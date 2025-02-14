Нельзя будет продать автомобиль, если не оплачен долг за проезд по платным автодорогам

Также плату за проезд по платным дорогам планируют направить на ремонт и строительство бесплатных. Такие правила предлагаются в законопроекте о реформах в дорожной отрасли, который внесен в Мажилис 14 февраля 2025 года, пишет Zakon.kz.

В Казахстане с каждым годом становится все больше платных автомобильных дорог. Несколько таких участков будут введены и в текущем году. Отношение автолюбителей к этому противоречивое, особенно, если на платном дорожном полотне вдруг оказываются изъяны.

Как бы там ни было, платят не все (сама система оплаты позволяет это). Так, сейчас сумма задолженности за проезд по платным автомобильным дорогам составляет 6,4 млрд тенге, из нее по резидентам – 3,5 миллиарда.

Вот в качестве инструмента воздействия для взыскания долга за проезд по платным дорогам законодатель и предлагает новое правило: при регистрации и перерегистрации транспортного средства владелец авто будет обязан погасить долг прежде, чем снять ТС с учета.

То есть без оплаты проезда по платным автодорогам машину попросту нельзя будет продать – как в случае с непогашенными штрафами.

Эта поправка вместе с другими предложена депутатами Мажилиса в рамках проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реформирования дорожной отрасли", который внесен в палату 14 февраля 2025 года.

Вот как звучит этот новый пп. 8) в пункт 1 статьи 68 Закона РК "О дорожном движении":

"Основаниями для отказа в государственной регистрации транспортного средства или изменении регистрационных данных транспортного средства являются... наличие задолженности за проезд по платным автомобильным дорогам (участкам) общего пользования республиканского и международного значения".

Напомним, основанием для создания платных участков является статья 5 Закона РК "Об автомобильных дорогах", в пункте 2 которой говорится, что "плата за проезд по автомобильным дорогам (участкам) вводится при выполнении условия повышенного качества проезда с обеспечением высокой, безопасной скорости движения транспорта на всем их протяжении".

Понятно, что "повышенное качество" невозможно без должного обслуживания. Поэтому деньги, полученные от взимания платы за проезд, идут в числе прочего на расходы, связанные с содержанием и ремонтом платных дорог. Насколько своевременно идут, это другой вопрос, нередко возникающий у автолюбителей...

Но, представьте, в связи с этим есть и хорошие новости. Если раньше собранные средства могли расходоваться лишь на ремонт платных дорог, то теперь также планируется их использовать и на текущий ремонт. То есть речь идет как раз об оперативности исправления дорожных изъянов.

Однако что еще более важно, деньги, взимаемые за пользование платными дорогами, предлагается расходовать также на финансирование, связанное с:

"Строительством, реконструкцией, капитальным, средним и текущим ремонтом, а также содержанием автомобильных дорог общего пользования международного и республиканского значения".

То есть на строительство – и уж во всяком случае – ремонт обычных дорог, не относящихся к платным.

Это новый пп. 5) в пункт 5 статьи 5 Закона РК "Об автомобильных дорогах". Поэтому назовем эту симпатичную норму 555. Если, конечно, она останется в финальном тексте документа, когда закон примут.