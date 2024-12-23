Обновлены требования по противодействию легализации доходов в сфере обращения цифровых активов

Агентство по финмониторингу и МЦРИАП совместным приказом утвердили Требования к правилам внутреннего контроля в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем для лиц, осуществляющих деятельность по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов, сообщает Zakon.kz.

Внутренний контроль осуществляется в целях:

обеспечения выполнения Субъектами требований закона о "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ);

поддержания эффективности системы внутреннего контроля на уровне, достаточном для управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ;

минимизации рисков отмывания доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ОД/ФТ/ФРОМУ).

Под Субъектами понимаются лица, осуществляющие деятельность по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов.

Программа организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ включает процедуры:

применения автоматизированных информационных систем и программных обеспечений, используемых Субъектом для осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

отказа клиентам в установлении деловых отношений и прекращения деловых отношений, отказа в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом, и принятия мер по замораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом;

признания Субъектом сложной, необычно крупной и другой необычной операции, подлежащей изучению, в качестве подозрительной операции;

предоставления сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, фактов отказа физическому лицу в установлении деловых отношений, прекращения деловых отношений с клиентом, отказа в проведении операции с деньгами и (или) иным имуществом в уполномоченный орган, включая указания и регламенты работы в автоматизированных информационных системах и программном обеспечении, используемых для передачи сведений, информации и документов в уполномоченный орган;

информирования работниками Субъекта руководителя о ставших им известными фактах нарушения законодательства РК о ПОД/ФТ, ПВК, допущенных работниками Субъекта;

взаимодействия лица, ответственного за реализацию и соблюдение ПВК с другими подразделениями, персоналом организации, филиалами, уполномоченными органами и их должностными лицами, при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ;

выполнения требований по ПОД/ФТ/ФРОМУ (при наличии), установленных юридическим лицом, которое имеет контроль над организацией;

подготовки и представления органам и уполномоченным лицам юридического лица, имеющим контроль над организацией, управленческой отчетности по результатам оценки эффективности внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ службой внутреннего аудита организации либо органом, уполномоченным на проведение внутреннего аудита, а также проведения независимого аудита, в случае наличия решения органа управления или исполнительного органа организации на проведение независимого аудита;

идентификации клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, в том числе особенности процедур применения упрощенных и усиленных мер проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, юридического лица-нерезидента, иной иностранной структуры без образования юридического лица;

признания операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам ОД/ФТ/ФРОМУ в качестве подозрительной;

оценки, определения, документального фиксирования и обновления результатов оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ;

разработки мер контроля, процедуры по управлению рисками ОД/ФТ/ФРОМУ и снижению рисков ОД/ФТ/ФРОМУ;

классификации своих клиентов с учетом степени риска ОД/ФТ/ФРОМУ;

хранения всех документов и сведений, в том числе по разовым операциям, а также, полученных по результатам надлежащей проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, включая досье клиента (его представителя) и бенефициарного собственника и переписку с ним, не менее пяти лет со дня прекращения деловых отношений с клиентом (его представителем) и бенефициарным собственником или после даты разовой сделки, с учетом возможности их использования в качестве доказательства в суде, чтобы они могли быть своевременно доступны уполномоченному органу, а также иным государственным органам в соответствии с их компетенцией.

Допускается включение Субъектом в программу дополнительных мер по организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Субъекты назначают лицо, ответственное за реализацию и соблюдение ПВК (далее — ответственный работник) из числа руководящих работников Субъектов или иных руководителей Субъектов не ниже уровня руководителя соответствующего структурного подразделения, а также работников Субъектов, ответственных за реализацию и соблюдение ПВК (далее — работник подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ).

На должность ответственного работника назначается лицо, имеющее:

высшее образование;

стаж работы не менее двух лет в сфере информатизации;

безупречную деловую репутацию.

На должность работника подразделения по ПОД/ФТ/ФРОМУ назначается лицо, имеющее:

высшее образование;

стаж работы не менее одного года в сфере информатизации;

безупречную деловую репутацию.

