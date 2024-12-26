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Право

Что изменится в государственных закупках с 2025 года

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 10:00 Фото: pexels
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Ключевые изменения в государственных закупках с 1 января 2025 года".

Вас ждет важный обзор основных изменений в сфере госзакупок, которые ожидают нас с нового года.

В программе:

  • Новый закон и правила осуществления государственных закупок с 1 января 2025 года.
  • Единый портал закупок – ЕПЗ.
  • Поддержка МСБ.
  • Единый организатор. Новые условия по проведению процедур.
  • Новые штрафы, согласно статьи 207 КОАП РК.
  • Ответственность заказчиков и организаторов.
  • Обжалование действий (бездействий) заказчика и организатора. Камеральный контроль.
  • Административная ответственность должностных лиц в 2025 году.
  • Поправки в ст.7 закона ГЗ РК. Ограничения по аффилированности.
  • Новые условия включения в реестр недобросовестных участников.
  • Изменения при подаче иска в суд на поставщика.
  • Увеличение обеспечения заявки до 3% в ЗЦП.
  • Увеличение обеспечения исполнения договора до 5% в ЗЦП.
  • Изменения в демпинге. Внедрение антидемпинга в ЗЦП.
  • Возвращение 100 МРП для товаров и 500 МРП для работ/услуг из одного источника путем прямого заключения договора.
  • Конкурс.
  • Условная скидка в конкурсе. Методика применения условной скидки. Депозитарий финансовой отчетности.
  • Пересмотрены основания признания конкурса/аукциона несостоявшимися для упрощения процедур.
  • Обжалование процедур по новому механизму. Сжатые сроки рассмотрения жалобы.

Ведущая – Наталья Романова, эксперт-практик по государственным закупкам.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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