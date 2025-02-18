Новая экономическая зона появится в Казахстане

Министерство промышленности и строительства подготовило дополнение в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

Так, в перечень внесена новая специальная экономическая зона "Актобе".

Для нее определены 39 приоритетных видов деятельности:

производство вязаного и трикотажного полотна;

производство прочей вязаной и трикотажной одежды;

производство сборных паркетных покрытий;

производство древесной массы и целлюлозы;

производство обоев;

производство синтетического каучука в первичных формах;

производство эфирных масел;

производство основных фармацевтических продуктов;

производство керамических хозяйственных и декоративных изделий;

производство керамических электрических изоляторов и изолирующей арматуры;

производство прочих керамических изделий;

производство абразивных изделий;

производство ножевых изделий;

производство замков, петель и шарниров;

производство инструментов;

производство электронных элементов;

производство электронных плат;

производство коммуникационного оборудования;

производство электронной бытовой техники;

производство магнитных и оптических носителей информации;

производство батарей и аккумуляторов;

производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей;

производство гидравлического и пневматического оборудования;

производство подшипников, зубчатых передач, элементов зубчатых передач и приводов;

производство офисной техники и оборудования (за исключением компьютеров и периферийного оборудования);

производство машин и оборудования для обработки пластмасс и резины;

производство электрического и электронного оборудования для автомобилей;

производство прочих частей и принадлежностей автомобилей;

производство метел и щеток;

ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов;

деятельность грузового воздушного транспорта;

складирование и хранение грузов;

вспомогательная деятельность сухопутного транспорта;

вспомогательная деятельность воздушного транспорта;

транспортная обработка грузов;

почтовая деятельность в рамках предоставления услуг общего пользования и др.

Как поясняют в министерстве, создание СЭЗ в Актюбинской области позволит привлечь инвестиции и открыть дополнительные рабочие места, увеличить долю обрабатывающей промышленности, уменьшить импортозависимость, будет способствовать развитию смежных отраслей и повышению конкурентоспособности товаров.

Конкурентное преимущество свободной экономической зоны обеспечивается выгодным географическим положением:

близость к границе России, что позволит экономически эффективно наладить доставку компонентов, узлов и агрегатов для производства конечной продукции на территории Казахстана;

размещение на территории крупнейшего транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай позволит экономически эффективно наладить сбыт продукции далее по транспортному коридору как в западном направлении, так и в восточном (Казахстан, Центральная Азия и Россия).

"Таким образом, выгодное месторасположение СЭЗ "Актобе" наряду с налоговыми льготами и преференциями значительно повышает конкурентоспособность продукции, произведенной на ее территории. Это положительно скажется при завоевании казахстанской продукцией рынков Казахстана, стран Центральной Азии и России", – говорится в обосновании.

Вместе с тем говорится, что создание СЭЗ "Актобе" с широкой отраслевой спецификацией положительно скажется на формировании цепочек добавленных стоимостей и межотраслевых связей, что позволит эффективно наладить производство широкого спектра продукции.

Планируемые прямые и конечные результаты создания и деятельности СЭЗ "Актобе":

рост ВРП Актюбинской области;

увеличение занятости населения за счет создания новых и дополнительных рабочих мест, переподготовки безработных специалистов в соответствии с требованиями новых производств;

развитие промышленного перерабатывающего комплекса на всей территории области и близлежащих западных областей РК, расположенного вдоль транспортной оси – автомобильной и железной дорог;

создание условия для привлечения передовых технологий с целью организации индустриальных производств и оказания логистических услуг;

обеспечение делового сотрудничества между областями Казахстана, странами СНГ и дальним зарубежьем;

увеличение налогооблагаемой базы по видам налогов, взимаемых с физических лиц и не входящих в льготный режим (социальный налог, индивидуальный подоходный налог), а также за счет роста потребления продукции в связи с увеличением доходов населения;

повышение квалификации технических специалистов посредством внедрения в производство новых технологий и оборудования;

снижение импортозависимости за счет обеспечения конкурентоспособных условий (технологии, оборудование, налогообложение) производства новых видов продукции.

Как ожидается, реализация проектов в рамках функционирования СЭЗ до 2050 года позволит получить следующий эффект и достичь следующих целевых индикаторов:

оценочный суммарный вклад объектов СЭЗ (ВДС объектов СЭЗ) в экономику за весь период функционирования СЭЗ составит около 4,2 трлн тенге , в том числе мультипликативный эффект в размере 0,7 трлн тенге;

, в том числе мультипликативный эффект в размере оценочный вклад в ВРП Актюбинской области составит 7,5% роста;

оценочный объем налоговых поступлений в бюджет за весь период деятельности СЭЗ составит порядка 1,05 трлн тенге , из них 393,9 млрд тенге за счет обязательных налогов в рамках деятельности СЭЗ, 444,2 млрд тенге за счет налогов предприятий, имеющих ограниченные льготные сроки, и оценочно 215,4 млрд тенге за счет налогов контрагентов участников СЭЗ;

, из них 393,9 млрд тенге за счет обязательных налогов в рамках деятельности СЭЗ, 444,2 млрд тенге за счет налогов предприятий, имеющих ограниченные льготные сроки, и оценочно 215,4 млрд тенге за счет налогов контрагентов участников СЭЗ; оценочный объем возвратности на каждый 1 тенге государственных инвестиций 65,2 тенге в виде налоговых поступлений;

увеличение показателей импортозамещения (оценочно в среднем более 248 млрд тенге в год или более 6,2 трлн тенге до 2050 года).

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 марта.

Стоит отметить, что это 15-я по счету СЭЗ в Казахстане.