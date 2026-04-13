Утверждена инструкция по обращению с оружием сотрудников органов внутренних дел
Так, говорится, что организация и координация деятельности служб ОВД по контролю за оборотом, зарегистрированного в ОВД гражданского, служебного и наградного оружия, а также гражданской пиротехники осуществляется подразделениями по контролю за оборотом гражданского и служебного оружия (КОГСО), входящими в состав административной полиции ОВД.
Организация и координация деятельности служб ОВД по выявлению незаконного оборота оружия осуществляется подразделениями криминальной полиции ОВД.
Единую систему контроля за оборотом, зарегистрированного в ОВД гражданского, служебного и наградного оружия, а также гражданской пиротехники образуют подразделения КОГСО Комитета административной полиции (КАП) МВД РК, Департаментов полиции областей, городов республиканского значения, столицы и на транспорте (ДП(Т), органов полиции городов, районов, районов в городах, на транспорте (ГОРОП(Т)).
В пределах своей компетенции подразделения КОГСО осуществляют контроль за оборотом, зарегистрированного в ОВД гражданского, служебного и наградного оружия, а также гражданской пиротехники, в рамках которого:
- разрабатывают совместно с другими подразделениями и службами ОВД проекты приказов и методические рекомендации;
- осуществляют практические и организационные мероприятия, направленные на осуществление контроля за оборотом, зарегистрированного в ОВД гражданского, служебного и наградного оружия, а также гражданской пиротехники, а также профилактику преступлений с применением зарегистрированного в ОВД оружия, его краж и утраты.
Документы методического характера издаются с учетом требований законодательства в сфере оборота гражданского и служебного оружия.
- осуществляют на постоянной основе анализ сведений о состоянии преступности с применением зарегистрированного в ОВД гражданского и служебного оружия по результатам принимает меры по их недопущению.
Анализ сведений о состоянии преступности с применением незарегистрированного в ОВД оружия, а также о нераскрытых преступлениях с применением оружия осуществляется подразделениями криминальной полиции ОВД.
Ежемесячно к концу отчетного периода, сотрудники подразделений КОГСО и криминальной полиции осуществляют обмен информацией о состоянии преступности с применением оружия.
По каждому факту совершения преступления, с применением зарегистрированного в ОВД оружия, кражи и утери гражданского, служебного, наградного оружия и патронов к нему проводится служебное расследование в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе.
- осуществляют контроль по соблюдению физическими и юридическими лицами требований законодательства РК в сферах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданской пиротехники;
- проверяют у физических лиц разрешения на хранение, хранение и ношение гражданского, наградного оружия, а также другие документы, необходимые для проверки соблюдения требований законодательства по обороту гражданского оружия и патронов к нему;
- вызывают в ОВД физических лиц и представителей юридических лиц по находящимся в производстве материалам и делам, для получения от них объяснений и показаний, документов, их копий;
- проводят проверки мест разработки, производства, ремонта, хранения, использования, уничтожения, торговли, коллекционирования и экспонирования гражданского и служебного оружия и патронов к нему, их основных составных частей, а также мест разработки, производства, хранения, торговли и использования гражданской пиротехники;
- устанавливают достоверность сведений, содержащихся в документах, представленных для принятия решения о выдаче лицензий и разрешений в сферах оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также гражданской пиротехники;
- проводят проверку деятельности юридических лиц, занимающихся торговлей гражданским и служебным оружием и патронами к нему в соответствии с требованиями ПК Республики Казахстан;
- изымают в случаях, предусмотренных Законом "О государственном контроле за оборотом отдельных видов оружия" оружие, патроны, основные и составные части к ним;
- требуют от физических или юридических лиц представления документов или их копий, письменной или устной информации, необходимой для выполнения контрольных функций;
- вносят физическим и юридическим лицам обязательные для исполнения предписания, представления об устранении выявленных нарушений правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к ним;
- ограничивают в установленном законодательством порядке оборот оружия и применяют иные меры, предусмотренные Законом;
- при выявлении нарушений принимают меры по приостановлению действия лицензий и разрешений, их лишению, а также иные меры, предусмотренные Кодексом "Об административных правонарушениях" и Уголовным кодексом РК;
- отказывают в оказании государственных услуг в сферах оборота оружия и гражданской пиротехники в соответствии с законодательством республики;
- обеспечивают сохранность добровольно сданного, найденного, а также изъятого по административным делам зарегистрированного в ОВД гражданского, служебного и наградного оружия и боеприпасов к нему, до момента их передачи на склады арттехвооружения ДП(Т) для уничтожения либо иной передаче в порядке, установленном законодательством республики.
