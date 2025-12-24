#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Общество

Подводим итоги 2025 года по государственным закупкам

Госзакупки, госзакуп, государственные закупки, государственный бюджет , фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 10:10 Фото: Zakon.kz
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от ИС "PRG." на тему "Итоги 2025 года по государственным закупкам. Вопросы и ответы".

Вместе с Натальей Романовой (Худайбергеновой), ведущим экспертом РК в сфере госзакупок, подведем итоги 2025 года, обсудим, какие результаты принесло принятие нового закона и правил в сфере государственных закупок.

Также в прямом эфире Наталья Александровна ответит на ваши вопросы.

