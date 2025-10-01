Что изменится в жизни казахстанцев с октября 2025 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях в казахстанском законодательстве в октябре 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Жилье, управление многоквартирными домами

Установлены новые квалификационные требования к управляющему многоквартирным жилым домом:

среднее профессиональное, высшее или послевузовское образование по специальностям: право, социальные науки, экономика и бизнес, гуманитарные науки, технические науки и технологии;

знание действующего законодательства РК (Гражданский кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, Трудовой кодекс, законы "О жилищных отношениях", "О естественных монополиях", "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и иные нормативные правовые акты РК и акты государственных органов, регламентирующие производственно-хозяйственную, финансово-экономическую и жилищно-коммунальную деятельность);

иметь навыки оперативного принятия и реализации управленческих решений, планирования работы и контроля, ведения деловых переговоров, публичных выступлений, анализа и прогнозирования последствий принимаемых управленческих решений, организации работы по взаимодействию с государственными органами и поставщиками коммунальных услуг, практического применения нормативных правовых актов, разработки организационно-распорядительных документов, работы со служебными документами, владения компьютерной и другой организационной техникой, а также отвечать требованиям профессионального стандарта "Управление жилыми и нежилыми зданиями";

об отсутствии неснятой или непогашенной судимости за преступления против собственности, в сфере экономики или по коррупционным статьям;

наличие документа о признании его профессиональной квалификации согласно Закону "О профессиональных квалификациях".

Правительство обновило Правила приватизации жилищ из государственного жилищного фонда

Правилами утвержден перечень лиц, которые могут приватизировать служебные и приравненные к ним жилища, определен перечень жилищ, которые не могут быть приватизированы, установлен порядок приватизации.

В частности, в правила добавили понятие "биометрическая аутентификация", которая применяется для идентификации членов жилищных комиссий, а также при заключении договора о приватизации.

Для приватизации жилища нужно предоставить в Госкорпорацию либо через веб-портал "электронное правительство" на рассмотрение жилищной комиссии документы по перечню.

Уточняется, что заявители, приватизирующие жилище, в течение 30 календарных дней вносят первоначальный взнос в размере не менее 10% от стоимости жилища, установленной в договоре о приватизации жилища.

При отсутствии оплаты стоимости жилища в указанный срок договор о приватизации жилища расторгается местным исполнительным органом в одностороннем порядке с уведомлением заявителя не менее чем за 30 календарных дней до даты расторжения, за исключением случаев наступления обстоятельств форс-мажора, а также военных действий.

При расторжении договора о приватизации жилища в течение 10 календарных дней между местным исполнительным органом или администрацией государственного предприятия или государственного учреждения (наймодателем) и заявителем в письменной форме заключается договор найма (поднайма) жилища из государственного жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде. Такие договоры не подлежат государственной регистрации.

Как будут назначать временную управляющую компанию для МЖД

Министерство промышленности обновило Правила определения и назначения жилищной инспекцией временной управляющей компании для управления многоквартирным жилым домом

При недостижении соглашения между собственниками квартир, нежилых помещений о выборе формы управления объектом кондоминиума либо субъекта управления объектом кондоминиума в течение двух и более месяцев или по обращению собственников квартир, нежилых помещений на основании протокола собрания жилищная инспекция проводит конкурс по определению временной управляющей компании и по его результатам определяет и назначает временную управляющую компанию.

Жилищная инспекция осуществляет выбор временной управляющей компании на основании не менее 3 заявок, поступивших от потенциальных управляющих компаний.

Победителем признается потенциальная временная управляющая компания, имеющая наибольший опыт работы в сфере управления объектом кондоминиума.

При признании конкурса не состоявшимся, жилищная инспекция заключает договор по форме Типового договора между жилищной инспекцией и временной управляющей компанией согласно приложению 2 к настоящим Правилам, с управляющей компанией являющейся единственным участником конкурса, а при отсутствии участников в конкурсе с одной из управляющей компанией, предложенной инициативной группой в количестве не менее десяти процентов собственниками квартир, нежилых помещений.

Основанием признания конкурса несостоявшимся являются:

отсутствие предоставленных заявок;

предоставление менее двух заявок;

при уклонении победителя конкурса от заключения договора с жилищной инспекцией.

Временная управляющая компания осуществляет функции субъекта управления объектом кондоминиума до момента выбора собственниками квартир, нежилых помещений формы управления объектом кондоминиума или выбора субъекта управления объектом кондоминиума.

При этом услуги по управлению объектом кондоминиума оказываются по минимальному размеру взносов на управление объектом кондоминиума.

В Министерстве промышленности обновили Методику расчета годовой сметы расходов на управление объектом кондоминиума

Методика применяется при расчете затрат по управлению объектом кондоминиума и содержанию парковочных мест, кладовок.

Документ содержит перечень расходов на управление объектом кондоминиума, а также на содержание его общего имущества.

Размер текущих взносов не должен быть ниже минимального размера взносов на управление объектом кондоминиума, утвержденного местными представительными органами городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного значения.

Размер текущих взносов устанавливается соразмерно полезной площади квартиры, площади нежилого помещения.

Размер текущих взносов на содержание парковочного места, кладовки утверждается на собрании. Размер текущих взносов на содержание парковочного места, кладовки зависит от перечня, состава и периодичности работ в паркинге, в том числе расходы на управление объектом кондоминиума.

