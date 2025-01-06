Премии лучшим научным работникам: новые правила присуждения
Правила определяют порядок присуждения ежегодной премии "Лучший научный работник" ученым, научным работникам научных организаций и организаций высшего и (или) послевузовского образования (ОВПО), внесшим вклад в развитие науки и техники.
Премия присуждается на конкурсной основе.
Уполномоченный орган в области науки размещает объявление о проведении Конкурса на соискание ежегодной премии "Лучший научный работник" на своем официальном интернет-ресурсе.
Для участия в конкурсе претенденты представляют следующие документы:
- заявку на участие;
- сведения в соответствии с показателями оценки научных достижений претендента на присуждение премии;
- ходатайство (рекомендация) консультативно-совещательного органа научных организаций и ОВПО;
- документ, удостоверяющий личность.
Документы на конкурс принимаются через информационную систему уполномоченным органом в течение 20 календарных дней со дня опубликования объявления о конкурсе.
Претенденты, документы которых содержат сведения, составляющие государственные секреты или служебную информацию ограниченного распространения с пометками "Для служебного пользования" и (или) "Конфиденциально", представляют их в уполномоченный орган в порядке, установленном законодательством о государственных секретах.
Для рассмотрения конкурсных материалов и подготовки решений по вопросу присуждения премий создается комиссия.
Комиссия формируется из числа казахстанских ученых, представителей уполномоченного органа, отраслевых уполномоченных органов в области науки и научно-технической деятельности, научных организаций, ОВПО и научных общественных объединений в составе не менее 25 человек.
Из числа членов комиссии формируются секции по областям науки для предварительного рассмотрения работ, выдвинутых на соискание премий. Секции оценивают работы и дают заключение по каждому претенденту в соответствии с показателями оценки научных достижений, определенными комиссией.
Каждый претендент на присуждение премии оценивается по следующим показателям оценки научных достижений:
- наличие ученой степени, признанной в РК;
- наличие ученого звания, присвоенного уполномоченным органом;
- руководство научными проектами и программами по выбранному научному направлению;
- наличие и качество научных результатов по выбранному научному направлению (статьи и/или обзоры в рецензируемых журналах, монографии, опубликованные в отечественных и зарубежных издательствах, в том числе главы в монографиях, патенты и другие);
- наличие статей в престижных международных рецензируемых журналах по выбранному научному направлению в соавторстве с ведущими зарубежными учеными;
- преподавание одной или нескольких дисциплин в ОВПО за последний год;
- подготовка кадров, которым присуждена степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
- подтвержденные результаты научной и научно-технической деятельности по внедрению в производство;
- общественная работа, направленная на повышение качества, результативности и влияния научных исследований.
На основании заключений секций по каждому претенденту комиссия рассчитывает баллы согласно показателям оценки научных достижений.
Результаты оформляют в виде ранжированных списков по баллам показателей оценки научных достижений претендентов в информационной системе по областям науки в отдельности. Результаты закрепляются протоколом секций, заверенным подписью каждого присутствующего члена, и передаются на рассмотрение на итоговое заседание комиссии.
Комиссия на основании заключений секций в течение пяти рабочих дней со дня их получения вносит в уполномоченный орган решение по присуждению премии.
Решение комиссии о присуждении премии принимается простым большинством голосов. При равенстве голосов членов комиссии голос председателя является решающим.
Итоги конкурса размещают на интернет-ресурсе уполномоченного органа.
По итогам конкурса обладателю премии выдается свидетельство "О присуждении ежегодной премии "Лучший научный работник" в текущем году и на личный текущий счет обладателю премии выплачивается за счет средств республиканского бюджета государственная премия в размере 2 тыс. МРП (7 864 000 тенге в 2025 году).
Приказ вводится в действие с 16 января 2025 года.