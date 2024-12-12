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Право

Какие сведения о доходах будут обнародовать госслужащие, депутаты и судьи с 2025 года

Аудит, расчет, калькулятор, аудитор, юридическая проверка, графики, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, фото - Новости Zakon.kz от 12.12.2024 12:59 Фото: freepik
Агентство РК по противодействию коррупции подготовило проект перечня сведений, отраженных в декларации о доходах и имуществе, подлежащих опубликованию, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в ведомстве, с 1 января 2025 года вводится в действие пункт 9 статьи 11 закона "О противодействии коррупции", согласно которому, начиная с 2025 года, политические госслужащие, административные государственные служащие корпуса "А", депутаты Парламента, Уполномоченный по правам человека, судьи, лица, исполняющие управленческие функции в субъектах квазигосударственного сектора, и их супруги будут обязаны до 31 декабря 2025 года и после этого ежегодно опубликовывать сведения, отраженные в их декларациях о доходах и имуществе.

В связи с этим Антикор разработал проект приказа "Об утверждении перечня сведений из декларации о доходах и имуществе, подлежащих опубликованию".

Какие сведения подлежат публикации:

  • информация о доходах, подлежащих налогообложению физическим лицом самостоятельно, – общая сумма;
  • информация о приобретенном и (или) безвозмездно полученном имуществе (в т.ч. денег) в течение отчетного налогового периода, в том числе за пределами РК:
    • вид имущества;
    • страна, в которой зарегистрировано имущество;
    • стоимость (цена) имущества (при наличии).
  • информация об отчужденном и (или) безвозмездно переданном имуществе (в т.ч. денег) в течение отчетного налогового периода, в том числе за пределами РК:
    • вид имущества;
    • страна, в которой зарегистрировано имущество;
    • стоимость (цена) реализации (при наличии).
  • информация о деньгах на банковских счетах в иностранных банках, находящихся за пределами РК:
    • сумма денег с указанием валюты;
    • наименование банковского учреждения и страна, в которой находится банковское учреждение.
  • информация об имуществе (вид, страна и количество), имеющемся по состоянию на 31 декабря:
    • имущество, которое подлежит государственной или иной регистрации либо права или сделки по которому подлежат государственной или иной регистрации в компетентном органе иностранного государства в соответствии с законодательством иностранного государства;
    • ценные бумаги, эмитенты которых зарегистрированы за пределами РК, цифровых активах;
    • инвестиционное золото;
    • доля участия в уставном капитале юридического лица, зарегистрированного за пределами РК.

Разработчики утверждают, что принятие проекта приказа не приведет к отрицательным социально-экономическим и правовым последствиям, не повлияет на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 27 декабря 2024 года.

Мы рассказывали, кого освободят, а кто будет обязан предоставлять декларацию об активах и обязательствах в Казахстане.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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