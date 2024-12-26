Что изменится в государственных закупках с 2025 года

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Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Ключевые изменения в государственных закупках с 1 января 2025 года".

Вас ждет важный обзор основных изменений в сфере госзакупок, которые ожидают нас с нового года. В программе: Новый закон и правила осуществления государственных закупок с 1 января 2025 года.

Единый портал закупок – ЕПЗ.

Поддержка МСБ.

Единый организатор. Новые условия по проведению процедур.

Новые штрафы, согласно статьи 207 КОАП РК.

Ответственность заказчиков и организаторов.

Обжалование действий (бездействий) заказчика и организатора. Камеральный контроль.

Административная ответственность должностных лиц в 2025 году.

Поправки в ст.7 закона ГЗ РК. Ограничения по аффилированности.

Новые условия включения в реестр недобросовестных участников.

Изменения при подаче иска в суд на поставщика.

Увеличение обеспечения заявки до 3% в ЗЦП.

Увеличение обеспечения исполнения договора до 5% в ЗЦП.

Изменения в демпинге. Внедрение антидемпинга в ЗЦП.

Возвращение 100 МРП для товаров и 500 МРП для работ/услуг из одного источника путем прямого заключения договора.

Конкурс.

Условная скидка в конкурсе. Методика применения условной скидки. Депозитарий финансовой отчетности.

Пересмотрены основания признания конкурса/аукциона несостоявшимися для упрощения процедур.

Обжалование процедур по новому механизму. Сжатые сроки рассмотрения жалобы. Ведущая – Наталья Романова, эксперт-практик по государственным закупкам.

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