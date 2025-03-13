Административная ответственность для юрконсультантов и обменных пунктов: поправки в КОАП

С 13 марта введены в действие важные поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Усилена ответственность за незаконный сбор персональных данных, вмешательство в предпринимательскую деятельность, нарушение ПДД и многое другое, сообщает Zakon.kz.

Расскажем о некоторых наиболее важных нововведениях.

В частности, значительно усилена ответственность за нарушение законодательства РК о персональных данных и их защите.

Так, незаконные сбор и (или) обработка персональных данных, если эти деяния не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 30, на должностных лиц, частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, юридических консультантов, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации – 60, на субъектов среднего предпринимательства – 100, на субъектов крупного предпринимательства – 200 месячных расчетных показателей (МРП).

За нарушение ЕНПФ или добровольным накопительным пенсионным фондом установленных законодательством РК сроков и (или) порядка, и (или) условий осуществления пенсионных выплат, переводов ответственность, напротив, уменьшена с 400 до 200 МРП.

Кроме того, ЕНПФ (добровольный накопительный пенсионный фонд) не подлежит привлечению к административной ответственности в случае самостоятельного устранения нарушений до даты получения уведомления уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о допущенном нарушении.

Зарушение работодателем требований законодательства по проведению аттестации производственных объектов по состоянию условий труда исключена ответственность в виде предупреждения. И теперь за данное нарушение грозит штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 35, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 МРП.

Повышен размер штрафа за необеспечение расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью.

В частности, несообщение о факте несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, в сроки, установленные трудовым законодательством РК влечет штраф на субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации в размере 100, на субъектов среднего предпринимательства – 150, на субъектов крупного предпринимательства – 200 МРП. За повтор в течение года размеры штрафа удваиваются.

Изменены критерии крупного ущерба в статье 153, устанавливающей ответственность за незаконное предпринимательство. Крупным ущербом признается ущерб, причиненный гражданину на сумму, не превышающую 2000 МРП (было 1 000 МРП), либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, не превышающую 10 000 МРП. Кроме того, говорится, что значительным размером признается такое количество товаров, стоимость которых не превышает 2000 МРП (было 1 000 МРП).

Обновлено содержание статьи 173 КОАП, устанавливающей ответственность за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность.

Незаконное вмешательство должностных лиц государственных органов, местных исполнительных органов, субъектов квазигосударственного сектора, естественных монополий, за исключением случаев, предусмотренных статьей 164 настоящего Кодекса, а также иных организаций независимо от форм собственности в деятельность индивидуальных предпринимателей или юридических лиц путем издания незаконных актов, дачи незаконных поручений, принятия неправомерных решений, а равно совершения действий (бездействия), препятствующих законной предпринимательской деятельности, если эти деяния не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 100 МРП. За повторное в течение года нарушение оштрафуют на 200 МРП.

В статье 175 обновлен перечень оснований для привлечения к ответственности за нарушение порядка проведения государственного контроля субъектов предпринимательства:

отсутствие оснований проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

отсутствие оснований для проведения расследования, предусмотренного пунктом 3 статьи 144-4 Предпринимательского кодекса РК;

отсутствие акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

отсутствие уведомления, а равно несоблюдение сроков уведомления о проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

нарушение ограничений, предусмотренных статьей 151 Предпринимательского кодекса РК, при проведении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

нарушение порядка проведения расследования, установленного законодательством РК;

нарушение порядка отбора образцов продукции, предусмотренного статьей 149 Предпринимательского кодекса РК;

нарушение периодичности проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки на соответствие требованиям, указанным в нормативных правовых актах РК, утвержденных в соответствии со статьей 141 Предпринимательского кодекса РК;

непредставление субъекту контроля и надзора акта о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки;

назначение государственными органами профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки по вопросам, не входящим в их компетенцию;

проведение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки без регистрации акта о профилактическом контроле с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверке в государственном органе, осуществляющем в пределах своей компетенции деятельность в области государственной правовой статистики и специальных учетов, когда такая регистрация обязательна;

нарушение сроков проведения профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, проверки и расследования, предусмотренных Предпринимательским кодексом РК, законами РК;

проведение профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора без предварительного профилактического контроля без посещения субъекта (объекта) контроля и надзора в соответствии с пунктом 5 статьи 131 Предпринимательского кодекса РК;

нарушение требований пункта 7 статьи 141 Предпринимательского кодекса РК в части несоблюдения минимального допустимого порога количества субъектов (объектов) контроля и надзора, в отношении которых осуществляются профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверка, при отсутствии информационной системы оценки и управления рисками;

вручение субъекту контроля и надзора акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки позднее срока окончания профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки, указанного в акте о назначении профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверки (дополнительном акте о продлении срока при его наличии).

Штраф остался прежним – 20 МРП.

В п.5 статьи 211 КОАП устанавливаются новые основания для привлечения к ответственности за нарушение микрофинансовой деятельности.

Неуказание, недостоверное указание размера годовой эффективной ставки вознаграждения, рассчитанной в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, лицами, которым уступлено право (требование) по договору о предоставлении микрокредита, в договорах о предоставлении микрокредита, заключаемых с клиентами, а также при распространении и (или) размещении рекламы, содержащей информацию о величинах вознаграждения по микрокредиту, влекут штраф на юридических лиц в размере 50 МРП.

