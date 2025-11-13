#АЭС в Казахстане
Право

Перечень эпидемически значимых объектов: внесены изменения

Фото: pexels
Приказом министра здравоохранения от 3 ноября 2025 года внесены изменения в перечень продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что к объектам высокой эпидемической значимости относятся:

  • виды деятельности, относящиеся к 1 по 2 классам опасности согласно приказу Минздрава об утверждении санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека";
  • стационарные передающие радиотехнические объекты (средства связи, радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиолокации и радиоподавления) с радиочастотным диапазоном от 30 килоГерц, размещенные в селитебной территории населенных пунктов, за исключением радиорелейных станций, стационарных (базовых) станций сотовой связи, стационарных (земных) станций спутниковой связи, средств сухопутной подвижной радиосвязи, средств морской, речной и воздушной подвижной радиосвязи, размещенных на подвижных объектах.

Также уточняется, что к объектам незначительной эпидемической значимости относятся:

  • виды деятельности, относящиеся к 3-5 классам опасности согласно приказу ҚР ДСМ-2; стационарные передающие радиотехнические объекты (средства связи, радиосвязи, радиовещания, телевидения, радиолокации и радиоподавления) с радиочастотным диапазоном от 30 кГц до 300 ГГц, размещенные на зданиях и сооружениях промышленного назначения (вне селитебной территории населенных пунктов); радиорелейные станции, стационарные (базовые) станции сотовой связи, стационарные (земные) станции спутниковой связи, средства сухопутной подвижной радиосвязи, средства морской, речной и воздушной подвижной радиосвязи, размещенные на подвижных объектах.

Приказ вводится в действие с 23 ноября 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
