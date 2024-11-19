Лента новостей
0
Қаз
#Всеобщее декларирование #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Кого освободят, а кто будет обязан предоставлять декларацию об активах и обязательствах в Казахстане

декларирование, отмена, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 15:57 Фото: Freepik
Какие категории граждан будут освобождены от сдачи декларации об активах и обязательствах в 2025 году, а кто будет обязан сдавать декларацию ежегодно, в материале Zakon.kz.

Сегодня, 19 ноября 2024 года, на заседании правительства РК было предложено освободить от представления деклараций об активах и обязательствах оставшуюся часть населения страны.

Так, министр финансов Мади Такиев доложил, что в рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 млн человек, в том числе госслужащие, руководители и учредители коммерческих организаций, квазигосударственного сектора и их супруги. При этом оставшиеся категории граждан, а это порядка 8 млн человек, было предложено освободить от представления деклараций об активах и обязательствах. 

В этой связи председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Жандос Дуйсембиев ответил на самые актуальные вопросы всеобщего декларирования. В частности, он прокомментировал, какие категории физлиц предлагается освободить от предоставления деклараций.

"От представления деклараций об активах и обязательствах предлагается освободить категорию граждан, не вошедших в первые три этапа (работники частных структур, пенсионеры, домохозяйки, студенты и другие), за исключением лиц, имеющих активы за пределами страны". Жандос Дуйсембиев

В то же время декларацию об активах и обязательствах физического лица (ФНО 250.00) будут обязаны предоставлять:

  • граждане РК, резиденты РК, имеющие за рубежом имущество;
  • кандидаты на выборную должность, на занятие государственной должности и приравненным к ним;
  • желающие стать крупными участниками банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций.

Кроме этого, гражданам будет предоставлено право добровольно представить декларацию об активах и обязательствах.

Жандос Дуйсембиев отметил, что ежегодную декларацию о доходах и имуществе (ФНО 270.00) обязаны представлять:

  • госслужащие и приравненные к ним лица (в том числе руководители и учредители квазигоссектора) и их супруги;
  • крупные участники банков, рынка ценных бумаг, страховых организаций и их супруги;
  • руководители и учредители (участники) коммерческих организаций (в АО свыше 25% и более доли участия (голосующих акций) и их супруги;
  • лица, занимающиеся частной практикой (частные нотариусы, адвокаты, профессиональные медиаторы, частные судебные исполнители);
  • лица, имеющие имущество за рубежом;
  • лица, получившие доход, облагаемый самостоятельно, за исключением дохода ИП (доход от реализации имущества, доход от сдачи в аренду имущества, доход за пределами Республики Казахстан и др.);
  • лица, имеющие деньги в иностранных банках свыше 1 тыс. МРП;
  • лица, совершившие приобретение имущества, совокупная стоимость которого превышает 20 тыс. МРП (74 млн тенге).

При этом работники частных структур освобождаются от представления деклараций об активах и обязательствах при условии отсутствия активов и денег в иностранных банках за пределами страны.

Гражданам, которые имеют неучтенные доходы, в том числе наличные деньги, необлагаемые налогами, будет предоставлено право добровольно представить декларацию и отразить имущество как наличные деньги в установленных пределах, антиквариат при наличии оценочной стоимости, дебиторскую/кредиторскую задолженность, пояснил Жандос Дуйсембиев.

Добавим, что декларирование предлагается сохранить для граждан, имеющих активы за пределами Казахстана; совершивших приобретения стоимостью свыше 20 тыс. МРП (74 млн тенге) в течение года; получивших доход, облагаемый самостоятельно.

Премьер-министр Олжас Бектенов поручил министерствам финансов, национальной экономики и юстиции в трехдневный срок подготовить необходимые поправки в законодательство и внести их на рассмотрение в Парламент.

О целесообразности сдачи деклараций гражданами, подпадающими под заключительный этап всеобщего декларирования в 2025 году, 15 ноября 2024 года заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на первом Форуме работников сельского хозяйств. Глава государства поручил правительству пересмотреть подход ко всеобщему декларированию. 

Отметим, что с 1 января 2021 года в Казахстане было введено всеобщее декларирование, которое проводится в четыре этапа. 

С 1 января 2021 года декларацию начали сдавать лица, занимающие ответственные государственные должности, и их супруги. А с января 2023 года работники госучреждений и квазигосударственного сектора и их супруги. 

С 1 января 2024 года начался третий этап всеобщего декларирования, в который вошли руководители и учредители юридических лиц и их супруги, а также индивидуальные предприниматели и их супруги. Предполагалось, что в рамках четвертого этапа с 1 января 2025 года декларацию будут предоставлять все  оставшиеся категории населения.

Читайте также

Политолог
Политолог ответил на критику смены часового пояса в Казахстане
Мопедист, мопедисты, мопед, мопеды
Насколько вырастет стоимость доставки в Казахстане после внедрения новых правил для мопедистов
Лучше знать своего врага в лицо: как победить рак в Казахстане
Найти силы и вернуться к обычной жизни: как в Казахстане борются с раком
Ольга Кудряшова
Казахстан Всеобщее декларирование 2024 год Декларации
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья
В семье певицы Валерии готовятся к рождению малыша
Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане
Изменение часового пояса в Казахстане: в правительстве сделали заявление
Минфин, кабмин, декларация
8 млн казахстанцев освободили от обязательного представления деклараций
любовь, отношения
Психологи вычислили идеальную разницу в возрасте между возлюбленными
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: