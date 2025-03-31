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Право

Погранслужба будет оказывать госуслугу по выдаче справок

Пограничные пункты, пограничный пункт, международные пункты пропуска, международный пункт пропуска, пункт пропуска, пункты пропуска, государственная граница, государственные границы, пересечение границы, прохождение границы, переход границы, пограничная зона, погранзона, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2025 16:19 Фото: pxhere
КНБ РК подготовил дополнение в правила оказания государственных услуг Пограничной службой Комитета национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается, что Погранслужба будет оказывать государственную услугу "Выдача справки о пересечении Государственной границы Республики Казахстан за период с 1 января 2017 года по настоящее время".

В связи с чем разработаны правила оказания госуслуги.

Для получения справки о своем пересечении государственной границы РК нужно будет представить в Погранслужбу в электронном формате через веб-портал электронного правительства удостоверенный ЭЦП запрос.

При подаче запроса в "личном кабинете" заявителя на веб-портале отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием даты и времени выдачи результата.

Результатом оказания госуслуги является справка о пересечении государственной границы Казахстана, которая направляется автоматизированно в "личный кабинет" заявителя на веб-портале в течение 15 минут.

Справка предоставляется с сведениями о фактах его пересечения государственной границы РК с 1 января 2017 года.

Как поясняется, целью проекта приказа является установление порядка оказания "скрытой" государственной услуги. В случае принятия проекта ожидается создание благоприятных условий при оказании государственных услуг, в том числе исключение бюрократических преград для заявителей.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 апреля.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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