При утверждении годовой сметы расходов собственники квартир, нежилых помещений учитывают базовую долю затрат на мероприятия в структуре расходов на управление объектом кондоминиума:

на управление объектом кондоминиума, за исключением содержания общего имущества объекта кондоминиума – не более 30%;

на содержание общего имущества объекта кондоминиума – не менее 70%.

При самостоятельном управлении объектом кондоминиума доля затрат на управление объектом кондоминиума, за исключением содержания общего имущества объекта кондоминиума, достигает до 40%, на содержание общего имущества объекта кондоминиума до 60%.

Также в новой редакции утверждена Методика расчета минимального размера взносов на управление объектом кондоминиума.

Методика применяется в сфере жилищных отношений при расчете местными исполнительными органами минимального размера взносов на управление объектом кондоминиума.

Минимальный размер взносов на управление объектом кондоминиума формируется из стоимости обязательных работ и услуг на основании не менее трех коммерческих предложений.

Для расчета минимального размера взносов на управление объектом кондоминиума используется обязательный перечень и периодичность работ и услуг.

Минимальный размер расходов на управление объектом кондоминиума действует один календарный год, перерасчет производится местными исполнительными органами с учетом инфляции.

Минимальный размер взносов на управление объектом кондоминиума применяется в многоквартирных жилых домах, где собственники квартир, нежилых помещении, не приняли решение о размере текущих взносов или где ранее собственниками квартир, нежилых помещений, было принято решение об утверждении платы на управление объектом кондоминиума, меньше чем установленный представительным органом минимальный размер взноса на управление объектом кондоминиума.

Временная управляющая компания оказывает услуги по управлению объектом кондоминиума по минимальному размеру взносов на управление объектом кондоминиума с учетом повышающего коэффициента.

Реестры многоквартирных жилых домов, а также управляющих компаний создают в Казахстане

Жилищная инспекция на казахском и русском языках в электронном виде ведет:

реестр многоквартирных жилых домов по формам управления объектом кондоминиума и субъектов управления объектом кондоминиума;

реестр субъектов управления объектом кондоминиума и управляющих многоквартирными жилыми домами.

Сведения в реестрах формируются и актуализируются на основании:

обращения граждан;

по результатам государственного контроля осуществляемого жилищной инспекцией;

в рамках государственного технического обследования функционирующих многоквартирных жилых домов;

в рамках проведения инвентаризации жилищного фонда и учета функционирующих многоквартирных жилых домов;

информации, направляемой субъектами управления объектом кондоминиума.

Образование

Платные услуги школ: обновлены правила оказания

Министерство просвещения обновило Правила осуществления платных видов деятельности государственными учреждениями в области образования

Государственные учреждения в области образования в соответствии со статьей 63 ЗРК "Об образовании" предоставляют на платной основе с заключением договора об оказании платных услуг товары (работы, услуги), оказываемые сверх требований государственных общеобязательных стандартов образования.

Платные услуги предоставляются обучающимся на основании заявлений в произвольной форме совершеннолетнего обучающегося и родителей или иных законных представителей несовершеннолетнего обучающегося по отдельному расписанию.

Взимание наличных денег за оказание платных видов деятельности по реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями образования производится на основании кассовых приходных ордеров с обязательным применением контрольно-кассовых машин.

Средства, поступающие от реализации товаров, работ, услуг сверх требований государственных общеобязательных стандартов образования, расходуются по следующим направлениям:

укрепление учебно-материальной базы учреждений образования;

приобретение учебного оборудования, инвентаря и обмундирования, в том числе для работы на учебно-опытном участке;

покрытие расходов по улучшению питания, бытового и культурного обслуживания обучающихся;

расширение учебно-производственных мастерских и подсобных хозяйств;

поощрение обучающихся и оказание материальной помощи отдельным социально незащищенным слоям обучающихся;

питание обучающихся, находящихся в организациях среднего образования с продленным днем и в группах продленного дня организации среднего образования и ряд других.

Министерство просвещения установило минимальные требования к компьютерному и интерактивному оборудованию для государственных школ и колледжей

Документ содержит требования к:

Рабочей станции для работы с прикладным программным обеспечением; Рабочей станции повышенной мощности для работы с графическими пакетами, пакетами программного обеспечения моделирования и другими; Ноутбуку для работы с прикладным программным обеспечением; Моноблоку средней мощности для работы с офисными приложениями; Цветному и черно-белому принтеру; Интерактивным доскам.

С 1 октября вводятся в действие поправки в Типовые правила приема в ОВПО

Прием граждан, имеющих общее среднее образование, прошедших срочную воинскую службу, на обучение в ОВПО на платной основе осуществляется в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года, за исключением по области образования "Педагогические науки".

Граждане РК, прошедшие срочную воинскую службу, имеющие техническое и профессиональное, послесреднее или высшее образование, принимаются в течение двух лет после прохождения срочной воинской службы на обучение на платной основе по образовательным программам высшего образования, предусматривающим сокращенные сроки обучения по результатам собеседования, проводимого приемными комиссиями ОВПО в течение календарного года, за исключением по области образования "Педагогические науки". При этом зачисление граждан, прошедших срочную воинскую службу, осуществляется в соответствии с академическим календарем за 5 дней до начала следующего академического периода.

Лица, имеющие общее среднее, техническое и профессиональное или послесреднее образование, за исключением поступающих по области образования "Педагогические науки" и "Здравоохранение", по родственным направлениям подготовки кадров высшего образования, предусматривающие сокращенные сроки обучения, не набравшие пороговый балл, с результатами ЕНТ с несоответствующими комбинациями профильных предметов, с аннулированными результатами ЕНТ зачисляются в ОВПО по очной форме обучения на платной основе.

