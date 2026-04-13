Утверждена инструкция по обращению с оружием сотрудников органов внутренних дел

Приказом министра внутренних дел от 17 марта 2026 года утверждена Инструкция по организации деятельности подразделений органов внутренних дел по контролю в сфере оборота гражданского и служебного оружия, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что организация и координация деятельности служб ОВД по контролю за оборотом, зарегистрированного в ОВД гражданского, служебного и наградного оружия, а также гражданской пиротехники осуществляется подразделениями по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия (КОГСО), входящими в состав административной полиции ОВД.

Организация и координация деятельности служб ОВД по выявлению незаконного оборота оружия осуществляется подразделениями криминальной полиции ОВД.

Единую систему контроля за оборотом, зарегистрированного в ОВД гражданского, служебного и наградного оружия, а также гражданской пиротехники образуют подразделения КОГСО Комитета административной полиции (КАП) МВД РК, Департаментов полиции областей, городов республиканского значения, столицы и на транспорте (ДП(Т), органов полиции городов, районов, районов в городах, на транспорте (ГОРОП(Т)).

В пределах своей компетенции подразделения КОГСО осуществляют контроль за оборотом, зарегистрированного в ОВД гражданского, служебного и наградного оружия, а также гражданской пиротехники, в рамках которого:

разрабатывают совместно с другими подразделениями и службами ОВД проекты приказов и методические рекомендации;

осуществляют практические и организационные мероприятия, направленные на осуществление контроля за оборотом, зарегистрированного в ОВД гражданского, служебного и наградного оружия, а также гражданской пиротехники, а также профилактику преступлений с применением зарегистрированного в ОВД оружия, его краж и утраты.

Документы методического характера издаются с учетом требований законодательства в сфере оборота гражданского и служебного оружия.

осуществляют на постоянной основе анализ сведений о состоянии преступности с применением зарегистрированного в ОВД гражданского и служебного оружия по результатам принимает меры по их недопущению.

Анализ сведений о состоянии преступности с применением незарегистрированного в ОВД оружия, а также о нераскрытых преступлениях с применением оружия осуществляется подразделениями криминальной полиции ОВД.

Ежемесячно к концу отчетного периода, сотрудники подразделений КОГСО и криминальной полиции осуществляют обмен информацией о состоянии преступности с применением оружия.

По каждому факту совершения преступления, с применением зарегистрированного в ОВД оружия, кражи и утери гражданского, служебного, наградного оружия и патронов к нему проводится служебное расследование в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе.

осуществляют контроль по соблюдению физическими и юридическими лицами требований законодательства РК в сферах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданской пиротехники;

проверяют у физических лиц разрешения на хранение, хранение и ношение гражданского, наградного оружия, а также другие документы, необходимые для проверки соблюдения требований законодательства по обороту гражданского оружия и патронов к нему;

вызывают в ОВД физических лиц и представителей юридических лиц по находящимся в производстве материалам и делам, для получения от них объяснений и показаний, документов, их копий;

проводят проверки мест разработки, производства, ремонта, хранения, использования, уничтожения, торговли, коллекционирования и экспонирования гражданского и служебного оружия и патронов к нему, их основных составных частей, а также мест разработки, производства, хранения, торговли и использования гражданской пиротехники;

устанавливают достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для принятия решения о выдаче лицензий и разрешений в сферах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также гражданской пиротехники;

проводят проверку деятельности юридических лиц, занимающихся торговлей гражданским и служебным оружием и патронами к нему в соответствии с требованиями ПК Республики Казахстан;

изымают в случаях, предусмотренных Законом "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" оружие, патроны, основные и составные части к ним;

требуют от физических или юридических лиц представления документов или их копий, письменной или устной информации, необходимой для выполнения контрольных функций;

вносят физическим и юридическим лицам обязательные для исполнения предписания, представления об устранении выявленных нарушений правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к ним;

ограничивают в установленном законодательством порядке оборот оружия и применяют иные меры, предусмотренные Законом;

