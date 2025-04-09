Правила учета тепловой энергии утвердили в РК

Совместным приказом министра энергетики и министра промышленности и строительства утверждены Правила учета тепловой энергии и теплоносителя, сообщает Zakon.kz.

Для учета количества тепловой энергии и контроля параметров теплоносителя используются комплекты автономных приборов или информационно-измерительные системы учета тепловой энергии.

Указывается, что в многоквартирных жилых домах общедомовые, поквартирные приборы коммерческого учета для горизонтальной системы отопления, индикаторы расхода теплоты для системы отопления с общими стояками для нескольких квартир необходимо использовать как в составе информационно-измерительной системы учета тепловой энергии, так и в составе автоматизированной системы учета энергопотребления.

Организация учета тепловой энергии и теплоносителя осуществляется в следующем порядке:

получение технических условий на проектирование узла учета;

проектирование узла учета;

монтаж узла учета;

опломбировка прибора учета тепловой энергии и оформление акта допуска в коммерческий учет.

Прибор учета тепловой энергии выбирается и устанавливается на основании:

технических условий, выданных субъектом теплоснабжения;

требований настоящих правил;

метрологических характеристик и технической документации на применяемые средства измерения, входящие в состав проектируемого прибора учета.

Приборы учета тепловой энергии проектируются и монтируются с устройствами передачи показаний в автоматическом режиме на сервер субъекта теплоснабжения.

Технические условия на приборы учета тепловой энергии содержат:

наименование и местонахождение объекта теплопотребления;

информацию о тепловых нагрузках по каждому виду в ккал/час;

температурный график отпуска теплоты;

способ организации автоматизации передачи показаний прибора учета тепловой энергии на сервер субъекта теплоснабжения;

рекомендации по выбору средств измерений, проектируемых в составе прибора учета тепловой энергии (субъект теплоснабжения не определяет для потребителя конкретные типы средств измерений, но в целях унификации и возможности организации дистанционного сбора информации с прибора учета тепловой энергии дает рекомендации).

Предусматривается, что субъект теплоснабжения выдает технические условия на установку прибора учета тепловой энергии в течение 10 рабочих дней со дня получения заявки от потребителя.

Проект монтажа прибора учета тепловой энергии оформляется и согласовывается перед первичным монтажом прибора учета тепловой энергии или внесением изменений в состав прибора учета (замена одного или более средств измерений в составе ранее смонтированного прибора учета тепловой энергии).

Проект монтажа прибора учета тепловой энергии согласовывается субъектом теплоснабжения в течение пяти рабочих дней.

Опломбировка средств измерений, входящих в состав прибора учета тепловой энергии, выполняется представителем субъекта теплоснабжения в присутствии представителя потребителя. Схема опломбировки должна соответствовать технической документации средства измерения.

Опломбировке и оформлению акта допуска в коммерческий учет подлежат приборы учета тепловой энергии, отвечающие следующим требованиям:

все средства измерения, входящие в состав прибора учета тепловой энергии, должны быть внесены в реестр средств измерений и иметь документы, подтверждающие наличие действующей метрологической поверки;

средства измерения должны иметь оттиск (клеймо, пломбу или самоклеящийся лейбл) поверителя в местах, соответствующих методике поверки на данное средство измерения;

средства измерения должны быть смонтированы в строгом соответствии с рабочим проектом на монтаж прибора учета тепловой энергии, согласованным с субъектом теплоснабжения, и технической документацией на средство измерения.

Прибор учета тепловой энергии и устройство передачи данных на сервер субъекта теплоснабжения должны быть в рабочем состоянии, без фиксации функционального отказа в течение трех суток, предшествующих дате опломбировки прибора учета.

Указывается, что при подключении единственного потребителя к магистрали, отходящей от тепловых сетей (коллектора) теплопроизводящего субъекта, и эта магистраль находится на его балансе, по взаимному согласию сторон, ведется учет потребляемой тепловой энергии по приборам коммерческого учета, установленным на узле учета теплопроизводящего субъекта.

Взаимные обязательства между субъектом теплоснабжения и потребителем по расчетам за тепловую энергию и теплоноситель, а также по соблюдению режимов отпуска и потребления тепловой энергии и теплоносителя осуществляются путем заключения Договора.

При выполнении расчетов, связанных с учетом отпуска тепловой энергии и теплоносителя, необходимо пользоваться нормативными техническими документами о теплофизических свойствах теплоносителя.

Предусматривается, что установка потребителем на узле учета дополнительных (дублирующих) приборов для определения количества тепловой энергии и теплоносителя, а также для контроля параметров теплоносителя, производится по согласованию с субъектом теплоснабжения, не нарушая при этом технологию учета и не влияя на точность и качество измерений.

Показания дополнительно установленных некоммерческих приборов учета тепловой энергии не используются при взаимных расчетах между потребителем и субъектом теплоснабжения.

Правила также устанавливают порядок учета тепловой энергии и теплоносителя.

Приказ вводится в действие с 1 июля 2025 года.