До завершения первого учебного года в ОВПО данные лица повторно сдают ЕНТ в установленные сроки.

Лица, повторно не набравшие пороговый балл по результатам ЕНТ, сдаваемого по завершению первого учебного года, подлежат отчислению из ОВПО.

Медицина

Минздрав изменил правила привлечения специалистов для экспертизы качества медуслуг

Фондом независимые эксперты и профильные специалисты привлекаются для:

подтверждения качества медицинской помощи при рассмотрении летальных случаев, пролеченных случаев с редкими заболеваниями, узкоспециализированных пролеченных случаев (в клиническом плане), пролеченных случаев с осложнениями, а также при оплате услуг за фактически понесенные расходы;

проведения текущего, внепланового мониторинга и надлежащего исполнения договора закупа услуг;

участия в качестве стороны гражданского процесса.

Уточняется, что профильные специалисты и независимые эксперты допускаются на оказание услуг по проведению экспертизы качества медицинских услуг при соответствии следующим требованиям:

свидетельство о присвоении первой или высшей квалификационной категории или сертификата специалиста по соответствующей специальности/специализации с уровнем квалификации не ниже 7.3 (R), а для сотрудников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь не ниже 7.2 (I).

Лица с инвалидностью

Министерство труда утвердило Правила оценки потребностей лиц с инвалидностью (ЛСИ)

Правила определяют порядок оценки потребностей ЛСИ согласно классификатору технических вспомогательных средств, специальных средств передвижения и услуг.

Оценка проводится путем рассмотрения документов ЛСИ, его осмотра (при обращении), определения степени нарушений функций организма и ограничений жизнедеятельности, реабилитационного прогноза и потенциала с учетом медицинских, медико-социальных показаний и противопоказаний.

Оценка потребностей в средствах и услугах реабилитации ЛСИ осуществляется:

в медицинских организациях лечащим врачом или мультидисциплинарной группой при наличии стойких нарушений функций организма, направлении пациента на МСЭ, а также заполнении санаторно-курортной карты;

специалистами отделов МСЭ территориальных подразделений уполномоченного госоргана при проведении МСЭ и реабилитационно-экспертной диагностики для разработки индивидуальной программы.

Потребность лица с инвалидностью в средствах и услугах реабилитации оценивается с учетом возможности восстановления или компенсации утраченных способностей к выполнению бытовой, общественной, профессиональной деятельности в соответствии с его потребностями, а также реальными возможностями их применения с учетом состояния здоровья.

Бесплатная юридическая помощь

Свидетеля, имеющего право на защиту, включили в перечень лиц, за оказание бесплатной юридической помощи которым адвокаты будут получать возмещение от государства.

В Перечень документов, подтверждающих права лиц на получение гарантированной государством юридической помощи, внесли дополнение.

Свидетелю, имеющему право на защиту, в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством РК нужно предоставить постановление органа, ведущего уголовный процесс, об обеспечении защитника.

Налоги

С 4 октября запущен пилотный проект по совершенствованию налогового администрирования в части сбора налогов на имущество и на транспортные средства граждан

Пилот проводится на территории Успенского и Железинского районов Павлодарской области с 4 октября 2025 года по 31 декабря 2026 года.

Участники:

органы госдоходов – КГД МФ РК, ДГД по Павлодарской области, а также Управления государственных доходов по указанным регионам;

акимат сельского округа;

акимат района;

налогоплательщики, имеющие объект налогообложения в Успенском и Железинском районах Павлодарской области.

В рамках пилотного проекта налогоплательщик:

обязан своевременно и в полном объеме исполнять обязательства по налогам;

вправе на добровольной основе обращаться для исполнения налоговых обязательств и по вопросам, связанным с исполнением обязательств по налогам, в УГД, а также в Акиматы сельских округов по месту нахождения объекта налогообложения.

Земля, сельское хозяйство

В Астане формируют санитарно-защитную зеленую зону

Маслихат Астаны получил полномочия утверждать правила управления санитарно-защитной зеленой зоной столицы и ограниченного режима деятельности на ее территории.

В свою очередь акимат столицы:

определяет юридическое лицо со стопроцентным участием государства в уставном капитале для содержания и развития санитарно-защитной зеленой зоны столицы;

разрабатывает правила управления санитарно-защитной зеленой зоной столицы и ограниченного режима деятельности на ее территории.

Также установлены особенности режима особой охраны природных объектов, расположенных в санитарно-защитной зеленой зоне столицы.

Под санитарно-защитной зеленой зоной столицы понимается зона в пределах территории столицы, выполняющая защитные, культурно-оздоровительные, рекреационные и туристические функции.

Решение об изменении границ санитарно-защитной зеленой зоны столицы принимается Правительством РК по представлению местного исполнительного органа столицы.

Для обеспечения особой охраны и защиты от неблагоприятного внешнего воздействия вокруг и на землях в границах санитарно-защитной зеленой зоны столицы запрещаются любая деятельность, отрицательно влияющая на состояние и восстановление экологических систем данных территорий, в том числе выпас скота, прогон домашних животных, складирование мусора, нарушение почвенного покрова, охота, отлов и уничтожение животных, нарушение среды и условий их обитания, иная деятельность, которая может повлечь изменение естественного облика охраняемых ландшафтов или нарушение устойчивости экологических систем.

