Мажилис ратифицировал поправки по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

Депутаты Мажилиса 19 февраля 2025 года на пленарном заседании палаты ратифицировали поправки в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма, сообщает Zakon.kz.

В обновленном соглашении предлагается уточнить цели и задачи, изменить порядок формирования и исполнения бюджета Евразийской группы, а также актуализировать понятийный аппарат в соответствии с рекомендациями по борьбе с отмыванием денег.

"Протоколом текст соглашения дополняется словами "финансирования распространения оружия массового уничтожения". Кроме этого, в Протоколе уточняются источники формирования бюджета ЕАГ, а также внесены другие технические правки", – сказал заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов.

Он добавил, что семь из девяти государств-членов ЕАГ ратифицировали Протокол. На данный момент Казахстан и Китай проводят внутригосударственные процедуры по ратификации.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) учреждена в 2004 году Беларусью, Казахстаном, Китаем, Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном. С 2011 года присоединились Туркменистан, Узбекистан и Индия.

Ранее сообщалось о задержании религиозных радикалов в Алматы, Шымкенте и Туркестанской области.