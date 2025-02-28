Новую систему оплаты детсадов с 1 марта 2025 года начнут внедрять в регионах

С началом весны новую систему ваучерного финансирования дошкольного образования – деньги следуют за ребенком – начнут тестировать по всей стране. До этого опыт проводился в столице, причем начиная с 2021 года. И все равно к реформе есть вопросы, рассказал Zakon.kz юрист Сайкен Айсин.

Беззаботное детство заканчивается в 5 лет. После этого ребенок начинает долгую образовательную эпопею, и первый ее шаг, согласно казахстанскому законодательству – предшкольная подготовка (статья 30 Закона РК "Об образовании"). В РК она обязательна, длится год – с 5 до 6 лет, а еще бесплатна.

Почему задумали реформу

Но вот этот последний момент – самый трудный. Безусловно, бесплатная предшкольная подготовка лишь в государственных организациях образования. Проблема в том, что таковых в стране не хватает; они обеспечивают всего до половины потребности населения. Если точно в цифрах, в РК лишь 5532 детских сада являются государственными, тогда как 6110 – частные.

И поэтому сделали так, что каждый год государство размещает государственный заказ на дошкольное образование и воспитание также и среди частных дошкольных организаций. Не всех, но значительной части – отбирая в пул посредством конкурса.

И деньги, кстати, выделяются немалые. Так, за прошлый 2024 год расходы из республиканского и местных бюджетов по линии Министерства просвещения составили 815 млрд тенге. И каждый год траты – в том числе и из-за инфляции – растут. При этом дошкольников в возрасте от двух до шести лет в стране более 971 тысячи.

Округляем – и такой получается расклад: триллион тенге (скоро будет) на миллион детей (почти). По миллиону, для ровного счета, на каждого.

На детей, конечно, никаких денег не жалко. Но проблема, как всегда, в том, что, когда есть государственные деньги, находятся желающие их нецелевым образом "освоить". Так, некоторые руководители детсадов (не все, конечно, но и, мягко говоря, цифра не стремится к погрешности) приписывали как воспитанников, так и сотрудников – чтобы присвоить дополнительно выделенные средства. Обычная, к сожалению, практика.

В масштабах страны эти "мертвые души" серьезно увеличивали бюджетные расходы. Поэтому и было решено найти другой способ помогать детям.

Ваучерное или персонифицированное финансирование

Выделенный из бюджета госзаказ будут распределять не среди дошкольных учреждений, а на специальных счетах самих детей. Эта персональная доля – ваучер – и дала название новой схеме: "Ваучерное финансирование дошкольных организаций".

И сразу же возникает первый вопрос: а правильно ли так ее называть? Для Zakon.kz комментирует эксперт в сфере образовательного права, юрист Сайкен Айсин.

"В Посланиях главы государства от 2020 и 2024 годов применяется слово "ваучерное финансирование", однако в приказах министра просвещения 2020 и 2024 годов используется понятие "персонифицированное финансирование".

Это Приказ министра просвещения РК от 27 августа 2022 года № 381 "Об утверждении Правил размещения государственного образовательного заказа на подготовку кадров с техническим и профессиональным, послесредним образованием с учетом потребностей рынка труда, а также на дошкольное воспитание и обучение, среднее образование и дополнительное образование детей" и Приказ министра просвещения РК от 29 февраля 2024 года № 53 "О некоторых вопросах пилотного проекта по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг".

"В своей разъяснительной работе (интервью, слайды и т.д.) Министерство просвещения и Финансовый центр (о нем речь еще пойдет ниже) также используют слова "ваучерное финансирование", но, исходя из содержания раздаточного материала и докладов, очевидно, что говорится о персонифицированном финансировании. Однако эти понятия совсем разные по смысловой нагрузке и отличаются механизмами финансирования". Сайкен Айсин

Персонифицированное финансирование предполагает определение и закрепление за ребенком денежных средств в объеме, необходимом и достаточном для оплаты выбираемого им или его родителями образования с последующей передачей средств в организацию образования.

Тогда как ваучер (англ. voucher – "расписка, поручительство") – это письменное свидетельство, квитанция, документ, подтверждающий право на получение товара, скидки на товар или услуги.

"Из-за этого смешения понятий весь проект может уйти в неправильном направлении. Ведь произошла неразбериха в головах участников пилотного проекта, особенно среди родителей, которые, видя на своих счетах живые деньги, готовы их оставить при себе для накопления или же направить на другие нужды". Сакен Айсин

Именно поэтому в Послании 2020 года речь шла именно о ваучерах. Это значит, что у родителей воспитанников не будет возможности массово договариваться с администрацией детских садов для обналичивания денежных средств с банковских счетов путем заключения договоров без фактического оказания услуг дошкольного образования", – говорит эксперт.

Но дело, конечно, не только в терминах. Алгоритм финансирования – он так официально и называется в приказе министра просвещения РК от 30 декабря 2024 года №372 "О некоторых вопросах пилотного проекта по размещению государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение с учетом персонифицированного финансирования по получателям образовательных услуг" – следующий.

Орган управления образованием перечисляет выделенные из казны средства оператору проекта – АО "Финансовый центр", тот отправляет деньги на банковские счета детей в банк второго уровня, а БВУ, в свою очередь, ждет заполнения детсадом табеля посещаемости воспитанника, затем подтверждения табеля со стороны родителей – и только после этого деньги с банковского счета поступают в дошкольное учреждение.

