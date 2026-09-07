#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
456.56
530.52
5.28
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+28°
$
456.56
530.52
5.28
Право

В Казахстане введен реестр кошельков цифровых активов, использованных для легализации доходов

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 14:16 Фото: freepik
Председатель Агентства по финансовому мониторингу приказом от 31 августа 2026 года утвердил Правила ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок формирования, ведения и использования единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения или иных преступных целях, а также состав, сроки и форму представления информации.

Участниками системы являются:

  • уполномоченный орган по финансовому мониторингу;
  • органы уголовного преследования;
  • органы государственных доходов;
  • высший надзорный орган.

Задачами Реестра являются:

  • систематизация сведений о кошельках цифровых активов, в отношении которых осуществляются уголовные и административные производства;
  • обеспечение межведомственного взаимодействия государственных органов;
  • содействие субъектам финансового мониторинга при применении риск-ориентированного подхода;
  • предотвращение повторного использования кошельков цифровых активов в преступной деятельности.

Основанием для включения сведений о кошельке цифровых активов в Реестр является наличие одного из следующих решений:

  • постановление, вынесенное в рамках уголовного дела, зарегистрированного в Едином реестре досудебных расследований, о признании цифровых активов, размещенных на соответствующем кошельке цифровых активов, вещественными доказательствами либо о наложении на них ареста;
  • судебный акт, принятый в рамках уголовного дела, которым цифровые активы, размещенные на соответствующем кошельке цифровых активов, признаны предметом либо орудием преступления, либо к ним применены обеспечительные меры;
  • вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, зарегистрированном в Едином реестре административных правонарушений, которым применены меры в отношении цифровых активов, размещенных на соответствующем кошельке цифровых активов.

Представление сведений осуществляется государственным органом не позднее двух рабочих дней со дня вынесения решения, являющегося основанием для включения сведений в Реестр, в электронной форме через защищенные каналы межведомственного информационного взаимодействия.

Участник системы, направивший сведения, несет ответственность за достоверность и своевременность представленных сведений.

Указывается, что включение сведений в Реестр носит учетный характер и не является мерой уголовной либо административной ответственности.

При наличии в Реестре кошелька цифрового актива клиента субъект финансового мониторинга проводит усиленную проверку клиента.

Также говорится, что включение сведений в Реестр не свидетельствует о признании лица виновным в совершении правонарушения, а также не подменяет решения, принимаемые в установленном законодательством РК порядке.

Участник системы направляет уведомление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу об изменении либо отмене решения, послужившего основанием для включения сведений в Реестр, не позднее двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Основаниями для исключения сведений из Реестра являются:

  • отмена либо изменение процессуального решения;
  • прекращение производства по делу по реабилитирующим основаниям;
  • вступление в законную силу судебного акта, исключающего дальнейший учет сведений.

При поступлении документов или сведений, подтверждающих наличие указанных выше оснований, уполномоченный орган по финансовому мониторингу обеспечивает исключение соответствующих сведений из Реестра не позднее одного рабочего дня со дня их поступления.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
Читайте также
Доллары, тенге, деньги, обмен валют
12:34, 03 июля 2024
Правила оценки рисков легализации доходов обновили в Казахстане
Биткоины, криптовалюта, цифровая валюта, майнинг
09:33, 23 декабря 2024
Обновлены требования по противодействию легализации доходов в сфере обращения цифровых активов
Деньги, тенге, национальная валюта, национальная валюта РК, национальная валюта Казахстана
09:56, 09 декабря 2025
Обновлены правила проведения национальной оценки рисков легализации преступных доходов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Главный арбитр матча Багдат Абдуллаев
15:19, Сегодня
Назначены судьи на перенесённый матч 21-го тура Премьер-лиги "Кайрат" – "Женис"
Пьедестал почёта Азиатской серии по маунтинбайку
14:48, Сегодня
Казахстанская спортсменка Генелева выиграла "серебро" Азиатской серии по маунтинбайку
Григорий Ломакин в игре
14:25, Сегодня
Григорий Ломакин квалифицировался в основную сетку "Челленджера" во Вьетнаме
Александр Мрынский на поле Центрального стадиона в Алматы
14:10, Сегодня
"Без разницы, где играть": Александр Мрынский о победе "Кайрата" над "Каспием" в КПЛ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: