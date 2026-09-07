В Казахстане введен реестр кошельков цифровых активов, использованных для легализации доходов

Председатель Агентства по финансовому мониторингу приказом от 31 августа 2026 года утвердил Правила ведения единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок формирования, ведения и использования единого реестра кошельков цифровых активов, использованных в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, финансирования распространения оружия массового уничтожения или иных преступных целях, а также состав, сроки и форму представления информации.

Участниками системы являются:

уполномоченный орган по финансовому мониторингу;

органы уголовного преследования;

органы государственных доходов;

высший надзорный орган.

Задачами Реестра являются:

систематизация сведений о кошельках цифровых активов, в отношении которых осуществляются уголовные и административные производства;

обеспечение межведомственного взаимодействия государственных органов;

содействие субъектам финансового мониторинга при применении риск-ориентированного подхода;

предотвращение повторного использования кошельков цифровых активов в преступной деятельности.

Основанием для включения сведений о кошельке цифровых активов в Реестр является наличие одного из следующих решений:

постановление, вынесенное в рамках уголовного дела, зарегистрированного в Едином реестре досудебных расследований, о признании цифровых активов, размещенных на соответствующем кошельке цифровых активов, вещественными доказательствами либо о наложении на них ареста;

судебный акт, принятый в рамках уголовного дела, которым цифровые активы, размещенные на соответствующем кошельке цифровых активов, признаны предметом либо орудием преступления, либо к ним применены обеспечительные меры;

вступившее в законную силу постановление по делу об административном правонарушении, зарегистрированном в Едином реестре административных правонарушений, которым применены меры в отношении цифровых активов, размещенных на соответствующем кошельке цифровых активов.

Представление сведений осуществляется государственным органом не позднее двух рабочих дней со дня вынесения решения, являющегося основанием для включения сведений в Реестр, в электронной форме через защищенные каналы межведомственного информационного взаимодействия.

Участник системы, направивший сведения, несет ответственность за достоверность и своевременность представленных сведений.

Указывается, что включение сведений в Реестр носит учетный характер и не является мерой уголовной либо административной ответственности.

При наличии в Реестре кошелька цифрового актива клиента субъект финансового мониторинга проводит усиленную проверку клиента.

Также говорится, что включение сведений в Реестр не свидетельствует о признании лица виновным в совершении правонарушения, а также не подменяет решения, принимаемые в установленном законодательством РК порядке.

Участник системы направляет уведомление в уполномоченный орган по финансовому мониторингу об изменении либо отмене решения, послужившего основанием для включения сведений в Реестр, не позднее двух рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

Основаниями для исключения сведений из Реестра являются:

отмена либо изменение процессуального решения;

прекращение производства по делу по реабилитирующим основаниям;

вступление в законную силу судебного акта, исключающего дальнейший учет сведений.

При поступлении документов или сведений, подтверждающих наличие указанных выше оснований, уполномоченный орган по финансовому мониторингу обеспечивает исключение соответствующих сведений из Реестра не позднее одного рабочего дня со дня их поступления.

Приказ вводится в действие со дня его подписания.