#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
499.74
525.23
5.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
499.74
525.23
5.6
Право

Функции Совета по управлению Нацфондом планируют уточнить

Нацфонд - детям, нацфонд детям, национальный фонд - детям, национальный фонд детям, выплаты детям, выплаты детям из национального фонда, выплаты детям из нацфонда, финансовая помощь детям, детские накопления, детские выплаты , фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 09:43 Фото: Zakon.kz
МНЭ подготовило проект Указа президента РК "О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики", сообщает Zakon.kz.

С учетом принятия нового Бюджетного кодекса и расширения полномочий Совета был разработан новый проект Указа президента РК «О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан».

Состав Совета и порядок управления Национальным фондом остаются прежними. 

 Предусмотрено, что в состав совета, как и ранее, войдут:

  • президент РК – председатель Совета;
  • премьер-министр РК;
  • председатель Сената Парламента РК (по согласованию);
  • председатель Мажилиса Парламента РК (по согласованию);
  • руководитель Администрации президента РК;
  • председатель Национального банка РК;
  • первый заместитель премьер-министра РК;
  • председатель Высшей аудиторской палаты РК;
  • министр финансов РК;
  • министр национальной экономики РК.  

Вместе с тем, проект направлен на уточнение и дополнение функций Совета, что в свою очередь позволит повысить эффективность управления средствами Национального фонда.

Разработчики предлагают новым проектом Указа добавить Совету следующие функции:

  • выработка предложений по определению размера гарантированного трансферта из фонда в республиканский бюджет;
  •  выработка предложений по определению критически важных объектов и проектов общенационального значения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта.

В МНЭ разъяснили, что в настоящее время деятельность Совета по управлению Национальным фондом РК регулируется действующим указом президента РК «О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан» от 28 декабря 2004 года, который в случае принятия нового документа утратит силу.

Согласно действующему Бюджетному кодексу, выработку рекомендаций президенту по вопросам использования средств Нацфонда осуществляет Совет в соответствии с его Положением.

Кроме того, доверительное управление средствами Национального фонда осуществляется Национальным банком РК на основании договора о доверительном управлении, заключенного между Национальным банком и Правительством РК.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Представительскую экипировку дипломатов утвердили в РК
Право
13:44, Сегодня
Представительскую экипировку дипломатов утвердили в РК
Реестр инвесторов сформируют в Казахстане
Право
12:58, Сегодня
Реестр инвесторов сформируют в Казахстане
Туркестан получил статус духовного и туристского центра: опубликован закон
Право
11:56, Сегодня
Туркестан получил статус духовного и туристского центра: опубликован закон
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: