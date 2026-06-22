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Право

Республиканскую палату по всем породам пчел создали в Казахстане

Пчелы, улей, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 10:11 Фото: pixabay
Токаев подписал закон от 19 июня 2026 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и пчеловодства", сообщает Zakon.kz.

В закон "О пчеловодстве" вносятся поправки по уточнению понятийного аппарата. В частности, вводятся новые понятия "племенная пчелиная матка", "трутень", "пункт инструментального осеменения", "изолированный случной пункт", "мед" и другие.

Для обеспечения учета пасек вводится термин "ветеринарный паспорт пасеки".

Так, говорится:

С целью учета пасек и осуществления лечебно-профилактических мероприятий на каждую пасеку государственными ветеринарными организациями, созданными местными исполнительными органами столицы, областей, городов республиканского значения, выдается ветеринарный паспорт пасеки в порядке и по форме, которые определены уполномоченным органом в области ветеринарии.

В целях сохранения, улучшения и воспроизводства районированных пород пчел, популяций пчел вводятся требования для осуществления деятельности на изолированном случном пункте. Вместе с тем расширяется компетенция местных исполнительных органов организацией и проведением научных исследований в области охраны, воспроизводства и использования пчел.

Кочевые пасеки должны размещаться у источников медосбора на расстоянии не ближе полутора километров одна от другой и трех километров от стационарных пасек.

Не допускается размещение стационарных и кочевых пасек ближе пяти километров от стационарных и кочевых пасек, организующих медоносную базу на прилегающих территориях, путем посева и посадки энтомофильных растений.

Не допускается размещение стационарных и кочевых пасек на пути лета пчел с другой ранее размещенной пасеки к источникам медосбора.

Транспортировка пчел в сотовом пакете пчел или бессотовом пакете пчел осуществляется в соответствии с законодательством РК.

Законом в Казахстане создана одна республиканская палата по всем породам пчел.

Также законом закреплены основные цели, задачи и принципы в области племенного животноводства и пчеловодства.

Установлено, что целью законодательства РК о племенном животноводстве является создание условий для развития отрасли племенного животноводства, направленных на повышение ее экономической эффективности и конкурентоспособности.

Задачами законодательства о племенном животноводстве являются:

  • государственное регулирование деятельности в области племенного животноводства;
  • организация учета племенной продукции (материала);
  • обеспечение государственной поддержки племенного животноводства;
  • государственный контроль в области племенного животноводства;
  • организация и развитие селекционной и племенной работы, а также внедрение современных методов селекции.

Принципами законодательства РК о племенном животноводстве являются:

  • обеспечение сохранения генофонда племенных животных, в том числе пород с ограниченным генофондом;
  • достоверность учета в области племенного животноводства и его открытость в соответствии с законодательством РК;
  • обеспечение научного сопровождения отрасли племенного животноводства.

В закон "О племенном животноводстве" внесены изменения, направленные на совершенствование системы племенного животноводства:

  • определен порядок ведения племенной книги для выявления происхождения племенных животных;
  • усиливается контроль за импортом племенной продукции (семени) племенными и дистрибьютерными центрами в целях предотвращения распространения наследственных дефектов;
  • государственные инспекторы по племенному животноводству наделяются полномочиями по осуществлению контроля за состоянием селекционной и племенной работы, а также качеством услуг по бонитировке и индексной оценке племенных животных;
  • запрещается импорт семян, не соответствующих требованиям законодательства о племенном животноводстве.

Закон вводится в действие с 20 августа.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
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