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Право

Минздрав обновил перечень продукции и объектов, подлежащих санэпиднадзору

Оптовка, барахолка, рынок, базар, торговля, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 09:34 Фото: Zakon.kz
Министр здравоохранения приказом от 7 марта 2025 года внес изменения в перечень продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что к продукции незначительной эпидемической значимости относится строительное сырье и материалы, в которых гигиенические нормативы предусмотрены требованиями нормативных правовых актов.

А к объектам высокой эпидемической значимости в том числе относятся:

  • объекты общественного питания и торговли в организованных коллективах (объектов дошкольного воспитания и обучения, детских домов, объектов образования и воспитания детей и подростков, интернатных организаций, оздоровительных, санаторных объектов, объектов здравоохранения, реабилитационных центров, объектов медико-социальной реабилитации: домов-интернатов, реабилитационных центров, центров по оказанию социальных услуг; вахтовых поселков, промышленных объектов, строительных площадок);
  • объекты здравоохранения:

- оказывающие все подвиды амбулаторно-поликлинической помощи, консультативно-диагностической помощи;

- оказывающие все подвиды стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи;

- оказывающие стоматологические услуги;

- объекты здравоохранения, оказывающие экспертизу временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности;

- организации здравоохранения и иные организации, осуществляющие деятельность в сфере донорства, заготовки крови, ее компонентов и производства препаратов крови.

  • виды деятельности, относящиеся к 1 по 2 классам опасности согласно Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека":

- стационарные передающие радиотехнические объекты (средства связи, радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиолокации и радиоподавления), радиочастотного диапазона от 30 килоГерц (кГц) до 300 ГигаГерц (ГГц), за исключением радиорелейных станций и передающих радиотехнических объектов, размещенных на зданиях и сооружениях промышленного назначения;

- вне селитебной территории и населенных пунктов, а также средств сухопутной подвижной радиосвязи, средств морской, речной и воздушной подвижной радиосвязи, размещенных на подвижных объектах.

  • лаборатории:

- осуществляющие обращение с патогенными биологическими агентами I-IV групп патогенности;

- осуществляющие лабораторную диагностику по подвидам, предусмотренным в пункте 15 Перечня разрешений первой категории (лицензий) к Закону.

Также уточняется, что к объектам незначительной эпидемической значимости относятся:

  • объекты, осуществляющие реабилитацию для взрослых за исключением ряда объектов, предусмотренных в подпункте 11 пункта 3 перечня;
  • объекты здравоохранения, оказывающие паллиативную помощь и сестринский уход на дому, в том числе с использованием мобильных бригад;
  • объекты традиционной медицины и целительства (гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения);
  • объекты социально-бытовой инфраструктуры (культурно-зрелищные объекты, кладбища, объекты похоронного назначения, объекты временного проживания людей (гостиницы, мотели, кемпинги, общежития, хостелы), административные, жилые (жилища) здания, организации по эксплуатации жилых и общественных зданий, офисов, организации, управляющие домами, кооперативы собственников помещений, организации, осуществляющие сбор и вывоз твердых бытовых отходов, контейнерные площадки, общественные туалеты, прачечные, химчистки, очистные сооружения);
  • виды деятельности, относящиеся к 3-5 классам опасности согласно приказу ҚР ДСМ-2; стационарные передающие радиотехнические объекты (средства связи, радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиолокации и радиоподавления) радиочастотного диапазона от 30 кГц до 300 ГГц и радиорелейные станции, размещенные на зданиях и сооружениях промышленного назначения; вне селитебной территории и населенных пунктов, а также средства сухопутной подвижной радиосвязи, средства морской, речной и воздушной подвижной радиосвязи, размещенные на подвижных объектах;
  • радиационные объекты, имеющие источники ионизирующего излучения, радиоактивные отходы с минимально значимой активностью ниже предусмотренных требованиями нормативных правовых актов;
  • все виды лабораторий, за исключением лабораторий, предусмотренных в подпункте 38 пункта 3 перечня;
  • специальных социальных услуг. 

Приказ вводится в действие с 24 марта 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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