Право

Как оплачивается больничный лист при получении производственной травмы

Назначение врача, рецепт врача, медицинский рецепт, лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, таблетка, цены на лекарство, стоимость лекарств, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2026 14:30 Фото: pexels
Работник получил производственную травму. В каком размере работодатель должен оплачивать больничный лист? На этот вопрос ответили в Департаменте Комитета государственной инспекции труда Алматы, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что размер социального пособия по временной нетрудоспособности, выплачиваемого в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием работника, составляет 100% средней заработной платы.

Порядок исчисления средней заработной платы осуществляется в соответствии с Едиными правилами исчисления средней заработной платы.

Вместе с тем в департаменте отметили, что, согласно п. 5 ст. 133 Трудового кодекса, работодатели вправе устанавливать дополнительные выплаты работникам к размерам социального пособия по временной нетрудоспособности.

"Таким образом, если актами работодателя (локальными нормативными актами), коллективным договором либо дополнительными соглашениями не предусмотрены иные выплаты, работнику подлежит выплата социального пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% средней заработной платы", – резюмировали в департаменте.

Ранее мы рассказали, что утверждены правила возмещения ущерба работникам ликвидированных шахт.

