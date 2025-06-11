Токаев утвердил правила присвоения и лишения специальных званий высшего офицерского состава

Глава государства указом утвердил Правила присвоения, понижения, лишения специальных званий или классных чинов и восстановления в специальных званиях или классных чинах высшего начальствующего состава или присвоения, понижения, лишения специальных званий высшего офицерского состава.

Так, говорится, что специальные звания или классные чины высшего начальствующего состава или специальные звания высшего офицерского состава присваиваются Указом президента РК.

Специальное звание, классный чин высшего начальствующего состава или специальное звание высшего офицерского состава:

генерал-майор, государственный советник 3 класса могут быть присвоены сотруднику по истечении трех лет пребывания в звании полковника, старшего советника на должности, предшествующей должности высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава, и не менее одного года службы на должности высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава;

могут быть присвоены сотруднику по истечении трех лет пребывания в звании полковника, старшего советника на должности, предшествующей должности высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава, и не менее одного года службы на должности высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава; генерал-лейтенант, государственный советник 2 класса могут быть присвоены сотруднику, пребывающему в специальном звании, классном чине генерал-майора, государственного советника 3 класса не менее трех лет;

могут быть присвоены сотруднику, пребывающему в специальном звании, классном чине генерал-майора, государственного советника 3 класса не менее трех лет; генерал-полковник, государственный советник 1 класса могут быть присвоены сотруднику, пребывающему в специальном звании, классном чине генерал-лейтенанта, государственного советника 2 класса не менее трех лет.

По решению президента высшее специальное звание, классный чин могут быть присвоены досрочно.

При наличии у сотрудника неснятого дисциплинарного взыскания либо если в отношении него проводится служебное или досудебное расследование, он не представляется к присвоению специального звания, классного чина высшего начальствующего состава или специального звания высшего офицерского состава.

Представление о присвоении специального звания, классного чина высшего начальствующего состава или специального звания высшего офицерского состава вносится на имя президента РК:

по первым руководителям государственных органов и руководящим должностным лицам Администрации президента РК – руководителем Администрации;

по руководящим должностным лицам Аппарата правительства РК – руководителем Аппарата правительства;

по другим руководящим должностным лицам – первым руководителем соответствующего государственного органа.

В представлении указываются профессиональные и личные качества сотрудника, основные показатели служебной деятельности в занимаемой должности (в динамике с момента назначения).

К представлению прилагаются:

копия (выписка) решения коллегии государственного органа о рассмотрении кандидатуры сотрудника к присвоению специального звания или классного чина;

послужной список сотрудника;

автобиография сотрудника.

Представленные в Администрацию материалы направляются в Отдел правоохранительной системы для проведения проверки качества оформления и наличия полного перечня документов, срок осуществления которой не превышает трех рабочих дней.

После проведения указанной проверки представленные документы передаются на рассмотрение руководителю Администрации, который дает поручение по изучению представленных кандидатов.

Отделом правоохранительной системы Администрации в установленном порядке запрашиваются необходимая информация и материалы у государственных органов и организаций по кандидатам, представленным к присвоению специального звания, классного чина высшего начальствующего состава или специального звания высшего офицерского состава.

Полученная и обобщенная в течение пяти рабочих дней информация по каждому кандидату и проект Указа президента РК в установленном порядке вносятся на рассмотрение президента для принятия окончательного решения.

Понижение и восстановление в специальных званиях или классных чинах высшего начальствующего состава или специальных званиях высшего офицерского состава

В отношении сотрудников высшего начальствующего состава или высшего офицерского состава может налагаться дисциплинарное взыскание в виде понижения (снижения) в специальном звании или классном чине на одну ступень. Это также осуществляется Указом президента.

Дисциплинарное взыскание налагается по представлению (ходатайству) руководителей, а также по решению президента РК.

Наложение дисциплинарного взыскания в виде понижения в специальном звании или классном чине на одну ступень производится по результатам служебного расследования, за исключением решения, принятого президентом.

Материалы служебного расследования, а также представление (ходатайство) о наложении дисциплинарного взыскания направляются в Администрацию в течение десяти рабочих дней после завершения служебного расследования государственным органом и Аппаратом правительства.

Представленные в Администрацию материалы направляются в Отдел правоохранительной системы Администрации для проведения проверки их полноты и рассматриваются в срок не более десяти рабочих дней со дня их поступления.

После проведения указанной проверки представленные документы в течение одного дня передаются на рассмотрение руководителю Администрации, который дает поручение по подготовке проекта Указа президента РК.

Указ президента о наложении дисциплинарного взыскания в виде понижения в специальном звании или классном чине на одну ступень объявляется кадровой службой государственного органа и Аппарата правительства под роспись и приобщается в личное дело.

При этом обжалование решения о наложении дисциплинарного взыскания не приостанавливает приведение его в исполнение.

Если в течение шести месяцев со дня наложения взыскания в виде понижения в специальном звании или классном чине на одну ступень сотрудник не будет подвергнут новому взысканию, то он считается не имеющим дисциплинарного взыскания. При этом сотрудник не считается восстановленным в прежнем специальном звании или классном чине.

Восстановление в прежнем специальном звании или классном чине высшего начальствующего состава или специальном звании высшего офицерского состава производится Указом президента по представлению руководителей не ранее чем через год с момента понижения по решению президента вне зависимости от срока понижения.

Указ также устанавливает порядок лишения специальных званий или классных чинов высшего начальствующего состава или специальных званий высшего офицерского состава.

Указ вводится в действие с 21 июня 2025 года.