Тем же законом предусмотрено, что в состав земель рекреационного назначения могут входить земельные участки, на которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической культуры и спорта, туристские базы, стационарные и палаточные туристско-оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, лесопарки, туристские тропы, трассы, детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. К землям рекреационного назначения относятся также земли пригородных зеленых зон и санитарно-защитной зеленой зоны столицы.

Животный мир, растения

Правила подготовки биологического обоснования на пользование животным миром изложены в новой редакции

Биологическое обоснование – научно обоснованное заключение на пользование животным миром, определение допустимого объема изъятия объектов животного мира, а также на деятельность, способную повлиять на объекты животного мира и среду их обитания.

Подготовка биологического обоснования осуществляется в следующих целях:

отнесения видов животных к категориям и перевода их из одной категории животного мира в другую;

определения предельно допустимого объема изъятия объектов животного мира;

регулирования численности животного мира;

интродукции, реинтродукции и гибридизации животного мира;

введения ограничений и запретов на пользование объектами животного мира, их частей и дериватов, установлении мест и сроков их пользования;

определения влияния хозяйственной и иной деятельности на животных и среду их обитания;

воспроизводства видов животных.

Биологическое обоснование подготавливается в течение года, на основании материалов учета численности животных за предыдущий год, мониторинга объектов животного мира, среды их обитания и научных исследований.

Подготовка биологического обоснования на пользование животным миром осуществляется юридическими и физическими лицами, аккредитованными как субъекты научной и (или) научно-технической деятельности.

Расчет предельно допустимого объема изъятия животных производится для пользователя животным миром в отдельности, на основе существующих нормативов изъятия, объективных многолетних данных изучения тенденции динамики популяции и изменения среды обитания, с учетом возможного ущерба биологическому разнообразию.

Министерство экологии обновило размеры возмещения вреда, причиненного животным

Из перечня животных, за незаконное уничтожение которых предусмотрено возмещение вреда, исключили рыб.

Таким образом теперь перечень содержит 140 видов млекопитающих, птиц, пресмыкающихся, земноводных, паукообразных, насекомых.

Сами размеры возмещения остались без изменения.

Утверждены Правила ведения реестра субъектов аквакультуры

Субъекты аквакультуры – физические или юридические лица, осуществляющие деятельность, связанную с разведением или содержанием, выращиванием объектов аквакультуры.

Субъекты аквакультуры представляют в территориальное подразделение ведомства уполномоченного органа сведения для включения в реестр.

Сведения направляются субъектом аквакультуры посредством почтовых служб связи, в электронном виде через информационную аналитическую систему "Электронные обращения", по электронному адресу территориального подразделения либо представляются нарочно через канцелярию территориального подразделения.

В течение 2 рабочих дней со дня поступления сведений территориальное подразделение рассматривает их на предмет полноты и достоверности.

В случае установления полноты и достоверности представленных сведений территориальное подразделение направляет субъекту аквакультуры уведомление о включении в реестр субъектов аквакультуры.

Приняты Правила содержания, разведения в неволе и полувольных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных

Содержание и разведение в неволе и полувольных условиях редких и находящихся под угрозой исчезновения видов рыб и других водных животных, в том числе подпадающих под действие Конвенции осуществляется в целях:

сохранения и увеличения их численности;

научных исследований;

их интродукции, реинтродукции и гибридизации;

использования их в предпринимательской деятельности.

Содержание и разведение разрешаются физическим и юридическим лицам при соблюдении ими следующих требований:

наличие условий для содержания видов рыб и других водных животных в соответствии с их биологическим, видовым, индивидуальным особенностям.

выполнение в необходимых объемах ветеринарных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

наличие специалистов ветеринарного профиля и лиц с навыками по содержанию видов рыб и других водных животных в неволе или полувольных условиях;

при изъятии из природной среды: наличие решения Правительства РК об изъятии;

при импорте: наличие разрешения на импорт на территорию РК, выданного согласно правилам выдачи;

при приобретении: наличие договора купли-продажи или договора дарения;

по видам, подпадающим под действие Конвенции: наличие уведомления о начале или прекращении деятельности по искусственному разведению животных, виды которых включены в приложения І и II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Уход за рыбами и другими водными животными осуществляется с соблюдением условий, исключающих их травмирование, стресс и дискомфорт.

В МСХ утвердили методику определения ставок плат за пользование рыбными ресурсами

Определение ставок плат за пользование видами рыб и других водных животных, являющихся объектами рыболовства, производится на основе:

лимита изъятия рыбных ресурсов и других водных животных, определяемого в соответствии с биологическим обоснованием, подготовленным на основании материалов учета численности, мониторинга объектов животного мира и среды их обитания, научных исследований, и утверждаемого уполномоченным органом в области рыбного хозяйства;

коэффициентов прироста рыбных ресурсов и других водных животных и добычи;

количества рыбных ресурсов и других водных животных (рыбные ресурсы и другие водные животные, его части и дериваты, изъятые из среды обитания).

Также методика содержит размеры возмещения за незаконную добычу и уничтожение рыб и водных животных:

Белуга, шип (за 1 кг) – 100 МРП ;

; Осетр (кроме сибирского), севрюга, гибриды осетровых (за 1 кг) – 100 МРП ;

; Стерлядь (за 1 кг) – 100 МРП ;

; Сиг, рипус, ряпушка, пелядь, чир, муксун (за 1 кг) – 1,2 МРП ;

; Белый амур, судак, сазан, карп, жерех, берш, обыкновенный сом, налим, белый и пестрый толстолобик, щука, змееголов (за 1 кг) – 1,3 МРП;

Лещ, плотва, вобла, голавль, шемая, подуст, чешуйчатый и голый осман, язь, золотой и серебряный карась, окунь обыкновенный и балхашский (кроме балхаш-илийской популяции), линь, елец обыкновенный и таласский, красноперка, густера, востобрюшка, белоглазка, синец, чехонь, буффало, обыкновенная маринка (за 1 кг) – 0,4 МРП и т.д.