при выявлении нарушений принимают меры по приостановлению действия лицензий и разрешений, их лишению, а также иные меры, предусмотренные Кодексом "Об административных правонарушениях" и Уголовным кодексом РК;

отказывают в оказании государственных услуг в сферах оборота оружия и гражданской пиротехники в соответствии с законодательством республики;

обеспечивают сохранность добровольно сданного, найденного, а также изъятого по административным делам зарегистрированного в ОВД гражданского, служебного и наградного оружия и боеприпасов к нему, до момента их передачи на склады арттехвооружения ДП(Т) для уничтожения либо иной передаче в порядке, установленном законодательством республики.

При принятии решения, не связанного с уничтожением, конфискацией, возмездным изъятием, оружие и боеприпасы возвращаются владельцу.

Ведомственный контроль, за деятельностью подразделений КОГСО осуществляют:

в центральном аппарате МВД – заместитель министра внутренних дел, курирующий КАП, заместитель председателя КАП курирующий Управление КОГСО;

в ДП(Т) заместители начальников ДП(Т) курирующие Управления общественной безопасности (далее – УОБ), начальники УОБ, заместители начальников УОБ курирующие подразделения КОГСО;

в ГОРОП(Т) заместители начальников ГОРОП(Т) курирующие отдел (отделение) общественной безопасности (ООБ), начальники ООБ, заместители начальников ООБ курирующие подразделения КОГСО.

В ходе проверки документов представленных для выдачи лицензий и разрешений в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, сотрудник КОГСО проверяет физических лиц и сотрудников юридических лиц имеющих доступ к оружию и патронам к нему по учетам подразделений криминальной полиции, цифровизации и искусственного интеллекта (ЦиИИ) ОВД, Комитета национальной безопасности (КНБ) по линии борьбы с экстремизмом, терроризмом или организованной преступностью и Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры на наличие судимости и административных правонарушений по статьям КРК об АП.

Решение о выдаче лицензий, разрешений и заключений принимается только после вышеуказанной проверки.

В процессе контроля за оборотом, зарегистрированного в ОВД гражданского, служебного и наградного оружия, а также гражданской пиротехники и оказания государственных услуг сотрудниками КОГСО используются следующие цифровые системы МВД и других государственных органов:

интегрированный банк данных МВД РРК, ИБД МВД;

подсистема удаленного доступа ИБД МВД РК (WEB-интерфейс);

система информационного обмена правоохранительных и специальных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (СИОПСО);

аналитический центр КПСиСУ;

единый реестр административных производств (ЕРАП);

интернет-портал государственных органов ЦС ГБД "Е-лицензирование");

государственная база данных "Физические лица" (ГБД "ФЛ");

государственная база данных "Юридические лица" (ГБД "ЮЛ");

портал "цифрового правительства" (ПЦП);

единый реестр субъектов и объектов проверок (ЕРСОП);

цифровая система "Облачный документооборот" (ЦС ОДО).

В здании ОВД сотруднику КОГСО выделяется отдельное служебное помещение, оборудованное телефонной связью.

Предусмотрено, что сотрудники КОГСО обеспечиваются персональной компьютерной техникой с необходимым программным обеспечением, доступом к цифровым системам, принтером, сканером и служебным автотранспортом.

Сотрудники КОГСО, оказывающие государственные услуги и закрепленные за качеством их исполнения, освобождаются от дежурства (нарядов), а также участия оперативно-профилактических мероприятий за исключением мероприятий по контролю за оборотом, зарегистрированного в ОВД гражданского, служебного и наградного оружия, гражданской пиротехники.

Для физических и юридических лиц обращающихся в ОВД по вопросам деятельности службы КОГСО, в фронт офисе ОВД оформляется стенд с информацией по вопросам оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданской пиротехники.

Прием заявлений и выдача разрешительных документов в электронном виде и на бумажных носителях, осуществляется только в указанном служебном помещении.

Приказ вводится в действие с 21 апреля 2026 года.