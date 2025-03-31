Погранслужба будет оказывать госуслугу по выдаче справок

КНБ РК подготовил дополнение в правила оказания государственных услуг Пограничной службой Комитета национальной безопасности РК, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается, что Погранслужба будет оказывать государственную услугу "Выдача справки о пересечении Государственной границы Республики Казахстан за период с 1 января 2017 года по настоящее время".

В связи с чем разработаны правила оказания госуслуги.

Для получения справки о своем пересечении государственной границы РК нужно будет представить в Погранслужбу в электронном формате через веб-портал электронного правительства удостоверенный ЭЦП запрос.

При подаче запроса в "личном кабинете" заявителя на веб-портале отображается статус о принятии запроса для оказания государственной услуги с указанием даты и времени выдачи результата.

Результатом оказания госуслуги является справка о пересечении государственной границы Казахстана, которая направляется автоматизированно в "личный кабинет" заявителя на веб-портале в течение 15 минут.

Справка предоставляется с сведениями о фактах его пересечения государственной границы РК с 1 января 2017 года.

Как поясняется, целью проекта приказа является установление порядка оказания "скрытой" государственной услуги. В случае принятия проекта ожидается создание благоприятных условий при оказании государственных услуг, в том числе исключение бюрократических преград для заявителей.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 апреля.