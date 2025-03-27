Утверждены правила взаимодействия органов внутренних дел в пресечении незаконной миграции
Так, говорится, что подразделения ОВД осуществляют взаимодействие по следующим основным направлениям путем обмена статистической, научно-методической и иной информацией, в том числе о:
- выявленных каналах незаконной миграции;
- действующих на всей территории РК юридических и физических лицах, причастных к организации и осуществлению незаконной миграции;
- пунктах отправления и назначения, маршрутах, перевозчиках и транспортных средствах, которые используются при организации осуществления незаконной миграции;
- жилых помещениях, предоставляемых незаконным мигрантам для временного пребывания;
- способах получения въездных виз и иных документов и их использования в целях незаконной миграции;
- порядке предоставления гражданства и организации борьбы с незаконной миграцией;
- практике и мерах, направленных на предупреждение незаконной миграции;
- методах регулирования внешней миграции;
- недействительных или выданных в нарушение установленного порядка документах, удостоверяющих личность граждан государств дальнего и ближнего зарубежья;
- лицах, получивших гражданство РК, а также принадлежности лиц к гражданству иностранных государств;
- гражданах иностранных государств, осуществляющих трудовую деятельность на территории Казахстана;
- сведений о постановке на миграционный учет или регистрации по месту пребывания (месту жительства) граждан третьих государств, лиц без гражданства.
Координация оперативно-розыскной деятельности ОВД в сфере противодействия незаконной миграции осуществляется Департаментом криминальной полиции МВД РК и подразделениями криминальной полиции территориальных органов полиции.
При этом организация работы в сфере противодействия незаконной миграции в органах внутренних дел и персональная ответственность возлагается на начальников департаментов полиции областей, городов республиканского значения, столицы и на транспорте, которые координируют взаимодействие служб, в том числе с государственными органами, в сфере противодействия незаконной миграции.
Подразделения по противодействию незаконной миграции:
- осуществляют предупреждение и пресечение правонарушений в сфере незаконной миграции;
- с учетом территориальных особенностей обслуживаемого региона вырабатывают необходимые профилактические меры по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере незаконной миграции;
- совместно с миграционными службами проводят мониторинг, анализ и прогнозирование криминогенной ситуации, вносят предложения по улучшению организации работы в сфере противодействия незаконной миграции;
- осуществляют оперативно-розыскную деятельность, направленную на выявление и пресечение уголовных правонарушений, совершаемых иностранцами и лицами без гражданства;
- проводят целевые оперативно-розыскные мероприятия в части выявления организованных преступных групп (в том числе транснациональных), специализирующихся на организации каналов незаконной миграции через государственную границу РК;
- проводят мониторинг информационной системы миграционной полиции (ИС МП), единой информационной системы "Беркут", автоматизированной информационной системы биометрической идентификации личности (АИС "БИЛ") с целью выявления правонарушений и изучения миграционной ситуации на местах;
- совместно с территориальными органами полиции на транспорте проводят работу по выявлению фактов незаконной миграции, установлению маршрутов, методов и средств переправки незаконных мигрантов, а также лиц, причастных к этой деятельности.
Также определены функции подразделения миграционной службы, административной полиции, оперативных подразделений органов уголовно-исполнительной системы, дежурных частей.
Приказ вводится со дня его подписания.