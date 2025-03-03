Разработаны правила присвоения и понижения в специальных званиях высшего офицерского состава МВД

Подготовлен проект указа президента "Об утверждении Правил присвоения, понижения (снижения), лишения и восстановления в специальных званиях или классных чинах высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава", сообщает Zakon.kz.

Присвоение специальных званий или классных чинов высшему начальствующему или высшему офицерскому составу:

Специальные звания или классные чины высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава присваиваются Указом президента РК по перечню должностей.

Специальное звание, классный чин высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава:

генерал-майор , государственный советник 3 класса могут быть присвоены сотруднику по истечении трех лет пребывания в звании полковника, старшего советника на должности, предшествующей должности высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава, и не менее одного года службы на должности высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава;

, государственный советник 3 класса могут быть присвоены сотруднику по истечении трех лет пребывания в звании полковника, старшего советника на должности, предшествующей должности высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава, и не менее одного года службы на должности высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава; генерал-лейтенант , государственный советник 2 класса могут быть присвоены сотруднику, пребывающему в специальном звании, классном чине генерал-майора, государственного советника 3 класса не менее трех лет;

, государственный советник 2 класса могут быть присвоены сотруднику, пребывающему в специальном звании, классном чине генерал-майора, государственного советника 3 класса не менее трех лет; генерал-полковник, государственный советник 1 класса могут быть присвоены сотруднику, пребывающему в специальном звании, классном чине генерал-лейтенанта, государственного советника 2 класса не менее трех лет.

По решению президента РК высшее специальное звание, классный чин могут быть присвоены досрочно.

Указывается, что при наличии у сотрудника неснятого дисциплинарного взыскания, либо если в отношении него проводится служебное расследование, он не может быть представлен к присвоению специального звания, классного чина высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава.

Основанием для рассмотрения вопроса о присвоении специального звания, классного чина высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава является письменный запрос Администрации президента РК.

Решение о присвоении сотруднику специального звания или классного чина высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава принимается на заседании комиссии.

По результатам заседания комиссии подготавливается представление о присвоении специального звания или классного чина высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава.

Понижение и восстановление в специальных званиях или классных чинах высшего начальствующего или высшего офицерского состава

В отношении сотрудников высшего начальствующего или высшего офицерского состава может налагаться дисциплинарное взыскание в виде понижения (снижения) в специальном звании или классном чине на одну ступень.

Понижение в специальном звании на одну ступень высшего начальствующего или высшего офицерского состава осуществляется Указом президента РК.

Дисциплинарное взыскание сотруднику высшего начальствующего или высшего офицерского состава в виде понижения в специальном звании или классном чине на одну ступень налагается по представлению руководителя правоохранительного органа или специального государственного органа или уполномоченного органа в сфере гражданской защиты, а также по решению президента РК.

При совершении сотрудником высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава дисциплинарного проступка с него истребуется письменное объяснение.

При отказе сотрудника, в отношении которого ведется служебное расследование, от дачи письменного объяснения составляется соответствующий акт. Отказ от дачи объяснения не приостанавливает проведение служебного расследования.

Наложение дисциплинарного взыскания производится по результатам служебного расследования, за исключением решения, принятого президентом РК.

В Указе президента РК о наложении дисциплинарного взыскания в виде понижения в специальном звании или классном чине на одну ступень отражается проступок, за совершение которого налагается взыскание, вид взыскания и лицо, на которое оно налагается.

Лишение специального звания или классного чина высшего начальствующего или высшего офицерского состава осуществляется Указом президента РК на основании поступившего в Администрацию президента РК обвинительного приговора суда, вступившего в законную силу.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 8 марта.