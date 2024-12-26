Что изменится в государственных закупках с 2025 года
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Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Ключевые изменения в государственных закупках с 1 января 2025 года".
Вас ждет важный обзор основных изменений в сфере госзакупок, которые ожидают нас с нового года.
В программе:
- Новый закон и правила осуществления государственных закупок с 1 января 2025 года.
- Единый портал закупок – ЕПЗ.
- Поддержка МСБ.
- Единый организатор. Новые условия по проведению процедур.
- Новые штрафы, согласно статьи 207 КОАП РК.
- Ответственность заказчиков и организаторов.
- Обжалование действий (бездействий) заказчика и организатора. Камеральный контроль.
- Административная ответственность должностных лиц в 2025 году.
- Поправки в ст.7 закона ГЗ РК. Ограничения по аффилированности.
- Новые условия включения в реестр недобросовестных участников.
- Изменения при подаче иска в суд на поставщика.
- Увеличение обеспечения заявки до 3% в ЗЦП.
- Увеличение обеспечения исполнения договора до 5% в ЗЦП.
- Изменения в демпинге. Внедрение антидемпинга в ЗЦП.
- Возвращение 100 МРП для товаров и 500 МРП для работ/услуг из одного источника путем прямого заключения договора.
- Конкурс.
- Условная скидка в конкурсе. Методика применения условной скидки. Депозитарий финансовой отчетности.
- Пересмотрены основания признания конкурса/аукциона несостоявшимися для упрощения процедур.
- Обжалование процедур по новому механизму. Сжатые сроки рассмотрения жалобы.
Ведущая – Наталья Романова, эксперт-практик по государственным закупкам.
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