Водное хозяйство

Министерство промышленности приняло Правила для обеспечения информационной безопасности в сфере водоснабжения или водоотведения

Для обеспечения информационной безопасности в сфере водоснабжения или водоотведения функционирует Отраслевой центр, осуществляющий координацию и методологическое руководство, создание единого защищенного информационного пространства и повышение устойчивости критически важных объектов к угрозам информационной безопасности.

Для обеспечения информационной безопасности Отраслевой центр осуществляет мониторинг угроз информационной безопасности с использованием современных систем, осуществляющие сбор данных от подключенных к Отраслевому центру организаций водоснабжения или водоотведения.

Для оперативного реагирования на инциденты информационной безопасности в Отраслевом центре действует трехуровневая система классификации угроз, из которых:

критические инциденты, создающие непосредственную угрозу устойчивой работе объектов водоснабжения и (или) водоотведения, требующие немедленного реагирования в течение 1 часа с момента его обнаружения;

с момента его обнаружения; инциденты высокого риска срок реагирования по которым составляет 4 часа с момента его обнаружения;

с момента его обнаружения; инциденты низкого уровня срок реагирования по которым составляет 24 часа с момента его обнаружения.

Пожарная безопасность

С 22 октября обновлены разрешительные требования к деятельности по монтажу и наладке систем пожарной автоматики

К ИП и юридическим лицам на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики предъявляются следующие разрешительные требования:

наличие в штате не менее 3 специалистов с группой допуска по электробезопасности не ниже III, отвечающих одному из следующих условий:

имеющих высшее техническое образование по специальностям "пожарная безопасность", "вычислительная техника и информационные сети", "программное обеспечение", "автоматизация и управление", "электроэнергетика", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "информационные системы", "системы информационной безопасности" и некоторые другие и стаж работы не менее трех лет в сфере монтажа, наладки и технического обслуживания электрооборудования;

имеющих техническое и профессиональное образование по специальностям "пожарная безопасность", "вычислительная техника и информационные сети", "программное обеспечение", "автоматизация и управление", "электроэнергетика", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "информационные системы", "системы информационной безопасности", "инжиниринг и автоматизированные системы управления", "автоматизация и управление технологическими процессами", "техническое обслуживание и ремонт автоматизированных систем производства", "мехатроника", "робототехника и встраиваемые системы", "цифровая техника", "радиотехника, электроника и телекоммуникации", "электроснабжение", "техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования" и стаж работы не менее пяти лет в сфере монтажа, наладки и технического обслуживания электрооборудования;

А также:

наличие здания или помещения, принадлежащего ИП и юридическим лицам на праве собственности или ином законном основании;

наличие необходимых средств измерений на осуществление деятельности по монтажу, наладке и техническому обслуживанию систем пожарной автоматики.

К перечню необходимых средств измерений относятся технические средства, предназначенные для измерения:

напряжения или электродвижущей силы в электрических цепях;

силы тока в амперах;

электрических активных (омических) сопротивлений;

значений сопротивлений;

освещенности;

линейных размеров;

влажности и температуры воздуха в помещении;

давления воды в водопроводе;

температуры воды в водопроводе;

диаметра отверстия водопровода;

интервалов времени;

статических растягивающих усилий;

веса;

концентрации кислорода в воздухе;

уровня звука;

кинематической вязкости;

толщины огнезащитного покрытия огнестойких воздуховодов системы противодымной вентиляции;

расхода воздуха, удаляемого системой вытяжной противодымной вентиляции, а также скорости истечения воздуха через открытый дверной проем тамбур-шлюзов;

перепада давления в лестничных клетках, лифтовых шахтах, тамбур-шлюзах и лифтовых холлах;

затухания волоконно-оптических линий связи.

Государственные закупки, закупки

Запущена электронная платформа закупок национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов

Электронная платформа – информационная система, обеспечивающая проведение электронных закупок в рамках реализации национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов, предоставляющая электронные услуги по обеспечению точки доступа для приобретения товаров, работ и услуг, заключения договора о строительстве "под ключ", а также отбора и мониторинга проектов в рамках реализации национального проекта.

Электронная платформа используется для автоматизации следующих процессов:

планирования, отбора, согласования проектов, а также мониторинга их реализации;

определения механизма финансирования и (или) субсидирования части ставки вознаграждения по займу по проектам;

закупок работ и услуг, отбора поставщиков, заключения договоров закупок;

субсидирования ставки вознаграждения по займам, получаемым субъектами естественных монополий, а также по государственным ценным бумагам, выпускаемым местными исполнительными органами;

приобретения товаров у казахстанских товаропроизводителей и заключения офтейк-контрактов;

формирования отчетов и аналитической информации по вышеуказанным процессам.

Электронная платформа обеспечивает прозрачность, оперативность и последовательность процессов, конфиденциальность и сохранность данных.

Для использования Электронной платформы пользователи проходят процедуру регистрации.

Услуги пользователям Электронной платформы по ее использованию оказываются без взимания платы.

