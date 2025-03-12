Казахстанцы смогут посещать Сьерра-Леоне без визы
Соглашение совершено в Нью-Йорке 26 сентября 2024 года.
Предусматривается, что граждане государства одной из сторон, владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов вправе многократно въезжать, следовать транзитом, выезжать и пребывать без визы на территории государства другой стороны сроком, не превышающим суммарно 30 календарных дней, в течение 180 календарных дней с даты первого въезда.
Срок действия дипломатических и служебных паспортов граждан должен быть не менее шести месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.
Въезд, транзит и выезд граждан по территории государства другой стороны осуществляются через официальные пункты пропуска двух государств, открытые для международного сообщения.
Постановление вводится в действие со дня его подписания.