В данную статью добавлены две новые части:

Превышение организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, лицами, которым уступлено право (требование) по договору о предоставлении микрокредита, предельного размера годовой эффективной ставки вознаграждения, определенного совместным нормативным правовым актом уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций и Национального банка РК, – влечет штраф на юридических лиц в размере 50 МРП.

Неуведомление либо несвоевременное уведомление уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о прохождении государственной регистрации (перерегистрации) в Государственной корпорации "Правительство для граждан" в качестве микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 20, на субъектов среднего предпринимательства – 30, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 40 МРП.

В КОАП добавлена новая статья 215-1, которая устанавливает ответственность за нарушение банковского законодательства РК в сфере обеспечения информационной безопасности. Штраф составит от 180 до 250 МРП.

Также Кодекс дополнен новой статьей 252-1, по которой к ответственности привлекут за нарушение правил работы обменные пункты.

В частности:

необеспечение уполномоченными организациями ежедневного наличия на своих банковских счетах и (или) в кассе обменного пункта денег в тенге или иностранной валюте, а также аффинированного золота в слитках (при наличии) в размере не менее ста процентов от минимального размера уставного капитала влечет штраф 80 МРП .

. нарушение уполномоченными банками и уполномоченными организациями режима работы обменных пунктов влечет штраф 50 МРП .

. проведение обменных операций без распоряжения об установлении курсов, размещение курсов покупки и (или) продажи валют на информационном стенде, не соответствующих курсам покупки, продажи, установленным в распоряжении об установлении курсов, влекут штраф 50 МРП .

. нефиксирование уполномоченными банками и уполномоченными организациями в журнале реестров купленной и проданной наличной иностранной валюты фамилии, имени, отчества (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), индивидуального идентификационного номера (при наличии), а в случаях, предусмотренных законодательством, – данных документа, удостоверяющего личность, юридического адреса клиента – влечет штраф 50 МРП.

Ряд нововведений касается соблюдения правил дорожного движения.

Так, несоблюдение правил перевозки пассажиров и грузов, за исключением случаев, предусмотренных частью 1-2 настоящей статьи, – влечет штраф в размере 5 МРП.

Перевозка пассажиров вне кабины (салона) транспортного средства, а равно допущение их высовывания в оконные проемы и люки транспортного средства, открывания дверей во время движения – влекут штраф в размере 10 МРП.

За выезд на сторону проезжей части дороги, предназначенную для встречного движения, в случаях, если это запрещено правилами дорожного движения, в том числе сопряженный с разворотом или поворотом, будут привлекать лиц, к которым лишение специального права не применяется. Теперь их смогут оштрафовать на 30 МРП.

За выезд на встречную полосу и совершение ДТП повлекшее повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, причинившее материальный ущерб, грозит лишение права управления транспортными средствами на срок девять месяцев.

С 7 до 20 МРП увеличен штраф за то, что водитель не уступит дорогу оперативным и специальным службам.

Поправки предусматривают административную ответственность для юридических консультантов.

Так, в статье 33 КОАП говорится, что частные нотариусы, частные судебные исполнители, адвокаты, юридические консультанты, индивидуальные предприниматели и юридические лица подлежат административной ответственности за административное правонарушение в случаях, предусмотренных Особенной частью настоящего раздела.

Также в КОАП вводится ответственность за воспрепятствование законной деятельности юридического консультанта.

Теперь в статье 668 КОАП говорится:

Воспрепятствование осуществлению законной деятельности адвоката либо коллегии адвокатов, юридической консультации, адвокатской конторы, юридических консультантов выразившееся в непредставлении либо отказе от представления в установленные законодательством сроки по письменному запросу необходимых документов, материалов или сведений, требуемых для осуществления их профессиональных обязанностей, если эти действия не имеют признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет штраф на должностных лиц в размере 15, на юридических лиц – 20 МРП.

Помимо этого уточняется, кого и за что нельзя привлечь к административной ответственности.

Так, в статью 62 добавлена новая часть 2-1:

Физическое лицо не подлежит привлечению к административной ответственности за совершение правонарушения в области налогообложения, пенсионного обеспечения, обязательного социального страхования, обязательного социального медицинского страхования, сфере таможенного дела по истечении одного года со дня его совершения.

Если иное не установлено настоящей статьей, юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) не подлежит привлечению к административной ответственности за правонарушения в области налогообложения, сфере таможенного дела по истечении трех лет со дня совершения правонарушения.

Юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель), для которого Налоговым кодексом, Кодексом РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" установлен срок исковой давности пять лет, не подлежит привлечению к административной ответственности соответственно за правонарушения в области налогообложения, сфере таможенного дела – по истечении пяти лет со дня совершения правонарушения.

Юридическое лицо (в том числе индивидуальный предприниматель) не подлежит привлечению к административной ответственности за правонарушения в области пенсионного обеспечения, обязательного социального страхования, обязательного социального медицинского страхования по истечении пяти лет со дня совершения правонарушения.

О других нововведениях читайте по ссылке.

Указанные нормы закона введены в действие с 13 марта 2025 года.