Программа управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ включает, но не ограничивается:

процедуру управления рисками ОД/ФТ/ФРОМУ Субъекта, в том числе в разрезе его структурных подразделений (при наличии);

процедуру оценки рисков ОД/ФТ/ФРОМУ с учетом основных категорий рисков (по типу клиента, страновому риску и риску услуг/продуктов, и (или) способа ее (его) предоставления) в отношении уровня риска клиента, а также степени подверженности услуг (продуктов) Субъекта рискам ОД/ФТ/ФРОМУ;

процедуру осуществления регулярного мониторинга, анализа и контроля за рисками клиентов и степенью подверженности продуктов (услуг) Субъекта рискам ОД/ФТ/ФРОМУ, предусматривающий перечень предупредительных мероприятий, порядок и сроки их проведения, контроль за результатами в соответствии с принятыми мерами;

присвоение, сроки и основания для пересмотра уровней рисков клиентов.

Типы клиентов, чей статус или деятельность повышают риск ОД/ФТ/ФРОМУ, включают следующие факторы, но не ограничиваются:

публичные должностные лица, их супруги и близкие родственники, а также юридические лица, бенефициарными владельцами которых являются указанные лица;

лица без гражданства;

граждане РК, не имеющие адреса регистрации или пребывания в РК;

организации и лица, включенные в список лиц, причастных к террористической деятельности или в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, а также в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием распространения оружия массового уничтожения (Перечни), предусмотренные статьями 12 и 12-1 закона о ПОД/ФТ, а также организации и лица, бенефициарными собственниками которых являются указанные лица либо, находящиеся под контролем и действующие в интересах указанных лиц.

Список и Перечни размещаются на официальном интернет-ресурсе уполномоченного органа, и актуализируются по мере внесения в них изменений (обновления);

некоммерческие организации в организационно-правовой форме фондов, религиозных объединений;

лица, расположенные (зарегистрированные) в иностранных государствах, указанных в пункте 19 настоящих Требований, а также расположенные в РК филиалы и представительства таких лиц;

клиент, в отношении которого имеются основания для сомнения в достоверности полученных данных;

клиент настаивает на поспешности проведения операции либо на нестандартных или необычно сложных схемах расчетов, использование которых отличаются от обычной практики Субъектов;

клиент, в отношении которого у Субъекта ранее возникали подозрения;

клиент (его представитель) и бенефициарный собственник совершает действия, направленные на уклонение от процедур надлежащей проверки клиента (его представителя) и бенефициарного собственника, предусмотренных законом о ПОД/ФТ.

Субъекты проводят идентификацию клиента и бенефициарного собственника, проверку деловых отношений и изучение операций, включая при необходимости получение и фиксирование сведений об источнике финансирования совершаемых операций, с учетом уровня риска клиента, а также проводит проверку достоверности полученных сведений о клиенте в случаях:

совершения клиентом пороговой операции (сделки);

совершения (попытки совершения) клиентом подозрительной операции (сделки);

совершения клиентом необычной операции (сделки);

совершения клиентом операции (сделки), имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам ОД/ФТ/ФРОМУ.

При совершении клиентом операции (сделки) в рамках установленных деловых отношений, идентификация клиента (его представителя) и бенефициарного собственника не проводится, если она проводилась при установлении таких деловых отношений.

Программа мониторинга и изучения операций клиентов включает:

перечень признаков необычных и подозрительных операций, составленный на основе признаков определения подозрительных операций, а также разработанных Субъектами самостоятельно;

процедуру выявления операции клиента, имеющей характеристики, соответствующие типологиям, схемам и способам ОД/ФТ/ФРОМУ, утвержденным уполномоченным органом;

процедуру принятия и описание мер, принимаемых Субъектами в отношении клиента и его операций, в случае осуществления клиентом систематически или в значительных объемах необычных или подозрительных операций;

осуществление постоянного усиленного мониторинга финансовых операций, принятых на обслуживание клиентов, являющихся публичными должностными лицами, их супругом и близкими родственниками, а также чьими бенефициарными собственниками являются указанные лица независимо от формы их осуществления и суммы, на которую они совершены либо могут или могли быть совершены, включая установление источника происхождения денежных средств или иного имущества таких клиентов.

Совместный приказ вводится в действие с 30 декабря 2024 года.

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