Премии лучшим научным работникам: новые правила присуждения

И. о. министра науки и высшего образования приказом от 27 декабря 2024 года утвердил Правила присуждения ежегодной премии "Лучший научный работник", сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок присуждения ежегодной премии "Лучший научный работник" ученым, научным работникам научных организаций и организаций высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО), внесшим вклад в развитие науки и техники.

Премия присуждается на конкурсной основе.

Уполномоченный орган в области науки размещает объявление о проведении Конкурса на соискание ежегодной премии "Лучший научный работник" на своем официальном интернет-ресурсе.

Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие документы:

заявку на участие;

сведения в соответствии с показателями оценки научных достижений претендента на присуждение премии;

ходатайство (рекомендация) консультативно-совещательного органа научных организаций и ОВПО;

документ, удостоверяющий личность.

Документы на конкурс принимаются через информационную систему уполномоченным органом в течение 20 календарных дней со дня опубликования объявления о конкурсе.

Претенденты, документы которых содержат сведения, составляющие государственные секреты или служебную информацию ограниченного распространения с пометками "Для служебного пользования" и (или) "Конфиденциально", представляют их в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством о государственных секретах.

Для рассмотрения конкурсных материалов и подготовки решений по вопросу присуждения премий создается комиссия.

Комиссия формируется из числа казахстанских ученых, представителей уполномоченного органа, отраслевых уполномоченных органов в области науки и научно-технической деятельности, научных организаций, ОВПО и научных общественных объединений в составе не менее 25 человек.

Из числа членов комиссии формируются секции по областям науки для предварительного рассмотрения работ, выдвинутых на соискание премий. Секции оценивают работы и дают заключение по каждому претенденту в соответствии с показателями оценки научных достижений, определенными комиссией.

Каждый претендент на присуждение премии оценивается по следующим показателям оценки научных достижений:

наличие ученой степени, признанной в РК;

наличие ученого звания, присвоенного уполномоченным органом;

руководство научными проектами и программами по выбранному научному направлению;

наличие и качество научных результатов по выбранному научному направлению (статьи и/или обзоры в рецензируемых журналах, монографии, опубликованные в отечественных и зарубежных издательствах, в том числе главы в монографиях, патенты и другие);

наличие статей в престижных международных рецензируемых журналах по выбранному научному направлению в соавторстве с ведущими зарубежными учеными;

преподавание одной или нескольких дисциплин в ОВПО за последний год;

подготовка кадров, которым присуждена степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;

подтвержденные результаты научной и научно-технической деятельности по внедрению в производство;

общественная работа, направленная на повышение качества, результативности и влияния научных исследований.

На основании заключений секций по каждому претенденту комиссия рассчитывает баллы согласно показателям оценки научных достижений.

Результаты оформляют в виде ранжированных списков по баллам показателей оценки научных достижений претендентов в информационной системе по областям науки в отдельности. Результаты закрепляются протоколом секций, заверенным подписью каждого присутствующего члена, и передаются на рассмотрение на итоговое заседание комиссии.

Комиссия на основании заключений секций в течение пяти рабочих дней со дня их получения вносит в уполномоченный орган решение по присуждению премии.

Решение комиссии о присуждении премии принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя является решающим.

Итоги конкурса размещают на интернет-ресурсе уполномоченного органа.

По итогам конкурса обладателю премии выдается свидетельство "О присуждении ежегодной премии "Лучший научный работник" в текущем году и на личный текущий счет обладателю премии выплачивается за счет средств республиканского бюджета государственная премия в размере 2 тыс. МРП (7 864 000 тенге в 2025 году).

Приказ вводится в действие с 16 января 2025 года.