В Казахстане хотят изменить правила проведения аукциона по продаже имущества банкротов

Комитет госдоходов подготовил изменения в Правила проведения электронного аукциона по продаже имущества банкрота и определению его организатора, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – внесение изменений в порядок проведения электронного аукциона по продаже имущества банкрота, а также в целях повышения эффективности процедуры банкротства путем сокращения сроков и расходов проведения процедуры.

Так, говорится, что поправки направлены на создание конкуренции на торгах путем увеличения срока подачи заявки на участие в торгах. При выставлении дебиторской задолженности по ее номинальному значению зачастую электронный аукцион признается несостоявшимся в связи с отсутствием покупателей, поэтому предлагается снизить стартовую цену такого лота.

В частности, предусматривается, что дебиторская задолженность выставляется на электронный аукцион в размере 75% ее номинального значения. Ранее она выставлялась по стартовой цене в размере ее номинального значения.

При этом уточняется, что если электронный аукцион не состоялся, то новый аукцион проводится не позднее 10 календарных дней со дня подписания акта о несостоявшемся аукционе, если собранием кредиторов не принято решение о прямой продаже либо о передаче имущественной массы в натуре.

При повторном выставлении имущества на электронный аукцион продавец с согласия комитета кредиторов понижает стартовую цену лота не более чем на 10% от первоначальной стартовой цены. Снижение первоначальной стартовой цены допускается единожды.

Эта норма предусматривает исключение реализации имущества банкрота по заниженной цене.

Кроме того, поясняется, что вносимые изменения в части снижения размера гарантийного взноса до 5% позволит увеличить количество участников электронного аукциона, вследствие чего ожидается увеличение количества состоявшихся торгов по продаже имущества должников.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 февраля.