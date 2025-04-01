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Пресс-релизы

Прокурор Атырауской области встретился с инвесторами

Прокурор Атырауской области встретился с инвесторами, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2025 18:26 Фото: Генпрокуратура РК
4 марта 2025 года прокурором области проведена встреча с инвесторами, где разъяснены принятые и введенные в действие поправки в Предпринимательский, Гражданско-процессуальный кодексы и Кодекс об административных правонарушениях.

На встрече он пояснил, что все действия уполномоченных органов, касающиеся прав предпринимателей, будут проходить через "Прокурорский фильтр".

Встреча прошла с участием 35 инвесторов, включенных в общенациональный пул инвесторов, и 50 субъектов крупного бизнеса.

На мероприятии прокурор Атырауской области Бауыржан Жумаканов отметил особую роль прокуратуры в поддержке предпринимателей и сопровождении инвестиционных проектов, дополнительно разъяснил возможность обращения за защитой своих прав в органы прокуратуры, а также добавил, что каждая проблема инвестора находится под постоянным контролем, и поздравил гостей со священным месяцем Рамазан.

Прокурором обращено внимание на важность качественной и ответственной реализации каждого инвестиционного проекта, с заботой к окружающей среде региона и соблюдением трудовых прав граждан.

В целом из 35 инвестиционных проектов на общую сумму 6,5 трлн тенге при сопровождении прокуратуры области введено 15 проектов (69 млрд тенге), создано 719 постоянных рабочих мест и оказана помощь в решении проблем 18 инвесторов, защищены права 2 361 предпринимателя.

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Айсулу Омарова
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