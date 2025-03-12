#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
488.53
531.91
5.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
488.53
531.91
5.68
Право

Казахстанцы смогут посещать Сьерра-Леоне без визы

Подписано соглашение о безвизе с Сьерра-Леоне, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 12:03 Фото: pixabay
Постановлением правительства РК от 6 марта 2025 года утверждено Соглашение между правительством Казахстана и правительством Сьерра-Леоне об освобождении от визовых требований владельцев дипломатических и служебных паспортов, сообщает Zakon.kz.

Соглашение совершено в Нью-Йорке 26 сентября 2024 года.

Предусматривается, что граждане государства одной из сторон, владельцы действительных дипломатических и служебных паспортов вправе многократно въезжать, следовать транзитом, выезжать и пребывать без визы на территории государства другой стороны сроком, не превышающим суммарно 30 календарных дней, в течение 180 календарных дней с даты первого въезда.

Срок действия дипломатических и служебных паспортов граждан должен быть не менее шести месяцев с даты въезда на территорию государства другой стороны.

Въезд, транзит и выезд граждан по территории государства другой стороны осуществляются через официальные пункты пропуска двух государств, открытые для международного сообщения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Поделиться новостью
Читайте также
Госпремию "Дарын" смогут получить общественники за свою работу
Право
12:18, Сегодня
Госпремию "Дарын" смогут получить общественники за свою работу
Какие документы со специальной степенью защиты будет выпускать Банкнотная фабрика
Право
10:13, Сегодня
Какие документы со специальной степенью защиты будет выпускать Банкнотная фабрика
Изменились правила кредитования строительства и модернизации систем водоснабжения
Право
09:56, Сегодня
Изменились правила кредитования строительства и модернизации систем водоснабжения
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: