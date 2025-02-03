При выдвижении на руководящие должности силовики будут проходить проверку на полиграфе

Генеральная прокуратура подготовила проект изменений в Правила прохождения полиграфологического исследования в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, в правила предлагают внести следующее дополнение:

Полиграфологическое исследование проходят сотрудники правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы РК при выдвижении на вышестоящие руководящие должности (в рамках аттестации или внеплановой аттестации или конкурса на вышестоящую руководящую должность).

Также в проекте говорится, что исследование сотрудника правоохранительного органа, органа гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы РК, при выдвижении на вышестоящие руководящие должности (в рамках аттестации или внеплановой аттестации или конкурса на вышестоящую руководящую должность) и при проведении служебного расследования проводится с его согласия.

Основными задачами прохождения исследования при выдвижении на вышестоящие руководящие должности является выявление:

скрытых отрицательных мотивов нахождения на службе в правоохранительных органах (в интересах деятельности запрещенных общественных объединений, преступных и террористических организаций и других);

негативных зависимостей, употребления наркотических, психотропных и иных психоактивных веществ, вызывающих психическую и физическую зависимость;

скрываемых заболеваний, препятствующих полноценному прохождению службы в правоохранительных органах, суицидальных наклонностей;

сокрытия сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, наличия двойного гражданства, использования фальшивых документов;

имевшихся фактов совершения коррупционных правонарушений, передачи посторонним лицам секретной или служебной информации;

фактов привлечения к уголовной ответственности и за совершение коррупционных правонарушений; контактов с запрещенными общественными объединениями, преступными и террористическими организациями или участия в коммерческих структурах, если это ранее не входило в их должностные обязанности;

злоупотребления должностными полномочиями.

Также указывается, что в ходе проведении исследования могут быть дополнительно поставлены задачи, подлежащие выявлению.

Срок действия заключения полиграфологического исследования:

для граждан, принимаемых на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу РК (на учебу в организации образования правоохранительных органов) составляет один год ;

; для сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы РК, проводимых при выдвижении на вышестоящие руководящие должности (в рамках аттестации или внеплановой аттестации или конкурса на вышестоящую руководящую должность) составляет три года.

Документ разработан в целях приведения правил в соответствие со статьями 33 и 47 закона "О правоохранительной службе".

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 14 февраля 2025 года.