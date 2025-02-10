В Казахстане изменятся правила проведения аукционов по продаже имущества банкротов

Комитет госдоходов подготовил поправки в Правила проведения электронного аукциона по продаже имущества банкрота и определения его организатора, сообщает Zakon.kz.

Изменения, предлагаемые в Правила проведения электронного аукциона по продаже имущества банкрота и определения его организатора направлены на сокращение сроков реализации имущества должников, что позволит повысить эффективность процедуры банкротства.

В КГД пояснили, что для оптимизации порядка проведения электронного аукциона проектом приказа предусмотрено введение понятия "электронный кошелек".

Так у каждого участника электронного аукциона появится свой личный электронный кошелек, с помощью которого будет осуществляться прием и возврат гарантийных взносов для участия в торгах.

В свою очередь, продавцу предоставляется возможность загружать отчет об оценке объекта продажи на веб-портал реестра из депозитария финансовой отчетности.

Такое изменение не только упростит процесс для продавца, а также позволит участникам получать актуальные версии отчета, считают в комитете.

Ожидается, что внесение изменений в Правила увеличит количество потенциальных покупателей в электронных торгах по продаже имущества банкрота, за счет уменьшения гарантийного взноса с 15% до 5%, отмены авансового платежа.

Также предусмотрено значительное снижение стартовой цены дебиторской задолженности, такое имущество теперь планируется выставлять на торги в размере 75% от ее номинального значения.

При повторном выставлении активов должника, стартовую цену лота возможно будет снизить до 10%.

"Нововведения также позволят оптимально использовать время при согласовании Плана продажи, за счет утверждения комитетом кредиторов в рамках одного заседания стартовой цены как первичного, так и повторного выставления имущества банкрота", - отметили в КГД.

Кроме того, сокращены сроки расчетов по договору купли-продажи до 14 календарных дней после даты подписания договора купли-продажи и сроки регистрации участников электронного аукциона.

В целях исключения продажи имущества банкрота через электронный аукцион по заниженной цене, предполагается исключить понятие "минимальная цена".