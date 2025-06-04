Когда проводят исследования на полиграфе в органах МВД: внесены изменения
В частности, уточняется, что полиграфологическое исследование – процедура опроса, заключающаяся в регистрации с помощью специальных датчиков отдельных физиологических реакций человека.
Вместе с тем правила дополнены пунктом о том, что проходят полиграфологическое исследования сотрудники правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы РК:
- при выдвижении на вышестоящие руководящие должности (в рамках аттестации или внеплановой аттестации либо конкурса);
- если его проведение предусмотрено в рамках внеочередной аттестации, проводимой по решению президента РК;
- при аттестации по решению руководителя правоохранительного органа, уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы РК.
Уточняется, что основными задачами прохождения исследования являются выявление:
- при приеме на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу РК (на учебу в организации образования правоохранительных органов):
- противоправных намерений поступления на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу РК (на учебу в организации образования правоохранительных органов) (в интересах деятельности запрещенных общественных объединений, преступных и террористических организаций и других);
- увлечения азартными играми или пари, употребления психоактивных веществ синтетического или природного происхождения (алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, другие одурманивающие вещества), которые при однократном приеме оказывают воздействие на психические и физические функции, поведение человека, а при длительном употреблении вызывают психическую и физическую зависимость;
- скрываемых заболеваний, препятствующих полноценному прохождению службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе РК, суицидальных наклонностей;
- сокрытия или искажения анкетных данных, сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, наличия двойного гражданства, использования фальшивых документов;
- ранее имевшихся фактов совершения коррупционных правонарушений, передачи посторонним лицам секретной или служебной информации;
- фактов привлечения к дисциплинарной, административной и уголовной ответственности, в том числе за совершение коррупционных правонарушений;
- контактов с запрещенными общественными объединениями, преступными и террористическими организациями или участия в коммерческих структурах, если это ранее не входило в их должностные обязанности;
- злоупотребления должностными полномочиями;
при проведении служебного расследования:
- обстоятельств совершенного проступка либо правонарушения;
- причастности сотрудника к имеющемуся проступку либо правонарушению;
- факта злоупотребления должностными полномочиями;
в следующих случаях:
- скрытых отрицательных мотивов нахождения на службе в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе РК (в интересах деятельности запрещенных общественных объединений, преступных и террористических организаций и других);
- увлечения азартными играми или пари, употребления психоактивных веществ синтетического или природного происхождения (алкоголь, наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, другие одурманивающие вещества), которые при однократном приеме оказывают воздействие на психические и физические функции, поведение человека, а при длительном употреблении вызывают психическую и физическую зависимость;
- скрываемых заболеваний, препятствующих полноценному прохождению службы в правоохранительных органах, органах гражданской защиты, государственной фельдъегерской службе РК, суицидальных наклонностей;
- сокрытия сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, наличия двойного гражданства, использования фальшивых документов;
- имевшихся фактов совершения коррупционных правонарушений, передачи посторонним лицам секретной или служебной информации;
- фактов привлечения к уголовной ответственности;
- контактов с запрещенными общественными объединениями, преступными и террористическими организациями или участия в коммерческих структурах, если это ранее не входило в их должностные обязанности;
- злоупотребления должностными полномочиями.
Указывается, что при проведении исследования в ходе служебного расследования с учетом специфики прохождения службы или обстоятельств, подлежащих установлению, первым руководителем правоохранительного органа, органа гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы могут быть дополнительно поставлены задачи, непосредственно относящиеся к предмету служебного расследования, подлежащие выявлению.
Исследование проводится на государственном либо русском языке по желанию обследуемого лица и должно исключать возникновение у обследуемого лица чувства унижения или оскорбления.
При проведении тестирования обследуемое лицо заполняет декларацию о полиграфологическом исследовании, состоящую из двух разделов. Первый раздел декларации заполняется до проведения тестирования, второй раздел декларации – после проведения тестирования.
Обследуемые лица, имеющие неудовлетворительное самочувствие на момент тестирования, сообщают об этом полиграфологу до начала проведения тестирования и указывают об этом в декларации. В этом случае тестирование таких лиц проводится в другое время в течение этого дня либо в другой день, при этом перенос по причине неудовлетворительного самочувствия допускается не более двух раз в течение десяти календарных дней.
Обследуемое лицо не допускается к тестированию в случаях:
- резкого обострения заболевания, связанного с нарушением сердечно-сосудистой или дыхательной деятельности (обследуемым лицом предоставляется соответствующее медицинское заключение);
- нахождения обследуемого лица в состоянии алкогольного или наркотического опьянения либо при наличии остаточных явлений интоксикации;
- наличия данных о беременности.
Указывается, что информация, полученная в ходе исследования, носит вероятностный, рекомендательный характер, а также вспомогательное значение и используется сотрудниками кадровых подразделений, аттестационными и конкурсными комиссиями правоохранительных органов, органов гражданской защиты и государственной фельдъегерской службы, а также приемными комиссиями организаций образования правоохранительных органов и службами собственной безопасности при решении вопроса о приеме на службу, прохождении аттестации, конкурса и проведении служебного расследования.
Заключение о прохождении исследования готовится полиграфологом по форме в течение трех рабочих дней, после чего направляется в заинтересованное подразделение.
Срок действия заключения полиграфологического исследования:
- для граждан, принимаемых на службу в правоохранительные органы, органы гражданской защиты, государственную фельдъегерскую службу (на учебу в организации образования правоохранительных органов), составляет один год;
- проводимого в случаях, указанных выше, для сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы составляет один год;
- проводимого в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 3, для сотрудников правоохранительных органов, органов гражданской защиты, государственной фельдъегерской службы составляет три года.
Прнедусматривается, что за разглашение или искажение результатов исследований полиграфолог, сотрудники и начальники (руководители, председатели комиссий) заинтересованных подразделений правоохранительных органов несут ответственность в соответствии с законами РК.
В новой редакции также изложена форма направления на полиграфологическое исследование.
Постановление вводится в действие с 14 июня 2025 года.
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