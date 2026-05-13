Конституционный контроль не пересматривает судебные решения, пояснил Конституционный суд

Конституционный суд рассмотрел обращение, связанное с дисциплинарной ответственностью адвоката, исключением из коллегии и лишением лицензии на занятие адвокатской деятельностью, сообщает Zakon.kz.

Заявитель оспаривал отдельные положения Закона "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" и Гражданского процессуального кодекса (ГПК), полагая, что сложившаяся судебная практика допускает расширительное толкование сроков дисциплинарной ответственности, игнорирование преюдициального значения вступившего в силу приговора суда.

В ходе предварительного изучения Конституционный cуд указал, что обращение может быть принято к рассмотрению только в случае, если оспариваемая норма была применена судом либо затрагивает права и свободы гражданина в конкретном деле.

Также было установлено, что часть указанных заявителем положений при рассмотрении его дела судами не применялась.

Конституционный cуд разъяснил, что часть пятая статьи 226 ГПК закрепляет требования к мотивировочной части судебного решения, а часть четвертая статьи 427 ГПК устанавливает безусловные основания для отмены судебного акта при существенных нарушениях процессуального законодательства.

Конституционный суд отметил, что данные нормы регулируют порядок судопроизводства и не предполагают оценки фактических обстоятельств дела, что относится к компетенции судов общей юрисдикции.