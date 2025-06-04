Когда проводят исследования на полиграфе в органах МВД: внесены изменения

Постановлением правительства от 30 мая 2025 года внесены изменения в Правила прохождения полиграфологического исследования в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что полиграфологическое исследование – процедура опроса, заключающаяся в регистрации с помощью специальных датчиков отдельных физиологических реакций человека.

Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что проходят полиграфологическое исследования сотрудники правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы РК:

при выдвижении на вышестоящие руководящие должности (в рамках аттестации или внеплановой аттестации либо конкурса);

если его проведение предусмотрено в рамках внеочередной аттестации, проводимой по решению президента РК;

при аттестации по решению руководителя правоохранительного органа, уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы РК.

Уточняется, что основными задачами прохождения исследования являются выявление:

при приеме на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу РК (на учебу в организации образования правоохранительных органов):

противоправных намерений поступления на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу РК (на учебу в организации образования правоохранительных органов) (в интересах деятельности запрещенных общественных объединений, преступных и террористических организаций и других);

увлечения азартными играми или пари, употребления психоактивных веществ синтетического или природного происхождения (алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, другие одурманивающие вещества), которые при однократном приеме оказывают воздействие на психические и физические функции, поведение человека, а при длительном употреблении вызывают психическую и физическую зависимость;

скрываемых заболеваний, препятствующих полноценному прохождению службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе РК, суицидальных наклонностей;

сокрытия или искажения анкетных данных, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, наличия двойного гражданства, использования фальшивых документов;

ранее имевшихся фактов совершения коррупционных правонарушений, передачи посторонним лицам секретной или служебной информации;

фактов привлечения к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, в том числе за совершение коррупционных правонарушений;

контактов с запрещенными общественными объединениями, преступными и террористическими организациями или участия в коммерческих структурах, если это ранее не входило в их должностные обязанности;

злоупотребления должностными полномочиями;

при проведении служебного расследования:

обстоятельств совершенного проступка либо правонарушения;

причастности сотрудника к имеющемуся проступку либо правонарушению;

факта злоупотребления должностными полномочиями;

в следующих случаях:

скрытых отрицательных мотивов нахождения на службе в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе РК (в интересах деятельности запрещенных общественных объединений, преступных и террористических организаций и других);

увлечения азартными играми или пари, употребления психоактивных веществ синтетического или природного происхождения (алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, другие одурманивающие вещества), которые при однократном приеме оказывают воздействие на психические и физические функции, поведение человека, а при длительном употреблении вызывают психическую и физическую зависимость;

скрываемых заболеваний, препятствующих полноценному прохождению службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе РК, суицидальных наклонностей;

сокрытия сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, наличия двойного гражданства, использования фальшивых документов;

имевшихся фактов совершения коррупционных правонарушений, передачи посторонним лицам секретной или служебной информации;

фактов привлечения к уголовной ответственности;

контактов с запрещенными общественными объединениями, преступными и террористическими организациями или участия в коммерческих структурах, если это ранее не входило в их должностные обязанности;

злоупотребления должностными полномочиями.

Указывается, что при проведении исследования в ходе служебного расследования с учетом специфики прохождения службы или обстоятельств, подлежащих установлению, первым руководителем правоохранительного органа, органа гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы могут быть дополнительно поставлены задачи, непосредственно относящиеся к предмету служебного расследования, подлежащие выявлению.

Исследование проводится на государственном либо русском языке по желанию обследуемого лица и должно исключать возникновение у обследуемого лица чувства унижения или оскорбления.

При проведении тестирования обследуемое лицо заполняет декларацию о полиграфологическом исследовании, состоящую из двух разделов. Первый раздел декларации заполняется до проведения тестирования, второй раздел декларации – после проведения тестирования.

Обследуемые лица, имеющие неудовлетворительное самочувствие на момент тестирования, сообщают об этом полиграфологу до начала проведения тестирования и указывают об этом в декларации. В этом случае тестирование таких лиц проводится в другое время в течение этого дня либо в другой день, при этом перенос по причине неудовлетворительного самочувствия допускается не более двух раз в течение десяти календарных дней.

Обследуемое лицо не допускается к тестированию в случаях:

резкого обострения заболевания, связанного с нарушением сердечно-сосудистой или дыхательной деятельности (обследуемым лицом предоставляется соответствующее медицинское заключение);

нахождения обследуемого лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо при наличии остаточных явлений интоксикации;

наличия данных о беременности.

Указывается, что информация, полученная в ходе исследования, носит вероятностный, рекомендательный характер, а также вспомогательное значение и используется сотрудниками кадровых подразделений, аттестационными и конкурсными комиссиями правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы, а также приемными комиссиями организаций образования правоохранительных органов и службами собственной безопасности при решении вопроса о приеме на службу, прохождении аттестации, конкурса и проведении служебного расследования.

Заключение о прохождении исследования готовится полиграфологом по форме в течение трех рабочих дней, после чего направляется в заинтересованное подразделение.

Срок действия заключения полиграфологического исследования:

для граждан, принимаемых на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу (на учебу в организации образования правоохранительных органов), составляет один год ;

; проводимого в случаях, указанных выше, для сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы составляет один год ;

; проводимого в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3, для сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы составляет три года.

Прнедусматривается, что за разглашение или искажение результатов исследований полиграфолог, сотрудники и начальники (руководители, председатели комиссий) заинтересованных подразделений правоохранительных органов несут ответственность в соответствии с законами РК.

В новой редакции также изложена форма направления на полиграфологическое исследование.

Постановление вводится в действие с 14 июня 2025 года.

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