Противопожарная защита в армии: утверждены правила

Министр обороны приказом от 21 ноября 2024 года утвердил Правила организации и обеспечения противопожарной защиты в Вооруженных Силах РК, сообщает Zakon.kz.

Противопожарная защита в Вооруженных Силах Республики Казахстан (ВС РК) обеспечивается выполнением комплекса технических и организационных мероприятий.

Данный комплекс включает в себя прогнозирование и анализ пожарной опасности, проведение пожарно-профилактических мероприятий, внедрение технических средств обнаружения и тушения пожаров, создание условий для защиты и безопасности эвакуации людей, вооружения, военной и другой техники, и имущества.

Командиры воинских частей обеспечивают организацию и состояние противопожарной защиты, а также прохождение обучения и инструктажа по вопросам пожарной безопасности личного состава в подчиненных им частях, в том числе пожарно-техническому минимуму.

В свою очередь, командиры подразделений, начальники служб, мастерских, цехов, клубов, лабораторий и других объектов организовывают выполнение Правил пожарной безопасности в подчиненных им подразделениях, службах и на объектах.

В воинских частях для несения службы, тушения пожаров создаются штатные (нештатные) взводы (команды) противопожарной защиты.

Дежурства в воинских частях ВС РК осуществляют пожарные расчеты.

Пожарный расчет (отделение) укомплектовывается пожарным автомобилем и является первичным тактическим подразделением противопожарной защиты ВС РК, способным самостоятельно решать задачи по тушению пожаров на объектах ВС РК.

Личный состав штатных (нештатных) пожарных взводов обеспечивается пожарной техникой и имуществом в соответствии с нормами снабжения имуществом противопожарной защиты ВС РК на мирное время.

Организация противопожарной защиты ВС РК осуществляется:

штатным пожарным взводом – военнослужащими по контракту;

нештатным пожарным взводом – военнослужащими по контракту, численностью от 5 до 15 человек.

При этом включение военнослужащих срочной службы в состав команд противопожарной защиты не допускается.

Если количество подразделений противопожарной защиты не позволяет организовать качественное несение службы, а также в пожароопасный период к штатному личному составу приказом командира воинской части назначается дополнительно личный состав численностью не менее 5 человек.

При наличии штатной пожарной техники в воинских частях штатные пожарные взводы укомплектовываются из расчета 12 человек на 1 единицу пожарной техники основного предназначения, 18 человек на 2 единицы, с последующим увеличением количества личного состава в зависимости от наличия штатной пожарной техники с учетом трех- или четырехсменного круглосуточного дежурства.

Из числа штатного взвода противопожарной защиты назначается пожарный наряд, который несет круглосуточное дежурство на пожарных постах или в течение времени, определенного командиром воинской части.

Пожарные расчеты в производственных цехах, мастерских, хранилищах, парках, на постоянных и временных пунктах работ с боевой техникой и имуществом назначаются из числа лиц подразделений, выполняющих эти работы.

Сведения о лицах, назначенных в состав расчета, уточняют ежедневно и вывешивают на специальной доске пожарного расчета, установленной на видном месте. Начальниками пожарных расчетов назначают командиров подразделений (руководителей работ), либо начальников хранилищ, цехов и других помещений.

Начальник службы противопожарной защиты разрабатывает, а командир воинской части утверждает:

план противопожарной защиты воинской части;

книгу учета и технического состояния имущества службы противопожарной защиты воинской части;

журнал учета проведения инструктажа по мерам пожарной безопасности с личным составом воинской части.

Пожарно-профилактическая работа в ВС РК проводится на основании плана основных мероприятий, утвержденного первым руководителем вида, рода войск и войск регионального командования, согласно поручений и организационных указаний руководства министерства обороны и Генерального штаба ВС РК, а также в составе внутриведомственных и межведомственных комплексных комиссий.

Государственные учреждения-балансодержатели обеспечивают имуществом противопожарной защиты соединения и воинские части ВС РК.

Обеспечение палаточных городков при проведении учений, сборов и других мероприятий производится воинскими частями-участниками путем вывоза имущества противопожарной защиты из мест постоянной дислокации.

Приказ введен в действие с 6 декабря 2024 года.