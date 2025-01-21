В Казахстане изменили правила отбора претендентов на премию "Болашак"

Принято постановление правительства РК, которым вносятся изменения в Правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" и определения направлений расходования международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

Новые правила отбора кандидатов для получения стипендии "Болашак" предусматривают обновление конкурсного отбора с введением отсеивающего механизма. Так, в соответствии с этим нововведением, кандидаты, не набравшие необходимое количество баллов, не будут допущены к следующему туру.

Также для дальнейшего улучшения государственного аппарата вводится категория "государственные служащие" для обучения по программе "магистратура" с возможностью прохождения языковых курсов.

Кроме того, для выпускников программы предусмотрена возможность прохождения трудовой отработки в международных организациях, членом которых является Казахстан, таких как ООН, ЮНЕСКО, ШОС и ТМТ.

Также перечень необходимых документов для участия в конкурсном отборе дополнен мотивационным письмом. Кандидатам, не прошедшим конкурсный отбор, предоставляется право повторного участия в конкурсе в том же календарном году.

Как отметили в Министерстве науки и высшего образования, в целом эти изменения направлены на совершенствование международной стипендии "Болашак" и подготовку квалифицированных кадров для различных отраслей экономики страны.