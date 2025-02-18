#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.75
523.09
5.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
498.75
523.09
5.46
Право

Новая экономическая зона появится в Казахстане

Акимат Актюбинской области, Актобе, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2025 11:36 Фото: primeminister.kz
Министерство промышленности и строительства подготовило дополнение в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень внесена новая специальная экономическая зона "Актобе".

Для нее определены 39 приоритетных видов деятельности:

  • производство вязаного и трикотажного полотна;
  • производство прочей вязаной и трикотажной одежды;
  • производство сборных паркетных покрытий;
  • производство древесной массы и целлюлозы;
  • производство обоев;
  • производство синтетического каучука в первичных формах;
  • производство эфирных масел;
  • производство основных фармацевтических продуктов;
  • производство керамических хозяйственных и декоративных изделий;
  • производство керамических электрических изоляторов и изолирующей арматуры;
  • производство прочих керамических изделий;
  • производство абразивных изделий;
  • производство ножевых изделий;
  • производство замков, петель и шарниров;
  • производство инструментов;
  • производство электронных элементов;
  • производство электронных плат;
  • производство коммуникационного оборудования;
  • производство электронной бытовой техники;
  • производство магнитных и оптических носителей информации;
  • производство батарей и аккумуляторов;
  • производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей;
  • производство гидравлического и пневматического оборудования;
  • производство подшипников, зубчатых передач, элементов зубчатых передач и приводов;
  • производство офисной техники и оборудования (за исключением компьютеров и периферийного оборудования);
  • производство машин и оборудования для обработки пластмасс и резины;
  • производство электрического и электронного оборудования для автомобилей;
  • производство прочих частей и принадлежностей автомобилей;
  • производство метел и щеток;
  • ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов;
  • деятельность грузового воздушного транспорта;
  • складирование и хранение грузов;
  • вспомогательная деятельность сухопутного транспорта;
  • вспомогательная деятельность воздушного транспорта;
  • транспортная обработка грузов;
  • почтовая деятельность в рамках предоставления услуг общего пользования и др.

Как поясняют в министерстве, создание СЭЗ в Актюбинской области позволит привлечь инвестиции и открыть дополнительные рабочие места, увеличить долю обрабатывающей промышленности, уменьшить импортозависимость, будет способствовать развитию смежных отраслей и повышению конкурентоспособности товаров.

Конкурентное преимущество свободной экономической зоны обеспечивается выгодным географическим положением:

  • близость к границе России, что позволит экономически эффективно наладить доставку компонентов, узлов и агрегатов для производства конечной продукции на территории Казахстана;
  • размещение на территории крупнейшего транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай позволит экономически эффективно наладить сбыт продукции далее по транспортному коридору как в западном направлении, так и в восточном (Казахстан, Центральная Азия и Россия).

"Таким образом, выгодное месторасположение СЭЗ "Актобе" наряду с налоговыми льготами и преференциями значительно повышает конкурентоспособность продукции, произведенной на ее территории. Это положительно скажется при завоевании казахстанской продукцией рынков Казахстана, стран Центральной Азии и России", – говорится в обосновании.

Вместе с тем говорится, что создание СЭЗ "Актобе" с широкой отраслевой спецификацией положительно скажется на формировании цепочек добавленных стоимостей и межотраслевых связей, что позволит эффективно наладить производство широкого спектра продукции.

Планируемые прямые и конечные результаты создания и деятельности СЭЗ "Актобе":

  • рост ВРП Актюбинской области;
  • увеличение занятости населения за счет создания новых и дополнительных рабочих мест, переподготовки безработных специалистов в соответствии с требованиями новых производств;
  • развитие промышленного перерабатывающего комплекса на всей территории области и близлежащих западных областей РК, расположенного вдоль транспортной оси – автомобильной и железной дорог;
  • создание условия для привлечения передовых технологий с целью организации индустриальных производств и оказания логистических услуг;
  • обеспечение делового сотрудничества между областями Казахстана, странами СНГ и дальним зарубежьем;
  • увеличение налогооблагаемой базы по видам налогов, взимаемых с физических лиц и не входящих в льготный режим (социальный налог, индивидуальный подоходный налог), а также за счет роста потребления продукции в связи с увеличением доходов населения;
  • повышение квалификации технических специалистов посредством внедрения в производство новых технологий и оборудования;
  • снижение импортозависимости за счет обеспечения конкурентоспособных условий (технологии, оборудование, налогообложение) производства новых видов продукции.

Как ожидается, реализация проектов в рамках функционирования СЭЗ до 2050 года позволит получить следующий эффект и достичь следующих целевых индикаторов:

  • оценочный суммарный вклад объектов СЭЗ (ВДС объектов СЭЗ) в экономику за весь период функционирования СЭЗ составит около 4,2 трлн тенге, в том числе мультипликативный эффект в размере 0,7 трлн тенге;
  • оценочный вклад в ВРП Актюбинской области составит 7,5% роста;
  • оценочный объем налоговых поступлений в бюджет за весь период деятельности СЭЗ составит порядка 1,05 трлн тенге, из них 393,9 млрд тенге за счет обязательных налогов в рамках деятельности СЭЗ, 444,2 млрд тенге за счет налогов предприятий, имеющих ограниченные льготные сроки, и оценочно 215,4 млрд тенге за счет налогов контрагентов участников СЭЗ;
  • оценочный объем возвратности на каждый 1 тенге государственных инвестиций 65,2 тенге в виде налоговых поступлений;
  • увеличение показателей импортозамещения (оценочно в среднем более 248 млрд тенге в год или более 6,2 трлн тенге до 2050 года). 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 марта.

Стоит отметить, что это 15-я по счету СЭЗ в Казахстане.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
В Казахстанский национальный лекарственный формуляр добавят новые препараты
Право
10:43, Сегодня
В Казахстанский национальный лекарственный формуляр добавят новые препараты
Президентский резерв руководства правоохранительных органов исключают в Казахстане
Право
10:40, Сегодня
Президентский резерв руководства правоохранительных органов исключают в Казахстане
Казахстанцы смогут посещать Марокко без виз
Право
08:59, Сегодня
Казахстанцы смогут посещать Марокко без виз
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: