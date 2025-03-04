Функции Совета по управлению Нацфондом планируют уточнить

МНЭ подготовило проект Указа президента РК "О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики", сообщает Zakon.kz.

С учетом принятия нового Бюджетного кодекса и расширения полномочий Совета был разработан новый проект Указа президента РК «О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан».

Состав Совета и порядок управления Национальным фондом остаются прежними.

Предусмотрено, что в состав совета, как и ранее, войдут:

президент РК – председатель Совета;

премьер-министр РК;

председатель Сената Парламента РК (по согласованию);

председатель Мажилиса Парламента РК (по согласованию);

руководитель Администрации президента РК;

председатель Национального банка РК;

первый заместитель премьер-министра РК;

председатель Высшей аудиторской палаты РК;

министр финансов РК;

министр национальной экономики РК.

Вместе с тем, проект направлен на уточнение и дополнение функций Совета, что в свою очередь позволит повысить эффективность управления средствами Национального фонда.

Разработчики предлагают новым проектом Указа добавить Совету следующие функции:

выработка предложений по определению размера гарантированного трансферта из фонда в республиканский бюджет;

выработка предложений по определению критически важных объектов и проектов общенационального значения.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 19 марта.

В МНЭ разъяснили, что в настоящее время деятельность Совета по управлению Национальным фондом РК регулируется действующим указом президента РК «О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан» от 28 декабря 2004 года, который в случае принятия нового документа утратит силу.

Согласно действующему Бюджетному кодексу, выработку рекомендаций президенту по вопросам использования средств Нацфонда осуществляет Совет в соответствии с его Положением.

Кроме того, доверительное управление средствами Национального фонда осуществляется Национальным банком РК на основании договора о доверительном управлении, заключенного между Национальным банком и Правительством РК.