При принятии решения, не связанного с уничтожением, конфискацией, возмездным изъятием, оружие и боеприпасы возвращаются владельцу.
Ведомственный контроль, за деятельностью подразделений КОГСО осуществляют:
- в центральном аппарате МВД – заместитель министра внутренних дел, курирующий КАП, заместитель председателя КАП курирующий Управление КОГСО;
- в ДП(Т) заместители начальников ДП(Т) курирующие Управления общественной безопасности (далее – УОБ), начальники УОБ, заместители начальников УОБ курирующие подразделения КОГСО;
- в ГОРОП(Т) заместители начальников ГОРОП(Т) курирующие отдел (отделение) общественной безопасности (ООБ), начальники ООБ, заместители начальников ООБ курирующие подразделения КОГСО.
В ходе проверки документов представленных для выдачи лицензий и разрешений в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, сотрудник КОГСО проверяет физических лиц и сотрудников юридических лиц имеющих доступ к оружию и патронам к нему по учетам подразделений криминальной полиции, цифровизации и искусственного интеллекта (ЦиИИ) ОВД, Комитета национальной безопасности (КНБ) по линии борьбы с экстремизмом, терроризмом или организованной преступностью и Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры на наличие судимости и административных правонарушений по статьям КРК об АП.
Решение о выдаче лицензий, разрешений и заключений принимается только после вышеуказанной проверки.
В процессе контроля за оборотом, зарегистрированного в ОВД гражданского, служебного и наградного оружия, а также гражданской пиротехники и оказания государственных услуг сотрудниками КОГСО используются следующие цифровые системы МВД и других государственных органов:
- интегрированный банк данных МВД РРК, ИБД МВД;
- подсистема удаленного доступа ИБД МВД РК (WEB-интерфейс);
- система информационного обмена правоохранительных и специальных органов Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (СИОПСО);
- аналитический центр КПСиСУ;
- единый реестр административных производств (ЕРАП);
- интернет-портал государственных органов ЦС ГБД "Е-лицензирование");
- государственная база данных "Физические лица" (ГБД "ФЛ");
- государственная база данных "Юридические лица" (ГБД "ЮЛ");
- портал "цифрового правительства" (ПЦП);
- единый реестр субъектов и объектов проверок (ЕРСОП);
- цифровая система "Облачный документооборот" (ЦС ОДО).
В здании ОВД сотруднику КОГСО выделяется отдельное служебное помещение, оборудованное телефонной связью.
Предусмотрено, что сотрудники КОГСО обеспечиваются персональной компьютерной техникой с необходимым программным обеспечением, доступом к цифровым системам, принтером, сканером и служебным автотранспортом.
Сотрудники КОГСО, оказывающие государственные услуги и закрепленные за качеством их исполнения, освобождаются от дежурства (нарядов), а также участия оперативно-профилактических мероприятий за исключением мероприятий по контролю за оборотом, зарегистрированного в ОВД гражданского, служебного и наградного оружия, гражданской пиротехники.
Для физических и юридических лиц обращающихся в ОВД по вопросам деятельности службы КОГСО, в фронт офисе ОВД оформляется стенд с информацией по вопросам оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданской пиротехники.
Прием заявлений и выдача разрешительных документов в электронном виде и на бумажных носителях, осуществляется только в указанном служебном помещении.
Приказ вводится в действие с 21 апреля 2026 года.