Приняты Правила закупок работ и услуг в рамках нацпроекта по модернизации энергетического и коммунального секторов

Закупки предусматривают проведение двухэтапных конкурсных процедур:

1 этап – проведение предварительного квалификационного отбора;

2 этап – сопоставление ценовых и неценовых предложений.

Процесс проведения закупок включает подготовку и объявление конкурса, установление квалификационных требований и проведение предварительного квалификационного отбора, рассмотрение и оценку заявок по ценовым и неценовым критериям, сопоставление предложений и отбор поставщика, заключение договора о закупках, а также положения, регулирующие порядок внесения изменений в конкурсную документацию, обеспечение исполнения обязательств, порядок расторжения и завершения договоров.

Утверждены Правила взаимодействия структурных подразделений Министерства обороны, Генерального штаба и Вооруженных Сил РК при осуществлении государственных закупок в интересах Министерства обороны РК

Документ содержит:

Порядок разработки и утверждения годового плана государственных закупок; Разработку технических спецификаций и установление квалификационных требований; Организацию государственных закупок; Заключение договора.

Для осуществления государственных закупок способом конкурса, довольствующий орган направляет заказчику на рассмотрение заявку, с предоставлением следующих документов на казахском и русском языках:

перечень закупаемых товаров, работ, услуг, с обязательным указанием адреса и наименования приемщика (базис поставки, место оказания услуг, выполнения работ);

подписанную первым руководителем довольствующего органа, либо лицом, исполняющим его обязанности техническую спецификацию;

кандидатуры для включения в состав экспертной комиссий (эксперта), с приложением копии дипломов/сертификатов, специализация которых соответствует закупаемым товарам, работам, услугам.

дополнения и предложения в типовой договор о государственных закупках, при наличии таковых;

квалификационные требования.

Для осуществления государственных закупок способом запроса ценовых предложений, довольствующий орган направляет заказчику заявку на осуществление государственных закупок, подписанную первым руководителем довольствующего органа, а также техническую спецификацию.

Для осуществления государственных закупок способом через Электронный магазин, довольствующий орган направляет заказчику на рассмотрение заявку, с предоставлением следующих документов на казахском и русском языках:

перечень товаров с обязательным указанием KZTIN товара, предполагаемого к закупке, адреса и наименования приемщика (базис поставки), контактные данные представителя приемщика (фамилия, инициалы и контактный телефон);

дополнения и предложения в типовой договор о государственных закупках (при наличии).

Договор о закупках заключается между заказчиком и потенциальным поставщиком признанным победителем или потенциальным поставщиком, занявшим второе место.

В договоре о закупках указываются сведения о приемщике.

Заказчик, в течение двух рабочих дней со дня вступления в силу договора о закупках, направляет довольствующему органу экземпляр договора приемщика.

Топливно-энергетический комплекс

Приняты Правила формирования, ведения и функционирования единой государственной системы управления топливно-энергетическим комплексом (ТЭК)

Правила определяют основы цифровой трансформации ТЭК для эффективного взаимодействия уполномоченного органа и субъектов ТЭК посредством Информационной системы, обеспечения централизованного управления ТЭК, формирования соответствующей информации о состоянии и прогнозе развития ТЭК, а также определения минимальных требований к объектам информационно-коммуникационной инфраструктуры субъектов ТЭК.

Назначением Информационной системы является:

сбор, обработка, информации от субъектов ТЭК в целях включения в Информационную систему, хранение такой информации, обеспечение доступа к ней, ее предоставление и распространение;

обеспечение мониторинга и формирования аналитической информации о состоянии ТЭК;

прогнозирование и моделирование ТЭК на основе собранных данных от субъектов ТЭК;

обеспечение качества осуществляемых государственных функций и доступности государственных услуг, оказываемых уполномоченным органом посредством Информационной системы;

обеспечение надежности и безопасности функционирования и взаимодействия субъектов ТЭК с Информационной системой на основе определенных минимальных требований.

Связь, Интернет

В Правила оказания услуг связи внесены изменения

Для получения доступа к Интернету в пункте общественного доступа к Интернету пользователь авторизуется путем ввода абонентского номера в поле "Логин" специальной формы и запрашивает одноразовый пароль путем использования активного элемента формы "Получить пароль", либо пользователю для получения доступа к сети Интернет, необходимо авторизоваться на веб-портале "электронного правительства" посредством использования ЭЦП.

Владелец или оператор связи, оказывающий услуги общественного доступа к сети Интернет подключает пользователя к сети Интернет одним из следующих способов:

после направления пользователю одноразового пароля в виде SMS-сообщения на абонентский номер, указанный пользователем в поле "Логин";

после авторизации пользователя на веб-портале "электронного правительства" посредством использования электронной цифровой подписи.

Авторизация пользователя завершается после ввода одноразового пароля, полученного в SMS-сообщении, либо путем авторизации на веб-портале "электронного правительства" с использованием ЭЦП.

Строительство

Министерство промышленности изменило ряд приказов по вопросам долевого строительства

Так, изменились:

Правила ведения учета местными исполнительными органами договоров о долевом участии в жилищном строительстве;

Теперь для снятия с учета Договора услугополучатель после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию направляет в Системе услугодателю заявку для постановки на учет договора о передаче доли и передаточного акта доли.

Правила изменения способов организации долевого участия в жилищном строительстве.

Для комплекса индивидуальных жилых домов изменение способа организации долевого участия в жилищном строительстве осуществляется между способами участия в проекте банка второго уровня и получением гарантии Единого оператора.

