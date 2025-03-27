Утверждены правила взаимодействия органов внутренних дел в пресечении незаконной миграции

Министр внутренних дел РК приказом от 14 марта 2025 года утвердил Правила взаимодействия подразделений органов внутренних дел в предупреждении и пресечении незаконной миграции, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что подразделения ОВД осуществляют взаимодействие по следующим основным направлениям путем обмена статистической, научно-методической и иной информацией, в том числе о:

выявленных каналах незаконной миграции;

действующих на всей территории РК юридических и физических лицах, причастных к организации и осуществлению незаконной миграции;

пунктах отправления и назначения, маршрутах, перевозчиках и транспортных средствах, которые используются при организации осуществления незаконной миграции;

жилых помещениях, предоставляемых незаконным мигрантам для временного пребывания;

способах получения въездных виз и иных документов и их использования в целях незаконной миграции;

порядке предоставления гражданства и организации борьбы с незаконной миграцией;

практике и мерах, направленных на предупреждение незаконной миграции;

методах регулирования внешней миграции;

недействительных или выданных в нарушение установленного порядка документах, удостоверяющих личность граждан государств дальнего и ближнего зарубежья;

лицах, получивших гражданство РК, а также принадлежности лиц к гражданству иностранных государств;

гражданах иностранных государств, осуществляющих трудовую деятельность на территории Казахстана;

сведений о постановке на миграционный учет или регистрации по месту пребывания (месту жительства) граждан третьих государств, лиц без гражданства.

Координация оперативно-розыскной деятельности ОВД в сфере противодействия незаконной миграции осуществляется Департаментом криминальной полиции МВД РК и подразделениями криминальной полиции территориальных органов полиции.

При этом организация работы в сфере противодействия незаконной миграции в органах внутренних дел и персональная ответственность возлагается на начальников департаментов полиции областей, городов республиканского значения, столицы и на транспорте, которые координируют взаимодействие служб, в том числе с государственными органами, в сфере противодействия незаконной миграции.

Подразделения по противодействию незаконной миграции:

осуществляют предупреждение и пресечение правонарушений в сфере незаконной миграции;

с учетом территориальных особенностей обслуживаемого региона вырабатывают необходимые профилактические меры по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере незаконной миграции;

совместно с миграционными службами проводят мониторинг, анализ и прогнозирование криминогенной ситуации, вносят предложения по улучшению организации работы в сфере противодействия незаконной миграции;

осуществляют оперативно-розыскную деятельность, направленную на выявление и пресечение уголовных правонарушений, совершаемых иностранцами и лицами без гражданства;

проводят целевые оперативно-розыскные мероприятия в части выявления организованных преступных групп (в том числе транснациональных), специализирующихся на организации каналов незаконной миграции через государственную границу РК;

проводят мониторинг информационной системы миграционной полиции (ИС МП), единой информационной системы "Беркут", автоматизированной информационной системы биометрической идентификации личности (АИС "БИЛ") с целью выявления правонарушений и изучения миграционной ситуации на местах;

совместно с территориальными органами полиции на транспорте проводят работу по выявлению фактов незаконной миграции, установлению маршрутов, методов и средств переправки незаконных мигрантов, а также лиц, причастных к этой деятельности.

Также определены функции подразделения миграционной службы, административной полиции, оперативных подразделений органов уголовно-исполнительной системы, дежурных частей.

Приказ вводится со дня его подписания.