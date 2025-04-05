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Общество

Новая система оплаты детсадов: что изменится в Казахстане к 1 августа

Новая система оплаты детсадов: что изменится в Казахстане к 1 августа, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2025 12:56 Фото: пресс-служба Минпросвещения РК
В Казахстане к августу 2025 года запланировано полное внедрение проекта ваучерного финансирования детских садов, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня заявили в Министерстве просвещения РК.

"Полное внедрение проекта запланировано к 1 августа текущего года. В настоящее время в проекте участвуют более 2,3 тыс. дошкольных организаций и ваучеры реализованы в отношении 276,5 тыс. детей", – говорится в сообщении, распространенном 5 апреля.

Согласно информации, в прошлом году апробация проведена в 4 городах (Тараз, Шымкент, Туркестан и Уральск), с начала текущего года подключились дошкольные организации Астаны, а с марта проектом охвачены детские сады Караганды, Семея, Усть-Каменогорска, Жезказгана и двух районов: Байзакского района Жамбылской области и Сарыагашского района Туркестанской области.

В Минпросвещения отметили, что ваучерная система обеспечит:

  • во-первых, доступность дошкольных организаций. Управления образования регионов не отбирают на конкурсной основе как ранее, а формируют перечень детских садов из числа организаций, подавших заявку на госзаказ и соответствующих установленным требованиям;
  • во-вторых, справедливость. Родители получают государственный ваучер, который могут использовать в любом детском саду, включенном в утвержденный перечень. Это дает родителям свободу выбора и создает мощный стимул для детских садов к повышению качества предоставляемых услуг;
  • в-третьих, контроль качества. Важнейшее изменение – это переосмысленный подход к оценке работы детских садов. Непосредственно родители будут оценивать качество образовательных услуг, что исключает субъективизм и повышает общий уровень услуг. Более того, проект открывает двери для новых участников рынка, что позволяет создать здоровую конкуренцию и значительно улучшить качество;
  • в-четвертых, прозрачность. Деньги теперь привязаны к ребенку. Исключен функционал у местных органов по утверждению объема госзаказа в отношении каждого садика. Соответственно, при переходе ребенка из одного детского сада в другой ваучер переходит за ним;
  • в-пятых, адресность и эффективность расходования бюджетных средств. Финансирование дошкольных организаций осуществляется по факту посещения детьми дошкольных организаций, а не по списку, как ранее.
"Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота. Очередь в пилотных городах значительно снижена, а в отдельных городах вопрос обеспечения очередников местами в детских дошкольных учреждениях решен полностью (Тараз, Туркестан, Уральск). За счет исключения "мертвых душ", приписок и дублирования детей в списках в нескольких детских садах сумма полученной с начала реализации проекта экономии превысила 27 млрд тенге. Из сэкономленной суммы 25 млрд тенге были направлены на размещение детей, ранее состоявших в очереди, а 2 млрд тенге – на детей, только встающих в очередь и достигших 2 лет".Пресс-служба МП РК

Ранее мы писали, что с началом весны-2025 новую систему ваучерного финансирования дошкольного образования – деньги следуют за ребенком – начнут тестировать по всему Казахстану. До этого опыт проводился в столице, причем начиная с 2021 года. И все равно к реформе есть вопросы, рассказал юрист Сайкен Айсин.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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