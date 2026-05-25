Право

Изменились правила отбора претендентов на получение стипендии "Болашак"

Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 20 мая 2026 года внесены изменения в Правила отбора претендентов для присуждения международной стипендии "Болашак" и определении направлений расходования международной стипендии "Болашак", сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что стипендия "Болашак" присуждается для следующих категорий:

  • претенденты на прохождение стажировок, относящиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе к категории работников, определенной Республиканской комиссией, и имеющие общий стаж работы не менее трех лет, в том числе в выбранной области специализации на момент подачи документов стаж непрерывной фактической работы последние 12 месяцев, с подтверждением начисления обязательных пенсионных отчислений за весь требуемый период с учетом оплачиваемого ежегодного трудового отпуска (за исключением лиц, освобожденных от уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд.

При этом для претендентов на прохождение стажировок, относящихся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе к категории "пользователи системы искусственного интеллекта", являющихся лицами, непосредственно использующими систему искусственного интеллекта при осуществлении производственной деятельности или выполнении конкретных функций и задач, устанавливается требование по наличию на момент подачи документов стажа непрерывной фактической работы в выбранной области специализации последние шесть месяцев.

Также дополнено, что это:

  • претенденты на получение степени магистра, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе работниками атомной отрасли;
  • претенденты на получение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, а также на прохождение стажировок, являющиеся на момент подачи документов для участия в конкурсном отборе работниками атомной отрасли.

Кроме того, уточняется, что условиями участия в конкурсном отборе для претендентов на присуждение стипендии "Болашак" для получения степени магистра являются:

  • безусловное зачисление на академическое обучение (за исключением финансовых условий) в ведущее зарубежное высшее учебное заведение, включенное в список, за исключением претендентов из сельских населенных пунктов, инженерно-технических, медицинских работников, государственных служащих, работников атомной отрасли.

Допускается участие в конкурсном отборе претендента, имеющего безусловное приглашение (зачисление) на академическое обучение для присуждения степени магистра на безвозмездной основе, предоставляемое ведущим зарубежным высшим учебным заведением, вошедшим в список, а также иными зарубежными или казахстанскими организациями, с полным покрытием расходов, включающих в себя оплату академического обучения за весь период академического обучения, для присуждения степени магистра.

  • уровень знания иностранного языка, соответствующий установленным минимальным требованиям, для категорий лиц, указанных в подпунктах 2, 3, 4, 5 и 7 пункта 4 Правил;
  • соответствие среднего балла диплома бакалавра или специалиста баллу не менее 3.0 (из 4.0/4.33) GPA или его эквиваленту в соответствии с таблицей эквивалентности оценок для присуждения международной стипендии "Болашак";
  • соответствие специальности по диплому бакалавра/специалиста выбранной специальности согласно перечню родственных специальностей для обучения за рубежом в рамках международной стипендии "Болашак", утверждаемому рабочим органом, для категорий лиц, указанных в подпунктах 2, 3, 4, 5 и 7 пункта 4 Правил.

Вместе с тем уточняется, что претенденты для участия в конкурсном отборе на получение степени магистра предоставляют администратору через веб-портал "электронного правительства" следующие документы:

  • электронную копию заявки юридического лица РК, его филиала, представительства, с которым претендент состоит в трудовых отношениях по осуществлению трудовой деятельности на территории республики, на подготовку специалиста с условием сохранения места работы по форме, утверждаемой рабочим органом, для претендентов, участвующих в конкурсном отборе по категориям "государственные служащие" и "работники атомной отрасли";
  • электронные копии документов, подтверждающих трудовую деятельность, а также выписку о перечисленных обязательных пенсионных взносах за требуемый согласно настоящим Правилам период трудовой деятельности для претендентов из сельского населенного пункта, инженерно-технических, медицинских работников, государственных служащих, работников атомной отрасли, за исключением лиц, освобожденных от уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд, полученные из соответствующих государственных информационных систем и баз данных через портал;
  • электронную копию действительного официального сертификата установленной формы о сдаче экзамена по иностранному языку с результатом, соответствующим установленным минимальным требованиям, для претендентов из сельского населенного пункта, инженерно-технических, медицинских работников, государственных служащих, работников атомной отрасли;
  • электронные копии документов, подтверждающих безусловное зачисление на академическое обучение (за исключением финансовых условий), с указанием программы, специальности, периода обучения, с нотариально заверенными переводами на казахский или русский языки, за исключением претендентов из сельского населенного пункта, инженерно-технических, медицинских работников, государственных служащих, работников атомной отрасли;

При этом дополнено, что претенденты для участия в конкурсном отборе на получение степени доктора философии (PhD), доктора по профилю, обучение в резидентуре предоставляют администратору через портал следующие документы:

  • электронную копию заявки работодателя на подготовку специалиста с условием сохранения места работы по форме, утверждаемой рабочим органом, для категорий лиц, указанных в подпункте 8 пункта 4 Правил;
  • электронные копии документов, подтверждающих трудовую деятельность, а также выписку о перечисленных обязательных пенсионных взносах за требуемый согласно настоящим Правилам период трудовой деятельности для категорий лиц, указанных в подпункте 8 пункта 4, за исключением лиц, освобожденных от уплаты обязательных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд, полученные из соответствующих государственных информационных систем и баз данных через портал.

В решении Республиканской комиссии указывается о необходимости прохождения языковых курсов в соответствии с требованиями зарубежных высших учебных заведений за счет стипендии "Болашак" претендентам из сельских населенных пунктов, инженерно-техническим, медицинским работникам, государственным служащим, работникам атомной отрасли на получение степени магистра со сроком согласно таблице продолжительности языковых курсов, утверждаемой рабочим органом.

Также уточняется, что победитель конкурсного отбора в течение 90 календарных дней со дня принятия Республиканской комиссией решения о присуждении ему стипендии "Болашак" заключает с администратором договор на обучение/договор о прохождении стажировки по типовым формам, утверждаемым рабочим органом, который в том числе в обязательном порядке должен содержать:

  • При этом первый год трудовой отработки с момента завершения академического обучения осуществляется непосредственно в государственном органе, направившем государственного служащего на обучение;
  • не менее трех лет для категорий лиц, указанных в подпункте 6 пункта 4, – в организациях, которыми они были направлены согласно заявке работодателя, а также филиалах, представительствах работодателя, находящихся на территории РК, либо при наличии согласия работодателя иных организациях, находящихся на территории Казахстана;
  • не менее трех лет для категорий лиц, указанных в подпунктах 7 и 8 пункта 4, – в организациях, которыми они были направлены согласно заявке работодателя, а также филиалах, представительствах работодателя, находящихся на территории РК, либо по направлению работодателя иных организациях, находящихся на территории Казахстана;
  • условие об обязательности сохранения места работы (должности) работодателем для претендентов, указанных в подпунктах 5, 6, 7 и 8 пункта 4 Правил.

Постановление вводится в действие со 2 июня 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
