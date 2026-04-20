День казахского тазы и тобета: новый праздник появился в Казахстане
Правительство постановлением от 15 апреля 2026 года внесло дополнения в перечень праздничных дат в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.
В перечень праздничных дат добавлена новая дата:
- День казахского тазы и тобета – 3 сентября.
Постановление вводится в действие с 28 апреля 2026 года.
