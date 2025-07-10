Служба в резерве: внесены изменения в инструкцию по прохождению воинской службы

Министр обороны приказом от 30 июня 2025 года внес изменения в инструкцию по применению Правил прохождения воинской службы в Вооруженных силах РК, сообщает Zakon.kz.

Инструкция по применению Правил прохождения воинской службы в Вооруженных силах РК детализирует применение правил в части рассмотрения заявлений и документов кандидатов из числа граждан для поступления на воинскую службу по контракту и на воинскую службу в резерве, образования и организации работы отборочных комиссий воинских частей и учреждений, проведения мероприятий по профессиональному и психологическому отбору, назначения на воинские должности, в том числе и временного назначения на вакантные воинские должности, заключения контрактов, в том числе при продлении сроков воинской службы с военнослужащими, достигшими предельного возраста состояния на воинской службе, ротации, присвоения воинских званий и их лишения, переаттестации сотрудников правоохранительных и специальных государственных органов, поступивших на воинскую службу в ВС РК, порядка проведения аттестации.

В частности, уточняется понятие "приказ по личному составу" – это приказ, определяющий служебное положение военнослужащего и оформляющий присвоение и лишение воинских званий, снижение и восстановление в воинских званиях, назначение на штатные должности, перемещение по службе, а также зачисление в распоряжение, временное назначение военнослужащих нижестоящего состава либо граждан на должности офицерского состава и граждан на должности рядового и сержантского составов, заключение контракта о прохождении воинской службы, зачисление магистрантами, докторантами военных учебных заведений и адъюнктами, окончание вузов и адъюнктур, определение из запаса на воинскую службу, определение на воинскую службу по контракту и на воинскую службу в резерве военнослужащих по призыву, увольнение с воинской службы, прикомандирование к государственным органам и организациям с оставлением на воинской службе, откомандирование из ВС РК в другие войска и воинские формирования РК, и зачисление в ВС РК из них, исключение из списков военнослужащих ВС РК в связи с увольнением с воинской службы (окончанием воинских сборов), а также в случае перевода в специальные государственные и правоохранительные органы РК, военнослужащих ВС РК проходящих воинскую службу в резерве, в связи с увольнением с воинской службы в резерве, должностное положение в связи с изменением действительного наименования воинской части (учреждения), изменение анкетных данных.

Глава "Рассмотрение заявлений и документов кандидатов из числа граждан для поступления на воинскую службу по контракту и на воинскую службу в резерве в ВС РК" изложена в новой редакции. В ней добавлена служба в резерве.

В ней говорится о том, что граждане, не состоящие на воинской службе и изъявившие желание поступить на воинскую службу по контракту или на воинскую службу в резерве в ВС РК, подают письменное заявление начальнику местного органа военного управления или командиру (начальнику) воинской части (учреждения).

Подразделение органа военного управления (местного органа военного управления или воинской части (учреждения), ответственное за отбор граждан на воинскую службу по контракту и на воинскую службу в резерве, при получении заявления осуществляет их рассмотрение.

При этом отбор кандидатов на воинскую службу по контракту и на воинскую службу в резерве в ВС РК осуществляется на вакантные воинские должности.

В случае отказа в приеме на воинскую службу по контракту или на воинскую службу в резерве составляется уведомление с указанием причин отказа и разъяснением права на подачу жалобы начальнику Департамента по делам обороны или командиру (начальнику) воинской части (учреждения) в срок не позднее трех месяцев со дня получения уведомления в двух экземплярах. Первый экземпляр выдается кандидату, а второй остается в Департаменте по делам обороны (воинской части (учреждении).

Если военнослужащий изъявил желание о продлении срока воинской службы по контракту сверх предельного возраста, то им в срок не менее чем за четыре месяца до истечения срока действующего контракта подается рапорт командиру (начальнику) воинской части (учреждения) о направлении его на медицинское освидетельствование.

Приказ вводится в действие с 20 июля 2025 года.

Ранее мы рассказали, что с 19 мая 2025 года в Казахстане введен новый способ прохождения воинской службы – служба в резерве.