В Казахстане изменятся правила проведения аукционов по продаже имущества банкротов
Изменения, предлагаемые в Правила проведения электронного аукциона по продаже имущества банкрота и определения его организатора направлены на сокращение сроков реализации имущества должников, что позволит повысить эффективность процедуры банкротства.
В КГД пояснили, что для оптимизации порядка проведения электронного аукциона проектом приказа предусмотрено введение понятия "электронный кошелек".
Так у каждого участника электронного аукциона появится свой личный электронный кошелек, с помощью которого будет осуществляться прием и возврат гарантийных взносов для участия в торгах.
В свою очередь, продавцу предоставляется возможность загружать отчет об оценке объекта продажи на веб-портал реестра из депозитария финансовой отчетности.
Такое изменение не только упростит процесс для продавца, а также позволит участникам получать актуальные версии отчета, считают в комитете.
Ожидается, что внесение изменений в Правила увеличит количество потенциальных покупателей в электронных торгах по продаже имущества банкрота, за счет уменьшения гарантийного взноса с 15% до 5%, отмены авансового платежа.
Также предусмотрено значительное снижение стартовой цены дебиторской задолженности, такое имущество теперь планируется выставлять на торги в размере 75% от ее номинального значения.
При повторном выставлении активов должника, стартовую цену лота возможно будет снизить до 10%.
"Нововведения также позволят оптимально использовать время при согласовании Плана продажи, за счет утверждения комитетом кредиторов в рамках одного заседания стартовой цены как первичного, так и повторного выставления имущества банкрота", - отметили в КГД.
Кроме того, сокращены сроки расчетов по договору купли-продажи до 14 календарных дней после даты подписания договора купли-продажи и сроки регистрации участников электронного аукциона.
В целях исключения продажи имущества банкрота через электронный аукцион по заниженной цене, предполагается исключить понятие "минимальная цена".