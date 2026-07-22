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Право

Изменились правила присуждения премии "Лучший научный работник"

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 11:49 Фото: freepik
Министра науки и высшего образования приказом от 13 июля 2026 года внес изменения в Правила присуждения ежегодной премии "Лучший научный работник", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что для участия в конкурсе претенденты через цифровую систему уполномоченного органа представляют следующие документы:

  • заявку по форме на участие в конкурсе на присуждение премии;
  • материалы и документы в соответствии с показателями оценки научных достижений претендента на присуждение премии;
  • ходатайство (рекомендация) консультативно-совещательного органа научных организаций и ОВПО;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • уведомление о действующем двадцатизначном текущем счете.

Документы на конкурс принимаются через цифровую систему уполномоченным органом в течение 20 календарных дней со дня опубликования объявления о конкурсе.

Претенденты, ранее удостоенные премии, представляют новые материалы и документы:

  • руководство научными проектами и программами по выбранному научному направлению;
  • наличие и качество научных результатов по выбранному научному направлению (статьи и/или обзоры в рецензируемых журналах, монографии, опубликованные в отечественных и зарубежных издательствах, в том числе главы в монографиях, патенты и другие);
  • наличие статей в престижных международных рецензируемых журналах по выбранному научному направлению в соавторстве с ведущими зарубежными учеными;
  • преподавание одной или нескольких дисциплин в ОВПО за последний год;
  • подготовка кадров, которым присуждена степень доктора философии (PhD) или доктора по профилю;
  • подтвержденные результаты научной и научно-технической деятельности по внедрению в производство;
  • общественная работа, направленная на повышение качества, результативности и влияния научных исследований.

Результаты оформляются в виде ранжированных списков по баллам показателей оценки научных достижений претендентов, определенной Комиссией, в цифровой системе по областям науки в отдельности. Результаты закрепляются протоколом секций, заверенной подписью каждого присутствующего члена и передаются на рассмотрение, на итоговое заседание комиссии.

Обжалование решений комиссии осуществляется в течение одного календарного дня после официального опубликования предварительных результатов конкурса путем подачи жалобы в Апелляционную комиссию через цифровую систему.

На этапе обжалования изменения в сведениях о научных достижениях и подтверждающих документах не допускается.

Апелляционная комиссия создается уполномоченным органом и не состоят из членов Комиссии.

Председатель апелляционной комиссии избирается из числа членов апелляционной комиссии путем открытого голосования простым большинством голосов из числа ее членов.

По результатам рассмотрения заявления в течение пяти рабочих дней комиссия публикует мотивированный ответ через цифровую систему.

Приказ вводится в действие с 1 августа 2026 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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