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Право

Утверждены правила взаимодействия органов внутренних дел в пресечении незаконной миграции

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2025 09:58 Фото: Zakon.kz
Министр внутренних дел РК приказом от 14 марта 2025 года утвердил Правила взаимодействия подразделений органов внутренних дел в предупреждении и пресечении незаконной миграции, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что подразделения ОВД осуществляют взаимодействие по следующим основным направлениям путем обмена статистической, научно-методической и иной информацией, в том числе о:

  • выявленных каналах незаконной миграции;
  • действующих на всей территории РК юридических и физических лицах, причастных к организации и осуществлению незаконной миграции;
  • пунктах отправления и назначения, маршрутах, перевозчиках и транспортных средствах, которые используются при организации осуществления незаконной миграции;
  • жилых помещениях, предоставляемых незаконным мигрантам для временного пребывания;
  • способах получения въездных виз и иных документов и их использования в целях незаконной миграции;
  • порядке предоставления гражданства и организации борьбы с незаконной миграцией;
  • практике и мерах, направленных на предупреждение незаконной миграции;
  • методах регулирования внешней миграции;
  • недействительных или выданных в нарушение установленного порядка документах, удостоверяющих личность граждан государств дальнего и ближнего зарубежья;
  • лицах, получивших гражданство РК, а также принадлежности лиц к гражданству иностранных государств;
  • гражданах иностранных государств, осуществляющих трудовую деятельность на территории Казахстана;
  • сведений о постановке на миграционный учет или регистрации по месту пребывания (месту жительства) граждан третьих государств, лиц без гражданства.

Координация оперативно-розыскной деятельности ОВД в сфере противодействия незаконной миграции осуществляется Департаментом криминальной полиции МВД РК и подразделениями криминальной полиции территориальных органов полиции.

При этом организация работы в сфере противодействия незаконной миграции в органах внутренних дел и персональная ответственность возлагается на начальников департаментов полиции областей, городов республиканского значения, столицы и на транспорте, которые координируют взаимодействие служб, в том числе с государственными органами, в сфере противодействия незаконной миграции.

Подразделения по противодействию незаконной миграции:

  • осуществляют предупреждение и пресечение правонарушений в сфере незаконной миграции;
  • с учетом территориальных особенностей обслуживаемого региона вырабатывают необходимые профилактические меры по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере незаконной миграции;
  • совместно с миграционными службами проводят мониторинг, анализ и прогнозирование криминогенной ситуации, вносят предложения по улучшению организации работы в сфере противодействия незаконной миграции;
  • осуществляют оперативно-розыскную деятельность, направленную на выявление и пресечение уголовных правонарушений, совершаемых иностранцами и лицами без гражданства;
  • проводят целевые оперативно-розыскные мероприятия в части выявления организованных преступных групп (в том числе транснациональных), специализирующихся на организации каналов незаконной миграции через государственную границу РК;
  • проводят мониторинг информационной системы миграционной полиции (ИС МП), единой информационной системы "Беркут", автоматизированной информационной системы биометрической идентификации личности (АИС "БИЛ") с целью выявления правонарушений и изучения миграционной ситуации на местах;
  • совместно с территориальными органами полиции на транспорте проводят работу по выявлению фактов незаконной миграции, установлению маршрутов, методов и средств переправки незаконных мигрантов, а также лиц, причастных к этой деятельности. 

Также определены функции подразделения миграционной службы, административной полиции, оперативных подразделений органов уголовно-исполнительной системы, дежурных частей.

Приказ вводится со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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