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Право

В Казахстане хотят изменить правила проведения аукциона по продаже имущества банкротов

Госзакупки, государственные закупки, государственный бюджет, деньги, торговля, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2025 15:18 Фото: freepik
Комитет госдоходов подготовил изменения в Правила проведения электронного аукциона по продаже имущества банкрота и определению его организатора, сообщает Zakon.kz.

Цель проекта – внесение изменений в порядок проведения электронного аукциона по продаже имущества банкрота, а также в целях повышения эффективности процедуры банкротства путем сокращения сроков и расходов проведения процедуры.

Так, говорится, что поправки направлены на создание конкуренции на торгах путем увеличения срока подачи заявки на участие в торгах. При выставлении дебиторской задолженности по ее номинальному значению зачастую электронный аукцион признается несостоявшимся в связи с отсутствием покупателей, поэтому предлагается снизить стартовую цену такого лота.

В частности, предусматривается, что дебиторская задолженность выставляется на электронный аукцион в размере 75% ее номинального значения.  Ранее она выставлялась по стартовой цене в размере ее номинального значения.    

При этом уточняется, что если электронный аукцион не состоялся, то новый аукцион проводится не позднее 10 календарных дней со дня подписания акта о несостоявшемся аукционе, если собранием кредиторов не принято решение о прямой продаже либо о передаче имущественной массы в натуре.

При повторном выставлении имущества на электронный аукцион продавец с согласия комитета кредиторов понижает стартовую цену лота не более чем на 10% от первоначальной стартовой цены. Снижение первоначальной стартовой цены допускается единожды.

Эта норма предусматривает исключение реализации имущества банкрота по заниженной цене. 

Кроме того, поясняется, что вносимые изменения в части снижения размера гарантийного взноса до 5% позволит увеличить количество участников электронного аукциона, вследствие чего ожидается увеличение количества состоявшихся торгов по продаже имущества должников.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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