Отставание строительно-монтажных работ по проекту строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов выявляется на основании отчета инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов.

Правила ведения единой информационной системы долевого участия в жилищном строительстве.

Уполномоченная компания в течение 6 рабочих дней с даты получения разрешения на привлечение денег дольщиков либо гарантии Единого оператора направляет в Системе заявку для регистрации сведений об объекте строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов в электронной форме в местный исполнительный орган по месту нахождения объекта.

Заявка уполномоченной компании включает следующие сведения и документацию об объекте:

наименование объекта;

местоположение объекта;

положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы;

талон о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ;

разрешение на привлечение денег дольщиков или гарантия Единого оператора;

правоустанавливающие документы на земельный участок;

квартирограмма объекта;

технические характеристики объекта.

Также обновлена Форма отчета инжиниринговой компании в сфере долевого участия в жилищном строительстве о результатах мониторинга за ходом строительства многоквартирного жилого дома.

Ранее данная форма применялась также и для комплекса индивидуальных жилых домов.

Транспорт

Какие сборы предусмотрены при продаже билетов на поезд

С 6 октября вводится новая норма, согласно которой при продаже билетов перевозчиком взимается сбор за организацию продажи проездных документов (билетов) в размере 0,06 МРП (236 тенге в 2025 году).

За переоформление билетов перевозчиком c пассажира взимается сбор в размере 0,2 МРП (786 тенге).

За резервирование мест в поездах перевозчиком взимается сбор в размере:

0,2 МРП для перевозки организованных групп пассажиров;

для перевозки организованных групп пассажиров; 0,1 МРП (393 тенге) для перевозки организованных групп детей. При отказе от зарезервированных мест полученный сбор не возвращается.

За возврат билета в связи с отказом пассажира от поездки перевозчиком взимается сбор в размере 0,1 МРП.

За восстановление поврежденных и утерянных билетов пассажиром оплачивается сбор перевозчику в размере 0,2 МРП.

В Правила применения разрешительной системы международных автомобильных перевозок внесли поправки

Уточняется, что в соответствии с Соглашением между Правительствами РК и Китая, при осуществлении перевозчиками сторон автомобильных перевозок требуется:

разрешение вида "А" со сроком действия 1 календарный год при выполнении регулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа, которое позволяет отечественному перевозчику осуществлять перевозку от пункта отправления до пункта назначения;

со сроком действия 1 календарный год при выполнении регулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа, которое позволяет отечественному перевозчику осуществлять перевозку от пункта отправления до пункта назначения; разрешение вида "В" при выполнении нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа между приграничными терминалами в районе пунктов пропуска с правом совершения одного рейса туда и обратно;

при выполнении нерегулярных автомобильных перевозок пассажиров (включая туристов) и багажа между приграничными терминалами в районе пунктов пропуска с правом совершения одного рейса туда и обратно; разрешение вида "С" для перевозки грузов в двухсторонних и транзитных сообщениях;

для перевозки грузов в двухсторонних и транзитных сообщениях; разрешение вида "D" для перевозки грузов в/из третьих стран.

Разрешения вида "А", "В", "С", "D" действуют до 31 декабря текущего года.

Правоохранительные органы, военнослужащие, сотрудники МЧС

Как проводится медицинская и психологическая реабилитация сотрудников МЧС: обновлены правила

Медицинская реабилитация сотрудников, военнослужащих и работников органов гражданской защиты осуществляется при лечении основного заболевания, а также после острых состояний, хирургических вмешательств и травм, при хронических заболеваниях или состояниях с ограничением жизнедеятельности, нарушением функций и структур с учетом реабилитационного потенциала.

Основными мероприятиями по психологической реабилитации в органах гражданской защиты являются: психологическая консультация (беседа), психологический тренинг и психокоррекционные мероприятия.

Сотрудники, военнослужащие и работники органов гражданской защиты при наличии медицинских показаний направляются на санаторно-курортное лечение за счет бюджетных средств.

Для получения санаторно-курортного лечения сотрудники, военнослужащие и работники органов гражданской защиты предоставляют начальнику (руководителю) территориального органа или подведомственной организации органов гражданской защиты справку для получения путевки по форме 068/у.

Санаторно-курортное лечение за счет бюджетных средств органов гражданской защиты предоставляется не более 1 раза в календарный год, продолжительностью 10 суток.

Правительство утвердило Перечень должностей правоохранительных органов и органов гражданской защиты, подпадающих под получение жилищных выплат

В перечень вошли сотрудники органов прокуратуры, МВД, МЧС, Агентства по финансовому мониторингу.

МВД изменило Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим органов внутренних дел

Военным резервистам денежные выплаты осуществляются ежемесячно воинскими частями (республиканскими государственными учреждениями), куда военные резервисты поступили для прохождения службы в резерве на основании приказа командира воинской части одновременно с выплатой денежного довольствия военнослужащим по контракту.

Военнослужащему, проходящему воинскую службу на должности, соответствующей летной военно-учетной специальности и военнослужащему, проходящему воинскую службу на должности авиационного наземного специалиста по обслуживанию авиационной техники, надбавка выплачивается со дня присвоения, повышения, подтверждения, снижения и сохранения классной квалификации к фактически получаемому должностному окладу на основании приказа должностных лиц, определенных Инструкцией о присвоении (подтверждении и снижении) классной квалификации авиационного персонала государственной авиации.

