистрации факта рождения фамилия, имя, отчество матери заполняются согласно медицинскому свидетельству о рождении, выданного на основании медицинского заключения, подтверждающего факт послеродового состояния женщины, которая обратилась в организацию родовспоможения в течение 5 суток с момента родов.

Кроме того, дополнено, что в случае самопроизвольного аборта (выкидыша) медицинским работником (врачом акушером-гинекологом), а при его отсутствии – врачом, совместно с заведующим отделением после заключения ВКК по месту наблюдения, согласно выписке родовспомогательной организации здравоохранения/многопрофильного стационара выдается лист или справка о временной нетрудоспособности на весь период временной нетрудоспособности.

В медицинской карте амбулаторного пациента делается соответствующая запись с описанием состояния пациентки и установлением диагноза, осложнений. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 декабря.

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