Новая экономическая зона появится в Казахстане
Так, в перечень внесена новая специальная экономическая зона "Актобе".
Для нее определены 39 приоритетных видов деятельности:
- производство вязаного и трикотажного полотна;
- производство прочей вязаной и трикотажной одежды;
- производство сборных паркетных покрытий;
- производство древесной массы и целлюлозы;
- производство обоев;
- производство синтетического каучука в первичных формах;
- производство эфирных масел;
- производство основных фармацевтических продуктов;
- производство керамических хозяйственных и декоративных изделий;
- производство керамических электрических изоляторов и изолирующей арматуры;
- производство прочих керамических изделий;
- производство абразивных изделий;
- производство ножевых изделий;
- производство замков, петель и шарниров;
- производство инструментов;
- производство электронных элементов;
- производство электронных плат;
- производство коммуникационного оборудования;
- производство электронной бытовой техники;
- производство магнитных и оптических носителей информации;
- производство батарей и аккумуляторов;
- производство двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей;
- производство гидравлического и пневматического оборудования;
- производство подшипников, зубчатых передач, элементов зубчатых передач и приводов;
- производство офисной техники и оборудования (за исключением компьютеров и периферийного оборудования);
- производство машин и оборудования для обработки пластмасс и резины;
- производство электрического и электронного оборудования для автомобилей;
- производство прочих частей и принадлежностей автомобилей;
- производство метел и щеток;
- ремонт и техническое обслуживание воздушных и космических летательных аппаратов;
- деятельность грузового воздушного транспорта;
- складирование и хранение грузов;
- вспомогательная деятельность сухопутного транспорта;
- вспомогательная деятельность воздушного транспорта;
- транспортная обработка грузов;
- почтовая деятельность в рамках предоставления услуг общего пользования и др.
Как поясняют в министерстве, создание СЭЗ в Актюбинской области позволит привлечь инвестиции и открыть дополнительные рабочие места, увеличить долю обрабатывающей промышленности, уменьшить импортозависимость, будет способствовать развитию смежных отраслей и повышению конкурентоспособности товаров.
Конкурентное преимущество свободной экономической зоны обеспечивается выгодным географическим положением:
- близость к границе России, что позволит экономически эффективно наладить доставку компонентов, узлов и агрегатов для производства конечной продукции на территории Казахстана;
- размещение на территории крупнейшего транспортного коридора Западная Европа – Западный Китай позволит экономически эффективно наладить сбыт продукции далее по транспортному коридору как в западном направлении, так и в восточном (Казахстан, Центральная Азия и Россия).
"Таким образом, выгодное месторасположение СЭЗ "Актобе" наряду с налоговыми льготами и преференциями значительно повышает конкурентоспособность продукции, произведенной на ее территории. Это положительно скажется при завоевании казахстанской продукцией рынков Казахстана, стран Центральной Азии и России", – говорится в обосновании.
Вместе с тем говорится, что создание СЭЗ "Актобе" с широкой отраслевой спецификацией положительно скажется на формировании цепочек добавленных стоимостей и межотраслевых связей, что позволит эффективно наладить производство широкого спектра продукции.
Планируемые прямые и конечные результаты создания и деятельности СЭЗ "Актобе":
- рост ВРП Актюбинской области;
- увеличение занятости населения за счет создания новых и дополнительных рабочих мест, переподготовки безработных специалистов в соответствии с требованиями новых производств;
- развитие промышленного перерабатывающего комплекса на всей территории области и близлежащих западных областей РК, расположенного вдоль транспортной оси – автомобильной и железной дорог;
- создание условия для привлечения передовых технологий с целью организации индустриальных производств и оказания логистических услуг;
- обеспечение делового сотрудничества между областями Казахстана, странами СНГ и дальним зарубежьем;
- увеличение налогооблагаемой базы по видам налогов, взимаемых с физических лиц и не входящих в льготный режим (социальный налог, индивидуальный подоходный налог), а также за счет роста потребления продукции в связи с увеличением доходов населения;
- повышение квалификации технических специалистов посредством внедрения в производство новых технологий и оборудования;
- снижение импортозависимости за счет обеспечения конкурентоспособных условий (технологии, оборудование, налогообложение) производства новых видов продукции.
Как ожидается, реализация проектов в рамках функционирования СЭЗ до 2050 года позволит получить следующий эффект и достичь следующих целевых индикаторов:
- оценочный суммарный вклад объектов СЭЗ (ВДС объектов СЭЗ) в экономику за весь период функционирования СЭЗ составит около 4,2 трлн тенге, в том числе мультипликативный эффект в размере 0,7 трлн тенге;
- оценочный вклад в ВРП Актюбинской области составит 7,5% роста;
- оценочный объем налоговых поступлений в бюджет за весь период деятельности СЭЗ составит порядка 1,05 трлн тенге, из них 393,9 млрд тенге за счет обязательных налогов в рамках деятельности СЭЗ, 444,2 млрд тенге за счет налогов предприятий, имеющих ограниченные льготные сроки, и оценочно 215,4 млрд тенге за счет налогов контрагентов участников СЭЗ;
- оценочный объем возвратности на каждый 1 тенге государственных инвестиций 65,2 тенге в виде налоговых поступлений;
- увеличение показателей импортозамещения (оценочно в среднем более 248 млрд тенге в год или более 6,2 трлн тенге до 2050 года).
Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 марта.
Стоит отметить, что это 15-я по счету СЭЗ в Казахстане.