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Право

В Казахстане изменили правила отбора претендентов на премию "Болашак"

Болашак, международная образовательная стипендия, образование, программа , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 14:34 Фото: bolashak.gov.kz
Принято постановление правительства РК, которым вносятся изменения в Правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" и определения направлений расходования международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

Новые правила отбора кандидатов для получения стипендии "Болашак" предусматривают обновление конкурсного отбора с введением отсеивающего механизма. Так, в соответствии с этим нововведением, кандидаты, не набравшие необходимое количество баллов, не будут допущены к следующему туру.

Также для дальнейшего улучшения государственного аппарата вводится категория "государственные служащие" для обучения по программе "магистратура" с возможностью прохождения языковых курсов.

Кроме того, для выпускников программы предусмотрена возможность прохождения трудовой отработки в международных организациях, членом которых является Казахстан, таких как ООН, ЮНЕСКО, ШОС и ТМТ.

Также перечень необходимых документов для участия в конкурсном отборе дополнен мотивационным письмом. Кандидатам, не прошедшим конкурсный отбор, предоставляется право повторного участия в конкурсе в том же календарном году.

Как отметили в Министерстве науки и высшего образования, в целом эти изменения направлены на совершенствование международной стипендии "Болашак" и подготовку квалифицированных кадров для различных отраслей экономики страны.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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