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Право

Казахстанская СЭЗ будет производить корма для домашних животных

Корма для животных будут производить в казахстанской СЭЗ, фото - Новости Zakon.kz от 21.02.2025 10:31 Фото: pixabay
Министерство промышленности и строительства подготовило поправки в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

В частности, расширена сфера деятельности специальной экономической зоны "Alatau".

В приоритетные виды ее деятельности добавлено производство готовых кормов для домашних животных.

Это 18-й по счету вид деятельности СЭЗ. Она также осуществляет:

  • переработку и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков;
  • производство ковров и ковровых изделий;
  • отделку тканей и текстильных изделий;
  • производство обуви;
  • производство древесной массы и целлюлозы;
  • производство бумаги и картона;
  • производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары;
  • производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента;
  • производство прочих изделий из бетона, строительного гипса и цемента;
  • строительство жилых и нежилых зданий;
  • строительство водных сооружений;
  • складирование и хранение грузов;
  • транспортную обработку грузов;
  • вспомогательную деятельность сухопутного транспорта и т.д.

В министерстве отмечают, что расширение перечня видов деятельности в рамках СЭЗ позволит привлечь новые инвестиции, создать дополнительные рабочие места, увеличить объем производства и расширить экспортный потенциал региона.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 7 марта.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане создана новая СЭЗ "Актобе" и как она будет работать.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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