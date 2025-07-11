В Казахстане изменились правила приема в колледжи

Министр просвещения приказом от 3 июля 2025 года внес изменения в Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, сообщает Zakon.kz.

В частности, изменено название правил – Типовые правила приема на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, за исключением республиканских, областных, городов республиканского значения и столицы специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и областных, городов республиканского значения и столицы школ-интернатов для одаренных в спорте детей.

Указывается, что в организации технического и профессионального образования принимаются граждане РК, иностранные граждане и лица без гражданства, беженцы, лица, ищущие убежища, кандасы, имеющие начальное (для подготовки кадров по специальности "Хореографическое искусство", квалификация – "Артист балета"), основное среднее, общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное,послесреднее (начальное профессиональное и среднее профессиональное), высшее образование (высшее профессиональное), а также лица с особыми образовательными потребностями с документом (свидетельство, аттестат) об образовании.

В организации послесреднего образования принимаются граждане РК, иностранные граждане и лица без гражданства, беженцы, лица, ищущие убежища, кандасы, имеющие общее среднее (среднее общее), техническое и профессиональное (начальное профессиональное и среднее профессиональное), послесреднее, высшее (высшее профессиональное) образование, а также лица с особыми образовательными потребностями с документом (свидетельство, аттестат) об образовании.

Уточняется, что прием на обучение в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, за исключением республиканских, областных, городов республиканского значения и столицы специализированных школ-интернатов-колледжей олимпийского резерва и областных, городов республиканского значения и столицы школ-интернатов для одаренных в спорте детей (в том числе усыновленных, удочеренных, совместно проживающих пасынков и падчериц) сотрудников специальных государственных и правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы, военнослужащих, а также медицинских работников, погибших (умерших) или которым установлена инвалидность в результате увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при исполнении служебных обязанностей, осуществляется вне конкурса на основании их заявления с предоставлением государственного образовательного заказа.

Зачисление на обучение по государственному образовательному заказу в организации ТиППО по образовательным программам, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров, по специальным учебным программам, в духовные (религиозные) организации образования, для осужденных, находящихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы, а также поступающих на специальности среднего звена, имеющих техническое и профессиональное (рабочую квалификацию), послесреднее, высшее образование, соответствующее профилю специальности, осуществляется по заявлениям лиц с учетом проектной возможности организации ТиППО.

Проектная возможность определяется в соответствии с Правилами размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное образование детей.

Прием заявлений лиц на обучение в организации ТиППО осуществляется:

по образовательным программам технического и профессионального образования, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров, по специальным учебным программам, для поступления в духовные (религиозные) организации образования, а также для осужденных, находящихся в исправительных учреждениях уголовно- исполнительной системы, – с 25 июня по 27 августа календарного года, на вечернюю форму обучения – с 25 июня по 20 сентября календарного года;

по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена и прикладных бакалавров:

на очную форму обучения по госзаказу – с 25 июня по 22 августа календарного года на базе основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования,

календарного года на базе основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, на платной основе – с 25 июня по 27 августа календарного года;

календарного года; на вечернюю и заочную формы обучения – с 25 июня по 20 сентября календарного года,

календарного года, по специальностям, требующим творческой подготовки, – с 25 июня по 20 июля календарного года,

календарного года, по педагогическим, медицинским специальностям – с 25 июня по 10 августа календарного года на базе основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

Специальные или творческие экзамены, а также психометрическое тестирование для лиц, поступающих на педагогические, медицинские специальности, проводятся по 15 августа календарного года, для поступающих на базе основного среднего, общего среднего образования, на специальности, требующие творческой подготовки, – с 21 по 28 июля календарного года.

Для участия в конкурсе поступающие на базе основного среднего, общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования (за исключением организаций ТиППО, находящихся в компетенции уполномоченного органа в области образования, культуры и спорта) подают заявление по 22 августа календарного года.

Конкурс проводится информационной системой НОБД (за исключением организаций ТиППО, находящихся в компетенции уполномоченного органа в области образования и науки, культуры и спорта, а также осужденных, находящихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы) путем автоматизированного распределения абитуриентов по среднему конкурсному баллу оценок обязательных и профильных предметов в соответствии с документом об образовании, для поступающих на педагогические, медицинские специальности, специальности, требующие творческой подготовки, по среднему баллу оценок (баллов) обязательных и профильных предметов в соответствии с документом об образовании и оценок (баллов), полученных по результатам специальных и/или творческих экзаменов, проведенных организацией ТиППО, а также с учетом квоты приема.

Конкурс среди лиц, поступающих на базе основного среднего и общего среднего образования, на базе ТиППО по госзаказу проводится с 23 по 24 августа календарного года;

на платной основе – с 28 по 29 августа календарного года;

календарного года; поступающих по специальностям, требующим творческой подготовки, – с 29 июля по 2 августа календарного года;

календарного года; на педагогические и медицинские специальности – с 16 по 17 августа календарного года на базе основного среднего, общего среднего образования и на базе ТиППО.

Как отмечается, при наличии нераспределенных мест по госзаказу, неукомплектованности групп по специальностям (не менее 15 человек, за исключением специальностей искусства и культуры, здравоохранения), неохваченных абитуриентов проводится перераспределение госзаказа по специальностям и организациям ТиППО по 28 августа календарного года.

Информационная система НОБД путем автоматизированного распределения направляет в Управления образования итоги распределения абитуриентов для зачисления в организации ТиППО:

список лиц, успешно прошедших собеседование для обучения в организациях ТиППО по образовательным программам, предусматривающим подготовку квалифицированных рабочих кадров;

список лиц, успешно прошедших собеседование для подготовки кадров по заявкам предприятий, а также по специальным учебным программам;

список лиц, прошедших конкурс на обучение по специальностям среднего звена и прикладного бакалавра.

Управления образования публикуют итоги конкурса среди лиц, поступающих на базе основного среднего, общего среднего образования:

на базе ТиППО – 25 августа календарного года;

календарного года; на специальности искусства и культуры – 3 августа календарного года;

календарного года; на педагогические и медицинские специальности – 18 августа календарного года на базе основного среднего, общего среднего образования и на базе ТиППО на официальных интернет-ресурсах, а также информируют абитуриентов об итогах Конкурса путем SMS сообщении через Единый контакт-центр 1414 Портала.

Зачисление в состав обучающихся по образовательным программам технического и профессионального, послесреднего образования, предусматривающим подготовку специалистов среднего звена, прикладного бакалавра, проводится приказом руководителя организации ТиППО на основании протокола заседания приемной комиссии:

на очную форму обучения – по 31 августа календарного года;

календарного года; на вечернюю и заочную формы обучения – по 30 сентября календарного года;

календарного года; в организации ТиППО, находящиеся в компетенции уполномоченного органа в области культуры и спорта, по 10 августа календарного года;

календарного года; по заявкам предприятий (организаций, учреждений) по 31 августа календарного года.

Приказ вводится в действие с 21 июля 2025 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточили правила приема в медколледжи.