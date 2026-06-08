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Право

Изменились правила военно-медицинского обеспечения в армии

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Министр обороны приказом от 28 мая 2026 года внес изменения и дополнения в Правила военно-медицинского обеспечения в Вооруженных силах РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены пунктом о том, что военно-медицинское обеспечение военнослужащих в военно-медицинских учреждениях (медицинских подразделениях) осуществляется за счет бюджетных средств.

Оказание медицинской помощи в стационарных условиях, проведение медицинских осмотров, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия, проведение военно-врачебной экспертизы военно-медицинскими учреждениями (медицинскими подразделениями) осуществляется в том числе путем закупа медицинских услуг в иных организациях здравоохранения.

Оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях военно-медицинскими учреждениями (медицинскими подразделениями) осуществляется без закупа медицинских услуг в иных организациях здравоохранения.

При отсутствии в военно-медицинском учреждении соответствующих отделений, специалистов либо специального оборудования для получения медицинской помощи в амбулаторных условиях военнослужащий направляется в организацию здравоохранения, оказывающую первичную медико-санитарную помощь по месту прикрепления.

Уточняется, что медицинское обеспечение прыжков с парашютом включает:

  • организацию и проведение медицинского освидетельствования военнослужащих для определения годности к совершению прыжков с парашютом в соответствии с Правилами военно-врачебной экспертизы;
  • участие в осуществлении контроля за проведением занятий по наземной подготовке военнослужащих: исправность снарядов, тренажеров, состояние макетов самолетов, стапели для подвесных систем, парашютных трамплин, наличие руководителей занятий, правильности страховки при выполнении сложных упражнений;
  • участие в осуществлении контроля площадки приземления: отсутствие глубоких канав, ям, пней, валунов, наличие зоны безопасности, свободную от строений, железных дорог, линий электропередач, крупных водоемов и других опасных для приземления препятствий;
  • подготовку, выделение и распределение сил и средств для медицинского обеспечения при совершении прыжков с парашютом;
  • проведение медицинского осмотра военнослужащих с определением допуска к совершению прыжков с парашютом по состоянию здоровья, разъяснение о необходимости опорожнения кишечника и мочевого пузыря до начала прыжков;
  • оказание медицинской помощи военнослужащим при несчастных случаях с эвакуацией их в лечебное учреждение.

Для медицинского обеспечения прыжков с парашютом выделяется медицинская бригада в составе врача, фельдшера (медицинской сестры) на санитарном автомобиле с комплектом имущества для оказания медицинской помощи. После выполнения каждого прыжка проводится опрос и внешний осмотр в целях выявления травм.

При организации медицинского обеспечения парашютных прыжков дежурный врач, фельдшер (медицинская сестра) проверяет соблюдение следующих условий:

  • выполнение прыжков не ранее чем через час после приема пищи;
  • представление отдыха по окончании прыжков;
  • соответствие климатическим и погодным условиям обмундирования и обуви.

Также говорится, что военно-медицинская (медицинская) помощь в стационарных условиях оказывается в медицинском подразделении, имеющем штатные койки для лечения пациентов, а также в военно-медицинских учреждениях при наличии лицензии на медицинскую деятельность.

Медицинские показания для госпитализации на стационарное лечение военнослужащих определяются с учетом особенностей воинской службы, условий размещения и быта, а также соответствующими клиническими протоколами.

Госпитализация в военно-медицинские учреждения военнослужащих с заболеваниями, лечение которых показано в амбулаторных условиях, производится по решению начальника (заместителя начальника) данного учреждения.

В региональных военно-медицинских учреждениях, где отсутствуют профильные отделения, госпитализация на стационарное лечение военнослужащих с несоответствующими по профилю нозологическими формами заболевания, травмами, отравлениями и другими воздействиями внешних факторов осуществляется в отделения хирургии или терапии после консультации соответствующих профильных специалистов.

Госпитализация пациентов в медицинское подразделение производится при их обращении, после осмотра и направления врача (фельдшера) с записью в медицинской книжке военнослужащего.

Военнослужащий, госпитализированный в медицинское подразделение с заболеванием, травмой, отравлением и другими воздействиями внешних факторов, лечение которого показано в амбулаторных условиях, размещается на специально выделенном койко-месте, получает медицинскую помощь по назначению медицинского работника, а также питание по норме 1 "Общевойсковой паек" согласно нормам снабжения продовольствием, кормами, оборудованием, столово-кухонной посудой и техникой продовольственной службы Вооруженных силах РК на мирное время.

Учет ежедневного выполнения назначения медицинского работника ведется в листе врачебных назначений.

О выписке военнослужащих военно-медицинские учреждения (медицинские подразделения) в тот же день информируют воинскую часть и учреждение, из которой эти военнослужащие прибыли. После выписки военнослужащие срочной службы в воинскую часть направляются в сопровождении их представителя.

Выписка военнослужащих производится в дни и часы, установленные распорядком дня военно-медицинских учреждений.

Медицинские документы военнослужащего, выписанного из военно-медицинского учреждения, выдаются им на руки (сопровождающему).

Также дополнено, что военнослужащим срочной службы, курсантам, кадетам, находящимся на стационарном лечении (медицинском освидетельствовании), в плановом порядке проводится санация полости рта.

Приказ вводится в действие с 15 июня 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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