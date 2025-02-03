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Право

У казахских тазы и тобетов появится собственный праздник

Тазы, казахская порода, собака , фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 08:48 Фото: unsplash
Министерство экологии подготовило проект изменений в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

В перечень праздничных дат планируют добавить:

  • День казахских пород собак – третье сентября.
"Тазы и тобет – исконно казахские породы собак, гордость казахского народа, одни из семи богатств "Жеті қазына". Собаки тазы незаменимые помощники человеку на охоте, а тобеты – неусыпный сторож стад и имущества наших предков", – сказано в обосновании к проекту.

Согласно пояснительной записке, учреждение Дня казахских пород собак может стать важным шагом в укреплении интереса к национальному культурному наследию, истории и традициям казахского народа.

При помощи проведения мероприятий, посвященных этому дню, можно привлекать внимание туристов, интересующихся этнографией и культурой Казахстана. Развитие кинологии и смежных отраслей откроет новые возможности для создания рабочих мест и увеличения налоговых поступлений, что способствует экономическому росту и социальной стабильности.

День казахских пород собак может сопровождаться лекциями, семинарами, выставками и мероприятиями, посвященными истории, особенностям и уходу за этими породами, что повысит общий уровень осведомленности.

Также утверждение праздника создаст больше возможностей для заводчиков, кинологических организаций и любителей казахских пород для обмена опытом, участия в выставках, соревнованиях и других мероприятиях.

Дата 3 сентября выбрана для учреждения праздника не случайно. Именно в этот день в 2024 году Международная кинологическая федерация (FCI) приняла решение о предварительном признании казахского тазы официальной породой тазы и закрепила статус Казахстана как держателя стандарта породы тазы.

Разработчики утверждают, что принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических или иных правовых последствий, а также не окажет влияние на обеспечение национальной безопасности и не потребует дополнительных затрат из государственного бюджета.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 17 февраля 2025 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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