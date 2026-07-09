Правила учета тепловой энергии: внесены изменения
В частности, вводится в действие с 12 июля 2026 года понятие в следующей редакции:
- единая государственная система управления топливно-энергетическим комплексом – цифровая система уполномоченного органа, предназначенная для сбора, обработки, мониторинга и анализа данных топливно-энергетического комплекса в сфере теплоэнергетики посредством информационного взаимодействия субъектов теплоснабжения с уполномоченным органом и иными государственными органами.
Также уточняется, что приборы учета тепловой энергии проектируются и монтируются с устройствами передачей показаний в автоматическом режиме на сервер субъекта теплоснабжения с дальнейшей передачей данных в цифровую систему уполномоченного органа.
Субъекты топливно-энергетического комплекса в сфере теплоэнергетики предоставляют доступ и интегрируют свои аппаратно-программные комплексы автоматизированной системы коммерческого учета тепловой энергии с цифровой системой уполномоченного органа.
Требования к объектам информатизации субъектов, участвующих в процессе производства, транспортировки и реализации тепловой энергии, определяются Правилами формирования, ведения и функционирования Единой государственной системы управления топливно-энергетическом комплексом.
Приказ вводится в действие с 17 июля 2026 года, за исключением ряда пунктов.