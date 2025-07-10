Токаев расширил функции Совета по управлению Нацфондом

Президент подписал Указ от 4 июля 2025 года "О некоторых вопросах Совета по управлению Национальным фондом Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

"Образовать Совет по управлению Национальным фондом Республики Казахстан при Президенте РК", – говорится в тексте.

Указ принят с учетом принятия нового Бюджетного кодекса и расширения полномочий Совета.

Совет по управлению Национальным фондом РК является консультативно-совещательным органом при президенте РК.

Основными задачами Совета являются оказание содействия и выработка рекомендаций президенту по вопросам использования средств Национального фонда РК (Фонд) и управления пенсионными активами ЕНПФ.

Совет рассматривает вопросы использования средств Фонда в соответствии со статьей 63 Бюджетного кодекса РК.

Совет для выполнения задач осуществляет:

выработку предложений по повышению эффективности формирования и использования средств Фонда;

рассмотрение и выработку предложений по размеру гарантированного трансферта из Фонда в республиканский бюджет;

рассмотрение и выработку предложений по объемам и направлениям целевых трансфертов из Фонда в республиканский бюджет, направляемых по решению президента на финансирование критически важных объектов и проектов общестранового значения при отсутствии альтернативных источников финансирования;

рассмотрение и выработку предложений по финансированию проектов общестранового значения за счет средств Фонда путем приобретения долговых ценных бумаг Фонда национального благосостояния с учетом результатов экспертизы проектов;

выработку предложений по перечню разрешенных финансовых инструментов и сделок с ними, за исключением нематериальных активов, для размещения в Фонде;

выработку предложений по повышению эффективности управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;

рассмотрение и выработку предложений по направлениям инвестирования пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;

выработку предложений по определению перечня финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;

рассмотрение ежегодного отчета о деятельности единого накопительного пенсионного фонда.

Совет возглавляет председатель, который:

осуществляет общее руководство деятельностью Совета;

определяет место и время проведения заседаний Совета;

председательствует на заседаниях Совета. В отсутствие председателя по его поручению на заседаниях председательствует один из членов Совета;

дает обязательные для исполнения указания членам Совета.

В свою очередь члены Совета:

вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов;

участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, проектов его решений;

принимают участие в обсуждении вопросов, рассматриваемых на заседании Совета.

Совет в пределах своей компетенции:

привлекает государственные органы, а также институты гражданского общества к обсуждению вопросов деятельности Фонда и управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда;

принимает соответствующие решения по рассматриваемым вопросам.

Заседания Совета проводятся в очной или заочной формах по мере необходимости и не реже одного раза в год в сроки, определяемые председателем Совета, и оформляются протоколом.

Решения Совета принимаются простым большинством голосов от общего количества присутствовавших на заседании членов Совета или путем опроса членов Совета. При разделении голосов поровну голос председательствующего является решающим.

Рабочим органом Совета является Администрация президента. Состав Совета остался без изменений.

В состав входят:

президент РК, председатель

премьер-министр РК

председатель Сената (по согласованию)

председатель Мажилиса (по согласованию)

руководитель Администрации президента

председатель Национального банка

первый заместитель премьер-министра

председатель Высшей аудиторской палаты

министр финансов

министр национальной экономики

Указ введен в действие с 4 июля и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.