Подводим итоги 2025 года по государственным закупкам
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА от ИС "PRG." на тему "Итоги 2025 года по государственным закупкам. Вопросы и ответы".
Вместе с Натальей Романовой (Худайбергеновой), ведущим экспертом РК в сфере госзакупок, подведем итоги 2025 года, обсудим, какие результаты принесло принятие нового закона и правил в сфере государственных закупок.
Также в прямом эфире Наталья Александровна ответит на ваши вопросы.