И так ежемесячно. Отсюда и слоган: деньги следуют за ребенком. Мол, если родители захотят сменить дошкольную организацию из-за ненадлежащего качества услуг, новый детсад вместе с ребенком получит и его ваучер, а старый, плохой детсад – потеряет. Таким образом, родители смогут контролировать качество услуг, и вообще: ваучерное (точнее, персонифицированное) финансирование позволит выбрать наиболее подходящие для ребенка детские сады.

Кроме того, это будет способствовать конкуренции, а стало быть, улучшит прозрачность, качество и далее по списку.

Риски "мертвых душ"

С благими намерениями все понятно. Вопросы возникают в другой части: учтены ли все риски?

Взять хотя бы проблему "мертвых душ". Удастся ли ее искоренить с новой системой? Как посмотреть. Если говорить о приписках на местах, в детсадах – может, и да. Но, с другой стороны, появляется простор для гораздо более масштабных махинаций.

В чем опасность? В Казахстане, как уже говорилось, около миллиона дошкольников. Соответственно, столько будет и счетов. Предположим (а это нетрудно предположить), через некоторое время выяснится, что сумма, выделенная под госзаказ, и сумма, полученная детсадами, различаются.

"Придется проверять. А как проверить миллион счетов (каждый месяц) в каждом удаленном уголке Казахстана?! И где, на какой стадии произошла "утечка"? И не проще ли проверяющим органам проверить 20 областных и городских управлений образования на предмет целевого использования средств и через них вычислить "мертвые души", чем искать распыленные деньги по всей стране?" Сайкен Айсин

Реформа с финансированием дошкольного образования очень похожа на переход отечественного здравоохранения на систему обязательного медстрахования. В обоих случаях деньги следуют за клиентом, и там, и там назначен оператор, осуществляющий распределение средств среди участников схемы.

В каком-то смысле это отраслевой банк. В одном случае его роль играет ФСМС, в другом – АО "Финансовый центр" (роль БВУ – чисто техническая).

Проблемы с непрозрачностью Фонда общеизвестны. Но ведь и ФЦ даны исключительные полномочия. Читаем внимательно пункт 47 Алгоритма: оператор сам и принимает услуги дошкольных организаций, и проверяет, имеют ли те право их оказывать, и направляет заявки на финансирование, и отправляет затем деньги. И ко всему – "проводит систему управления рисками".

Разве такие функции, которые, по логике, должны быть распределены между разными структурами, сами по себе не создают риски?

Или такой момент.

"Согласно пп. 22) пункта 47 Алгоритма Приказа № 372, – говорит эксперт, – табель посещаемости воспитанников дошкольной организации подлежит подтверждению со стороны родителей или законных представителей не позднее последнего дня отчетного месяца. Но парадокс в том, что в случае неподтверждения ими табеля посещаемости в указанный срок он автоматически считается подтвержденным со стороны родителей и (или) законных представителей".

"Таким образом, если табеля посещаемости будут подтверждаться родителями автоматически, т.е. даже если они не согласны с данными табеля посещаемости, то искомая цель по исключению "мертвых душ" в дошкольных организациях не достигается". Сайкен Айсин

Не обошлось и без нарушения прав. В частности, юрист указывает на такое необоснованное требование.

"Согласно пункту 11 Алгоритма Приказа № 53 перевод воспитанников из одной дошкольной организации в другую осуществляется только 1 (первого) числа каждого месяца. Данное необоснованное ограничение приведет к ущемлению прав детей на получение бесплатного дошкольного образования в течение месяца". Сайкен Айсин

Другое необоснованное требование касается согласия на передачу персональных данных. Дело в том, что Алгоритм предполагает заключение Договора между 5 сторонами в лице Финцентра, управления образования, дошкольной организации, родителя воспитанника и банка. Помимо всего прочего, пунктом 3.4 Договора на детские сады возлагается обязанность по обеспечению письменных согласий родителей на передачу, сбор и обработку персональных данных воспитанников детских садов.

Но давать или не давать согласие на передачу, сбор и обработку персональных данных – это неотъемлемое право каждого гражданина. Однако в случае, если родители будут отказываться в предоставлении письменных согласий, то автоматически лишаются конституционного права на получение образования, так как всех без исключения родителей, по сути, обязали "соглашаться".

Всего юрист насчитал 23 фактора типа необоснованных требований, нарушений баланса интересов, недостаточной прозрачности, юридической неопределенности и т.п. Обо всех рассказать места в одной статье не хватит.

Напомним, однако, важный момент: упоминаемая реформа – пока потенциальная. На данный момент это лишь пилотный проект. Но высоки шансы, что по его окончании – 31 декабря 2025 года – результаты пилота признают успешными и эксперимент закрепят в законодательстве.

С другой стороны, предлагаемую систему тестируют уже пятый год. Не исключено, потому что до сих пор не убедились в ее надежности. В Астане пилоты один за другим продлевают уже пятый год. Но одно дело – продвинутая столица на виду у центрального госаппарата, а другое – большая страна с особенностями сельской глубинки.

Поэтому в 2025 году пилотный проект масштабировали на все страну. С началом весны на новую систему перейдут детсады (и остальные участники) в Павлодаре, Костанае, Кызылорде и Петропавловске. Затем поочередно – с мая, июня и сентября – к системе подключатся Алматы и другие регионы РК.