Военнослужащему, проходящему воинскую службу по контракту, при увольнении с воинской службы по достижении предельного возраста состояния на воинской службе, по состоянию здоровья либо в связи с сокращением штатов воинской части (учреждения) выходное (единовременное) пособие выплачивается в размере, имеющему выслугу:

менее 10 календарных лет, – трехмесячного денежного содержания;

от 10 до 15 календарных лет, – четырехмесячного денежного содержания;

от 15 до 20 календарных лет, – пятимесячного денежного содержания;

от 20 до 25 календарных лет, – шестимесячного денежного содержания;

от 25 до 30 календарных лет, – семимесячного денежного содержания;

свыше 30 календарных лет, – восьмимесячного денежного содержания.

Полевые выплаты военнослужащему (за исключением военнослужащего срочной воинской службы, курсанта и кадета военного учебного заведения, военнообязанного, призванного на воинские сборы, военнослужащего, проходящих воинскую службу в резерве) осуществляются в размере 1,2 МРП за сутки без оплаты командировочных расходов за нахождение на полевых выходах (за исключением специальных полевых работ) независимо от места дислокации вне постоянного места жительства, выходах в море, участие в учениях или походах кораблей.

Чрезвычайные ситуации

Как и чем обосновывается наличие чрезвычайной ситуации социального, природного и техногенного характера

При возникновении на территории РК чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера, а также проведении мероприятий по обеспечению правового режима ЧП, государственные органы и местные исполнительные органы, представляют в уполномоченный орган в сфере гражданской защиты материалы, обосновывающие наличие ЧС регионального или глобального масштаба, мероприятий по ее локализации и ликвидации, необходимость проведения мероприятий по обеспечению правового режима ЧП, соответствующих обоснований и расчетов материально-технических, финансовых и людских ресурсов.

Уполномоченный орган в течение двух рабочих дней проверяет полноту представленных материалов.

Уполномоченный орган в течение трех рабочих дней представляет на рассмотрение в центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета ходатайство о выделении бюджетных средств из чрезвычайного резерва Правительства РК с соответствующими обоснованиями и расчетами и посредством интернет-портала государственных органов соответствующий проект постановления.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета проверяет представленные материалы на достоверность и полноту. Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета согласовывает проект постановления о выделении бюджетных средств из чрезвычайного резерва Правительства РК.

Также утвержден Перечень материалов, обосновывающих наличие чрезвычайной ситуации.

Регистрация актов гражданского состояния

Минюст обновил некоторые формы актовых записей:

Актовая запись о государственной регистрации расторжения брака (электронная форма);

Восстановленная актовая запись о государственной регистрации расторжения брака (электронная форма);

Актовая запись о государственной регистрации расторжения брака (бумажная форма);

Восстановленная актовая запись о государственной регистрации заключения брака (бумажная форма).

Спорт

Расширен Перечень видов физкультурно-спортивных организаций, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса:

1. Детско-юношеская спортивная школа, спортивная школа для лиц с инвалидностью.

2. Центр подготовки олимпийского резерва.

3. Центр олимпийской подготовки.

4. Школа высшего спортивного мастерства.

5. Детско-юношеский клуб физической подготовки.

6. Спортивный клуб, спортивный клуб для лиц с инвалидностью.

7. Профессиональный спортивный клуб.

8. Центр спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями.

9. Организации, осуществляющие подготовку национальных и штатных национальных команд по видам спорта. (новый)

10. Организации, осуществляющие подготовку команд областей, городов республиканского значения и столицы по видам спорта. (новый)

11. Тренировочный центр. (новый)

Также утверждены:

Правила деятельности организаций, осуществляющих подготовку национальных и штатных национальных команд РК.

Правила деятельности организаций, осуществляющих подготовку команд областей, городов республиканского значения и столицы по видам спорта.

Правила деятельности Тренировочных центров, в которых осуществляется учебно-тренировочный процесс по подготовке спортивного резерва и спортсменов высокого класса.

Колонии, отбывание наказания

МВД внесло изменения в ряд приказов по вопросам отбывания наказания осужденными в учреждениях уголовно-исполнительной системы

Осужденным с правом получения передач предоставляются свидания: краткосрочные продолжительностью два часа, длительные на территории учреждения продолжительностью двое суток, а имеющим третью положительную степень поведения, – продолжительностью трое суток.

Телефонные разговоры, в том числе с использованием систем видеосвязи, при наличии технических возможностей, представляются по письменной заявке осужденного, в котором указывается адрес, номер телефона абонента и продолжительность разговора 15 минут в утвержденный день.

Решение администрации учреждения по данной заявке принимается не позднее 5 рабочих дней со дня подачи заявки.

В случае отсутствия либо устранения угрозы совершения уголовного правонарушения против личности осужденного со стороны осужденных или других лиц, на основании постановления начальника учреждения, согласованного с прокурором, прекращается содержание осужденного в безопасном месте.

Осужденный, у которого после вступления приговора суда в законную силу, выявлен туберкулез либо другое опасное инфекционное заболевание оставляется в следственном изоляторе до прекращения бактериовыделения, подтвержденного лабораторно либо отсутствия необходимости дальнейшего стационарного лечения.

Решение об оставлении принимается уполномоченным органом УИС в условиях, предусмотренных УИК для учреждений того вида, который был назначен судом.

Импорт/экспорт

С 7 октября в Казахстане вводится запрет на вывоз заготовок из цветных металлов

До конца года из страны запрещено вывозить всеми видами транспорта: